Riksadvokaten avviser Viggo Kristiansens klage

Kristiansens forsvarere klaget på at Spesialenheten henla den såkalte «2009-saken». Nå har Riksadvokaten behandlet klagen.

ANMELDT: Jan Helge Andersen ble anmeldt for en voldtekt i 2009. Først i 2021 ble saken kjent for offentligheten. Foto: Politiet

Det melder Fædrelandsvennen.

Som følge av Oslo politidistrikts nye etterforskning av Baneheia-saken ble både Agder politidistrikt som foretak og tidligere kriminalsjef i Agder-politiet, Arne Pedersen, etterforsket av Spesialenheten for politisaker.

Bakgrunnen var en voldtektsanmeldelse mot meddømte Jan Helge Andersen i 2009.

Anmeldelsen ble aldri gjort kjent for Agder statsadvokatembeter eller for Gjenopptakelseskommisjonen, da de skulle vurdere om det var grunnlag for å gjenåpne saken eller ikke.

I oktober ble saken henlagt av Spesialenheten, og Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, klaget vedtaket inn til Riksadvokaten.

Nå har Riksadvokaten konkludert med at de er enige med Spesialenheten i at verken Pedersen eller politidistriktet brøt loven.