Riksrevisjonen ble ikke informert: – Sjokkerende

Riksrevisjonen har nå på nytt gjennomgått Nasjonal sikkerhetsmyndighets regnskap for 2022.

I gjennomgangen kommer det fram at låneavtalen med Norwegian Property er ikke omtalt i årsregnskapet. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) informerte heller ikke Riksrevisjonen om avtalen, fastslår Riksrevisjonen i en pressemelding.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er svært kritisk til utelatelsen:

– NSM har plikt til å informere oss som revisor om opplysninger som er relevante for regnskapet og virksomhetens etterlevelse av lover og regler. Det har de ikke gjort i denne saken, sier han.



MÅTTE GÅ: Direktør Sofie Nystrøm gikk på dagen da NSMs lån på 200 millioner kroner ble offentlig kjent. Foto: Lage Ask / TV 2

Bakteppet er at NSM har tatt opp lån på 200 millioner kroner i forbindelse med flyttingen til nye lokaler på Fornebu.

Justis- og beredskapsdepartementet har stemplet lånet som grunnlovsstridig, og NSM-sjef Sofie Nystrøm gikk av på dagen da lånet ble offentlig kjent.

– Sjokkert

Opplysningene fra Riksrevisjonen vekker kraftige reaksjoner hos opposisjonen på Stortinget.

– Jeg er sjokkert over det som nå kommer fram, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik, justispolitisk talsperson for Venstre.

– NSM har plikt til å informere sin revisor Riksrevisjonen om opplysninger som er relevante for regnskapet. Ikke bare har de brutt informasjonsplikten – de har også feilinformert Riksrevisjonen. Det er svært alvorlig, sier Thorsvik.

Seher Aydar, Rødts representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, mener saken blir mer alvorlig for hver dag som går.

– NSM har ikke bare inngått en ulovlig låneavtale, de har også hemmeligholdt den overfor Riksrevisjonen og dermed også offentligheten, sier hun.



Brøt lover og regler

Riksrevisjonen skriver i pressemeldingen at de var kjent med at NSM skulle flytte til nye lokaler, og at det ville føre til økte utgifter.

NSM informerte høsten 2022 Riksrevisjonen om at disse utgiftene skulle finansieres innenfor tildelt bevilgning, og ikke gjennom lån.

– Statlige virksomheter har ikke lov til å ta opp lån uten særskilt tillatelse fra Stortinget. NSM opplyste heller aldri Riksrevisjonen om behovet for økt finansiering. Derfor hadde vi ikke grunn til å se nærmere på dette, sier Schjøtt-Pedersen.

KRITISK: RIksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Ifølge ham er det tydelig at NSM har brutt lover og regler:

– Basert på informasjonen vi har i dag, konstaterer vi at NSM ved utgangen av 2022 hadde brutt vesentlige lover og regler, sier Schjøtt-Pedersen.

TV 2 har bedt NSM om en kommentar, men foreløpig ikke fått svar. NSMs avgåtte sjef Sofie Nystrøm har ikke ønsket å kommentere saken.