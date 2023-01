Riksrevisjonen varsler bred gransking av togtrøbbelet

I går kunne TV 2 melde at det i 2022 var hele 20.879 timer med forsinkelser på norsk jernbane.

Det er det verste tallet siden 2010.

Det er uholdbart mener riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– Slik vil vi jo ikke ha det. Tvert imot er det viktig at flere bruker tog. Det er viktig for klima og for at vi skal få avviklet trafikken på en god måte, sier Schjøtt-Pedersen til TV 2.

Skal til bunns i forsinkelsene

Nå starter Riksrevisjonen opp en ny bred undersøkelse av hva myndighetene gjør for å redusere antall forsinkelser og innstillinger på jernbanen.

– Da må vi lete etter hvor forsinkelsene er, hvem som rammes, hva som er årsaken og hvordan virkemidlene som de statlige jernbanemyndighetene har brukt, har virket, sier riksrevisoren.

Undersøkelsen skal være klar i løpet av neste år.

SKREKKÅR: Som TV 2 kunne melde i går var fjorårets forsinkelser på jernbanen på sitt verste på tolv år. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Sjokkerende

Det er ikke første gang Riksrevisjonen går inn i problematikken.

Allerede i 2017 leverte Riksrevisjonen en gransking av om store jernbaneinvesteringer har ført til redusert reisetid, bedre forutsigbarhet og flere avganger for de reisende. Svaret, viste undersøkelsen, var nei.

Siden er det bare blitt verre: Det var flere forsinkelser og innstillinger i 2019 enn i 2019. Så ble det bedre igjen under koronapandemien, men høsten 2021 var det en ny forverring – og i 2022 var altså antall forsinkelsestimer altså det høyeste på tolv år.

– Til tross for at det har vært 14 somrer på rad med storstilt arbeid på jernbanen rundt Oslo flere innstillinger og flere forsinkelser. Da må vi lete etter hva som er årsaken til det, sier Schjøtt-Pedersen.

MILLIARDSLUK: Superprosjektet Follobanen måtte stenges etter kort tid i drift. Årsaken var varmgang og brann i returstrømsystemet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Riksrevisjonen har ikke konkludert i spørsmålet om de igjen skal granske Follobaneprosjektet i en egen undersøkelse, men Schjøtt-Pedersen legger ikke skjul på at han er forbauset over at milliard-prosjektet har endt med togstans.

– For de fleste av oss er det ganske sjokkerende å se at Follobanen at den stenges. Så får vi håpe at den kommer raskt i gang igjen, men nettopp i denne type tilfeller er det viktig å vite hva som er årsaken til at slikt skjer etter enormt store investeringer.