Riksantikvaren om brannen: – En veldig trist dag

– Dette er helt forferdelig.

TV 2 møter riksantikvar Linda Veiby søndag ettermiddag ved det som er igjen av den fredede restauranten Festningen etter brannen.

Vinduene er knust, taket er så godt som borte og det er store skader på fasaden. Det lukter brent i en stor omkrets rundt bygget.

– Akershus festning er et nasjonal monument, og et av de viktigste kulturminnene vi har. Å se så store skader som dette, er veldig, veldig trist. Det er rett og slett en trist dag for kulturminner i Norge, sier Veiby.

BERØRT: Riksantikvar Linda Veiby synes det er leit å se skadene søndag. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Er totalskadd

Sporene etter gårsdagens kamp mot flammene, er store.

Den første meldingen om brannen kom like før klokken 18.30 lørdag. Da var det åpne flammer på stedet, og mye svart røyk.

Etter kort tid var bygget såpass overtent, at brannvesenet måtte holde mannskaper tilbake og begrense seg til utvendig slukking.

Se den dramatiske brannen i videoen under:

Først i morgentimene søndag kunne politiet bekrefte at brannen var slukket. Den fredede bygningen som huset restauranten er totalskadd.

– Vi har ikke fått oversikt over skadeomfanget enda, men vi ser at de er betydelige. Takkonstruksjonen og hovedkonstruksjonen har skader, og innvendig er nok tilstanden enda verre. Dette er et stort tap, og skadene er nok uopprettelige, sier Veiby.

I 14-tiden søndag er det fortsatt brannmenn rundt bygget, som etterslukker jevnlig ved hjelp av kran.

STORBRANN: Lørdag kveld stod Festningen restaurant ved Akershus festning i Oslo i full fyr. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

«Den ensomme fengselet»

Restauranten er en del av Akershus festning, som stammer fra middelalderen.

Bygningen som brant er nyere, fra 1936, og ble opprinnelig bygget som et fengsel.

– Bygget ble kalt «det ensomme fengselet». Det ble brukt til fangene som hadde brutt reglene, og som ble satt der for å komme på andre tanker, sier Veiby.

SKADER: Mange skuelystne stopper opp for å se på skadene. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

I tillegg har det også vært brukt som slaveri, opplyser riksantikvaren. I senere tid har det vært både laboratoriekjøkken og kontorbygg.

Da Forsvarsbygg startet et renoveringsprosjekt, bestemte de at huset skulle brukes til restaurantdrift. Høsten 2013 åpnet Festningen restaurant i det gamle fengselet.

Riksantikvaren er positiv til at fredede bygg ikke bare blir stående å støve, men faktisk brukes.

– Samtidig er dette en viktig påminnelse om hvor viktig det er å ha slukkeutstyr og gode rutiner for varsling, sier Veiby.

SLUKKEARBEID: Brannvesenet jobber fortsatt med etterslukking. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Vil undersøke bygningen

Riksantikvaren planlegger å ta kontakt med Forsvarsbygg, som eier bygningen, og er også i dialog med politiet.

– Vi ønsker å komme inn i bygget så raskt som mulig, for å se hvor mye som kan reddes. Politiet har sperret av området, så vi må vente på klarsignal fra dem, sier Veiby.

VERSTE: Riksantikvaren håper på det beste, men frykter det verste med tanke på skadene. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg synes også hendelsen er fryktelig trist.

– Først og fremst er vi glade for at det ser ut til å ha gått bra med ansatte og gjester. Dernest er vi trist for det som ser ut som betydelige skader på et viktig kulturminne, sier han i en pressemelding.

Forsvarsbygg vil se på hva som kreves hvis det skal bli mulig å ta bygningen i bruk igjen. Samtidig vil de også forsøke å ta vare på de verneverdige fasadene.

– Akershus festning er hjertet i Oslo og en viktig del av vår felles historie. Festningen restaurant er nyrestaurert og i daglig bruk, sier Thoresen.

Festningen er åpen for publikum som vanlig, men området rundt Hjemmefrontmuseet og Akershus slott er stengt av sikkerhetsgrunner.