Riksmegler: – En alvorlig situasjon

Kunnskapsdepartementet har kalt inn partene i lærerstreiken til møte. – Alvorlig at så mange barn står uten et skoletilbud, sier riksmegleren.

Kunnskapsdepartementet har kalt inn til møte i lærerstreiken. Lærerne, KS og riksmegleren skal møte hos kunnskapsminister Tonje Brenna fredag klokka 14.

8000 lærere er i streik. Konsekvensene er at elevene ikke er på skolen. Enkelte elever har ikke vært på skolen siden før sommerferien.

Tonje Brenna vil holde en pressekonferanse når møtet er ferdig.

I forkant av møtet hadde også riksmegler Mats Wilhelm Rauland et møte med Brenna.

Det er flere dager siden han sist snakket med partene, opplyser han.

– Fastlåst

– Jeg har ikke hatt noe grunnlag for å snakke med partene, sier han til pressen.

– Situasjonen er fastlåst. Partene har ikke ønsket å endre posisjon. Partene er klar over at vi står til disposisjon, sier han.

PÅ VEI INN: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland på vei inn til kunnskapsminister Tonje Brenna, som har innkalt partene i lærerstreiken til møte. Foto: Amanda Iversen Orlich/ NTB

Ruland sier at før partene er villige til å bevege seg, er det ikke grunnlag for å ha nye møter.



– Uten at partene er villig til å bevege seg, vil det ikke hjelpe å ha nye møter, sier riksmegleren.

Etter at KS og lærerforbundene har hatt et møte med kunnskapsministeren, kommer riksmegleren til å ha et eget møte med partene.

Rauland sier at det er en alvorlig situasjon at mange barn i lang tid står uten et skoletilbud, og at denne situasjonen ikke lan vare.

– Det sier noe om alvoret, at statsråden ønsker å finne en løsning, sier riksmekler Mats Wilhelm Rauland.

SIER NEI: Leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus vil ikke ha tvungen lønnsnemnd. Foto: Amanda Iversen Orlich / NTB

Vil ikke ha tvungen lønnsnemnd

Norsk lektorlag sier de møter med åpent sinn.

– Vi har hele tiden sagt at vi ønsker å bidra og være en del av en løsning som ivaretar erfarne lektorer, sier leder Helle Christin Nyhuus i Norsk lektorlag.

– Hva sier du om det blir varsel om tvungen lønnsnemd på møtet?

– Vi håper ikke det blir varsel om tvungen lønnsnemd, fordi det er ikke en løsning, fortsetter hun.

Skolenes landsforbund sier at de håper å finne noe å gå videre på i lønnsforhandlingene.

– Lukter det tvungen lønnsnemnd?

– Jeg håper ikke det. Jeg håper at vi kan finne frem til en løsning, sier leder Mette Johnsen Walker.

Direktør Tor Arne Gangsø i KS sier at de jobber med å få til en løsning og gjør mange steg for å få slutt på streiken. På spørsmål om hvordan de stiller seg til tvungen lønnsnemd, sier han følgende:

– Det er ikke KS som bestemmer tvungen lønnsnemd, sier han til pressen før møtet startet.