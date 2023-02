– Rimer dårlig at bare en person er tiltalt

Sjefen for Sjøforsvaret lurer på om de kan fortsette å være så åpne dersom rettssaken ender med at et enkeltindivid blir dømt.

Sjefen for Sjøforsvaret åpner glassmonteren, plukker ut et sammenbrettet norsk flagg og lukter på det.

– Dette er flagget som hang på Ingstad, sier han, og legger det forsiktig tilbake på hylla.

Det hadde gått noen dager siden den skjebnesvangre natten, da sjefen møtte de to minedykkerne på kaia til Haakonsvern.

De rakte ham det søkkvåte flagget. Nå lå fregatten KNM «Helge Ingstad» i fjæresteinene i Øygarden utenfor Bergen.

– Da lukta det saltvann og diesel. Det lukter det ikke lenger.

– Det var et spesielt øyeblikk, ja.

Kan vi være så åpne?

De siste ukene har forhandlingene i Ingstad-rettssaken handlet om ansvarsfordelingen mellom de ulike aktørene natten da krigsskipet KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS».

Mandag i forrige uke var det den øverste sjefen for Sjøforsvaret, Rune Andersen, som inntok vitneboksen.

– Jeg stiller meg selv spørsmålet... om vi kan være så åpne dersom vi ender opp med at et enkeltindivid blir dømt. En som gjorde så godt han kunne, men gjorde feil, sier han.

IKKE I MÅL: Havariet av KNM «Helge Ingstad» etterlot et inntrykk Sjøforsvaret ikke kunne være bekjent av. De har derfor jobbet målrettet med å bygge opp igjen troverdigheten.

I tiden etter ulykken, natt til 8. november 2018, brukte Sjøforsvaret store ressurser på finne ut hvordan det kunne gå så galt.

– Allerede samme dag som ulykken bestemte vi oss for at åpenhet var veien, og satte av mye ressurser for å støtte Havarikommisjonen og politiet - for at vi alle skulle lære av ulykken, sier Andersen.

Straff ikke hjelpsomt

Før rettssaken har sjefen vært knapp om hva han mener om at det kun står en mann tiltalt: Den nå 33 år gamle vaktsjefen på Ingstad.

HAVARI: Et par dager etter forliset, var hele skipet nedsunket i fjæresteinene utenfor Sture. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Nå lurer Andersen på om samfunnets straffelogikk kan bli et hinder for åpenheten han mener trengs - for å forebygge slike ulykker.

– Å snevre dette inn til noen avgjørende minutter, og handlingene til én person, vil ikke nødvendigvis være hjelpsomt i vårt sikkerhetsarbeid, sier han til TV 2.

Andersen er rett og slett «... bekymret for at det kan være kontraproduktivt», som han sa i retten.

– Jeg er av den oppfatningen om at straff ikke er hjelpsomt for å forebygge og drive sikkerhetsarbeid, sier han.

Straff eller læring?

Andersen mener diskusjonen nå står mellom to prinsipper: læring eller straff.

– I den ene logikken er det ikke avgjørende å straffe et individ, som har gjort så godt han kan, men å få frem hvorfor dette skjedde og hva vi kan gjøre med det, forklarer sjef Sjø.

– Det andre er det strafferettslige sporet. Jeg opplever nå at det er en diskusjon mellom hvilke av disse to virkemidlene som har effekt og skal brukes.

Men når noe går galt, må ikke noen straffes?

– Hadde vaktsjefen gjort dette med vilje, hadde det vært noe annet. Men her har vi en vaktsjef som var våken, skjerpet og klar for å gjøre en jobb... Men gjorde feil. Da er det viktig å finne årsakene til dette, og hvordan det kunne vært unngått.

– Det rimer veldig dårlig at det bare sitter én person tiltalt i denne saken, sier Andersen.

ÅPENHET HAR SIN PRIS: Ulykken skadet Sjøforsvarets omdømme. For sjefen i Sjøforsvaret er det ingen tvil om at veien tilbake har vært gjennom åpenhet.

Prisen av åpenhet

At Ingstad-ulykken skadet omdømmet til Sjøforsvaret, er Andersen smertelig klar over. Flere vitner gjennom rettsaken har fortalt om slengbemerkninger og hån i møte med utenforstående.

– Forventningene til oss er høye - med rette - og med en slik ulykke er fallet i tillit og omdømme deretter, sier kontreadmiralen.

For å bygge opp tilliten igjen, ble sikkerhetsarbeidet i Sjøforsvaret det aller viktigste. Og selv om Andersen er urokkelig på at ydmykhet og åpenhet har vært det riktige i denne saken, har han fremdeles ubesvarte spørsmål.

– Jeg stiller meg selv spørsmål om den veldig store graden av åpenhet vi har vist alle aktørene som har ville sett oss i kortene... sier han.

– I en sånn prosess må vi også ta hensyn til beskyttelsen av våre ansatte. Det er nok et prinsipielt spørsmål jeg tenker vil komme i ettertid, og som jeg må bruke litt tid på å tenke ferdig rundt.

Andres feil står sentralt

Flere aktører hadde status som mistenkt under politiets etterforskning av ulykken. Både losen, kapteinen på «Sola TS» og trafikklederen på Fedje var siktet, men alle tre sakene ble henlagt av Riksadvokaten.

Det er derfor bare fregattens vaktsjef som kan bli straffedømt.

SANK: Minedykkere fra Marinejegerkommandoen tok med seg dette flagget tilbake til Haakonsvern. Nå ligger det på kontoret til sjefen for Sjøforsvaret. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Forsvarerne til 33-åringen mener likevel at det er viktig å belyse de andre aktørenes feil, natten 8. november 2018.

– Andre sine handlinger vil stå stå sentralt i spørsmålet om vaktsjefen handlet uaktsomt eller ikke, sier vaktsjefens forsvarer, Christian Lundin.

– Det er viktig at retten får kunnskap til hva de bakenforliggende årsakene til feilhandlingene var.

ANBEFALER: Rune Andersen anbefaler de andre aktørene å ta ulykken på alvor.

En tung påminnelse

Selv mener Sjøforsvaret at de kun har konsentrert seg om seg selv og egne feil i tiden etter ulykken.

Torsdag uttalte likevel Andersen til TV 2 at han mente at de andre aktørene hadde valgt en annen strategi, og ikke vært like åpne og ydmyke som Sjøforsvaret.

– Nå, fire år etter ulykken, vil jeg anbefale at alle aktørene tar på alvor at det har skjedd en alvorlig sjøulykke, og hvor flere hadde viktige oppgaver, sa Andersen.

YDMYK: Ulykken startet et målrettet arbeid med å styrke sikkerheten i Sjøforsvaret. Men sjefen oppfordrer også de andre aktørene å ta ulykken på alvor.

– Alle kan lære noe av denne ulykken. Det fordrer en viss grad av åpenhet og ydmykhet hos alle aktørene som hadde en rolle i Hjeltefjorden den natten.

Det sammenbrettede Ingstad-flagget - i glassmonteren på kontoret til Sjøforsvarets øverste leder - er derfor en viktig påminnelse.

– Det er åpenbart at utfallet av rettsaken vil være av interesse både for oss og andre som driver aktivitet på sjøen, sier Andersen.