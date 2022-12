Revolusjonerte norske avhør: – Kolleger møtte ikke blikket mitt

– Vi måtte be hele det norske politiet, ikke bare en liten avdeling ute på vestkysten, om å tenke helt nytt. Dere kan tenke dere selv, som voksne mennesker, når var det sist at dere totalt endret tankesett om noe?

Rachlew står i vitneboksen i Haugesund, der Johny Vassbakk (52) står tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17) i mai 1995.

Viste Birgitte-bilde i Brasil

Tengs-saken er blant straffesakene som Rachlew har brukt mye tid på i sitt arbeid med politiets avhørsmetoder.

To år etter drapet ble Tengs' fetter pågrepet og varetektsfengslet.

Etter flere uker på enerom sammen med Kripos-etterforsker Stian Elle tilsto fetteren drapet, selv om han ikke husket noe fra det.

KNYTTET SAMMEN: Et DNA-funn som etter alt å dømme stammer fra Johny Vassbakk, er funnet på Birgitte Tengs' strømpebukse. Vassbakk nekter straffskyld for drapet. Foto: Politiet

I dag vet man at tilståelsen var falsk, og at fetteren er uskyldig.

– Han (Stian Elle, journ.anm.) fikk «den umulige jobben» med å få en tilståelse fra fetteren, fordi han var den beste, slår Rachlew fast.

Rachlew kommer til tinghuset i Haugesund fra Brasil, der han har forelest for politistudenter.

– Hver gang jeg skal foredra om disse tingene, begynner jeg med et bilde av Birgitte, forteller han.

– Kulturen var mystifisert

Rachlew, som har forsket på avhørsmetodikk i omkring 20 år, viser frem interne politinotater fra 1990-tallet.

På den tiden var politiets avhørsmetoder hemmeligholdte.

– Kulturen var mystifisert. Avhør var bare erfaring, trodde vi. Hver etterforsker hadde sin individuelle stil å gjennomføre avhørene på. Man arvet «triks» fra eldre og erfarne etterforskere, men det fantes ingen opplæring i avhør. Og uten opplæring hadde vi heller ingen sentralisert metodikk, sier han.

KONFIRMANT: Det ikoniske bunadsbildet av Birgitte Tengs fra hennes konfirmasjon er alltid med når Asbjørn Rachlew foredrar politistudenter. Foto: Privat

Først da Birgitte Tengs-saken var overalt i mediene, fikk offentligheten innsyn i politiets avhørmetoder, mener Rachlew.

– Samfunnet hadde utviklet seg uten at vi hadde vært med på utvikling. Så fikk rettsstaten innsyn i hva vi faktisk holdt på med. Kritikken var hard og berettiget, men også smertefull, sier han.

– En smertefull prosess

Rachlew ble sendt til England for å studere avhørsmetodikk. Da han kom tilbake, lagde politiet et opplæringsprogram.

Blant annet innførte politiet obligatoriske videoopptak av avhør. Fremdeles er Norge det eneste landet i verden der video er obligatorisk.

BELÆRER RETTEN: Politioverbetjent Asbjørn Rachlew, her i samtale med statsadvokat Thale Thomseth, forklarer retten hvordan falske tilståelser kan oppstå. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Rachlew er tydelig på at det ikke var lett å komme hjem til norsk politi som 30-åring og fortelle eldre kolleger hvordan de skulle gjennomføre avhørene sine.

– De møtte ikke mine blikk i gangene på flere år. Det var en smertefull prosess, men det var helt nødvendig, sier forskeren.

I dag mener han at Norge har kommet langt. Blant annet deltar norsk politi i å utvikle globale retningslinjer for avhør.

Ifølge Rachlew bruker fremdeles 60 prosent av politifolk rundt om i verden en form for tortur til å oppnå tilståelser i avhør.

– De andre bruker manipulative overtalelsesteknikker, sier han.

Norge var, ifølge forskeren, det andre landet i verden som tok avstand fra de tilståelsesfokuserte avhørsmetodene.

I dag er utgangspunktet at en anklaget person får anledning til å avgi en fri forklaring, og at politiet deretter nøkternt legger frem eventuelle bevis som vedkommende får anledning til å kommentere.

Spørsmålene som stilles, er i all hovedsak åpne.

Fetteren kan trekke seg

Årsaken til at Rachlew forklarer seg om dette, er at det er viktig for retten å kjenne historien til norske politiavhør når de skal avgjøre en 27 år gammel drapssak.

I neste uke skal Tengs' fetter, som altså ble dømt som følge av en falsk tilståelse, etter planen forklare seg for retten. Til Dagbladet har hans advokat Arvid Sjødin sagt at han nå vurderer å trekke seg.

FORSVARET: Advokatkollegene Stian Bråstein (t.v.) og Stian Kristensen fra Adius advokater forsvarer drapstiltalte Johny Vassbakk (52). Foto: Frode Sunde / TV 2

Rachlew viser til en amerikansk studie som viser at det, i saker der en uskyldig person er dømt, skyldes det falske tilståelser i 22 prosent av sakene.

I drapssaker der en uskyldig er dømt, har vedkommende tilstått i hele 63 prosent av tilfellene.

Han viser også til en gjengvoldtektssak som rystet i USA da Netflix lagde en dokumentarserie om den i 2019. Der fikk politiet fem unge menn til å tilstå en voldtekt de ikke hadde begått.

Bruker BMW som eksempel

Rachlew forteller at svært mange falske tilståelser har oppstått fordi politiets avhør har vært nettopp tilståelsesfokuserte.

Utgangspunktet for politiet har vært at den siktede er skyldig, og målet har vært å få en tilståelse heller enn å samle så mye fakta som mulig.



– I hver eneste sak vi studerer, har politiet gått inn i et tankesett hvor de utelukkende søker informasjon som bekrefter det tankesettet, sier han.



Dette ble veldig synlig i Tengs-saken, der Kripos-etterforskeren fikk beskjed om at han ville bli byttet ut som avhører om han ikke fikk en tilståelse i løpet av de neste par dagene.

FETTERENS ADVOKAT: Ifølge Arvid Sjødin er det uklart om fetteren selv vil vitne i den syv uker lange rettssaken. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Rachlew bruker et hverdagslig eksempel for å forsøke å illustrere hvordan bekreftelsesfeller kan oppstå, og hvorfor de er mye sterkere enn vi tror.

Han ber retten se for seg at man har kjøpt en ny bil. Man har prøvd en rekke ulike merker, men endt opp med en BMW. Fordi beslutningen er tatt, leter man ikke lenger etter nøytral informasjon om hvilken bil som er best.

– Si at du drar for å hente bilen og skal ta toget. Ved en Narvesen ser du at VG har en stor biltest. Du går mot avisen og leter etter BMW-en, men den er ikke på topp 5-listen. Da tenker du: «VG er en drittavis. De har ikke peiling på biler», sier Rachlew.

– Men se for deg samme situasjon der VG har satt BMW på topp. Da kjøper du to aviser, en til kona også, og gleder deg til togturen. Du vil suge til deg hvert ord av denne strålende kåringen. «It feels good to be right!», ikke sant.

Nettopp slik jobbet norsk politi da de avhørte Birgitte Tengs' fetter, forteller Rachlew.

– Heldigvis kan vi i politiet se inn i kameraet og beklage det som har skjedd. Vi kan også si at vi har tatt et oppgjør med dette og forsøker å rette opp i det som har gått galt, sier han.