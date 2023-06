Rettssaken er i gang: – Kan ikke fortsette som politi

Foran et fullsatt tinghus i Kongsberg, ankom den tiltalte politibetjenten onsdag morgen.

Han risikerer både fengselsstraff og avskilting dersom domstolen finner det bevist at han er skyldig i forholdene han er tiltalt for.

I begivenhetenes sentrum er en mye omtalt video, fra et overvåkningskamera utenfor en bensinstasjon i slutten av oktober i fjor.

Politibetjenten er iført en mørk t-skjorte og jeans. Han var rak i ryggen da han kunngjorde for domstolen at han nekter for begge tiltalepostene.

På vei inn i retten, en liten halvtime tidligere, treffer TV 2 de to fornærmede i saken, Kevin Winnes Simensen og Kristian Teigen.

– Jeg har jo gruet meg. Samtidig blir det godt å bli ferdig med det, sier Simensen.

– Det er blandede følelser på godt og vondt, sier Teigen.

RETTSAK: Kristian Teigen og Kevin Simensen ankommer rettsalen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Dette er saken: 30. oktober 2022: Kevin Simensen (27) og hans kamerater var på byen.

Rundt klokken 01.45 møtte de politiet utenfor en bensinstasjon. Det endte med at de ble utsatt for vold, før de ble kjørt til arresten.

Simensen ble anmeldt for vold mot politiet, men saken endret karakter da Spesialenheten så videoen fra overvåkningskameraet på bensinstasjonen.

Videoen viser at Simensen blir slått minst 16 ganger, blant annet mot hodet. Den viser også at han blir slått med en teleskopbatong.

Nå er politibetjenten tiltalt etter straffeloven § 272, som handler om å utøve vold mot en annen person, samt for straffeloven § 172, som handler om «å ha utøvd offentlig myndighet og grovt uaktsomt brutt sin tjenesteplikt».

Det er Spesialenheten for politisaker som fører saken i retten for påtalemyndigheten. Tiltalte nekter straffskyld.

– Burde ikke ha slik autoritet

De er begge klare på sine forventninger til utfallet av rettssaken.

– Man har et ansvar når man jobber i en etat som sitter med maktmonopol i Norge. Da må man vise at man kan bruke den makten riktig. Det har ikke blitt gjort nå, og det må reageres på det i proposjon med det som er gjort, sier Simensen.

Teigen mener tiltalte i det minste må miste retten til å være politi.

– Han burde ikke ha autoritet til å ha en slik stilling, sier han.

SKADET: Slik så Simensen ut kort tid etter hendelsen utenfor bensinstasjonen i Kongsberg. Foto: Privat

– Ble sjokkert

TV 2s rettskommentator, Inge D. Hanssen, beskriver saken som nå går for Buskerud tingrett som både spesiell og viktig.

– Alle som så den videoen ble mer eller mindre sjokkert. Slik det ser ut på videoen, så er det brutal vold fra politiets side. Blir han dømt så får det store konsekvenser.

SPENT: TV 2s rettskommentator, Inge D. Hanssen, er til stede i retten på onsdag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I kjølvannet av hendelsen som ble fanget på et overvåkningskamera, ble det skrevet rapporter fra tiltaltes kolleger, som ikke stemmer overens med det som kommer frem på videoen.

Derfor er Hanssen spent på hva kollegaene, som skal vitne for retten, nå vil forklare.

– I etterkant så måtte betjentene skrive sine rapporter, som ikke stemmer med virkeligheten. Det blir interessant å se hva de forklarer i dag, sier han.

Også Simensen er spent på hva tiltalte og hans kollegaer kommer til å si i retten.

– Jeg håper kollegaene snakker sant nå, i stedet for å fortsette å dekke over slik de gjorde i starten, sier han.

Elden viste frem kniv

Politimannen forsvares av advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang. De har tidligere uttalt at de mener saken er veldig ensidig fremstilt i media.

– USKYLDIG: John Christian Elden og Heidi Reisvang påpeker for dommeren at saken må starte medf utgangspunkt i at den tiltalte politimannen er uskyldig. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I tillegg mener de, i likhet med Spesialenheten, at lekkasjene til media er uheldige.

– Det vil være utopisk å tenke at rettens medlemmer ikke har fått noe av dette med seg i forkant av hovedforhandlingen, sa Elden i sitt innledningsforedrag.

Den erfarne forsvareren ba tingrettsdommeren og de to meddommerne om å stryke det de har av minner om saken og den aktuelle videoen fra hendelsen.

– Så starter vi, der vi gjør i alle straffesaker, på scratch, med det utgangspunktet at den tiltalte er uskyldig, sa Elden.



Senere i innledningsforedraget stoppet Elden opp og hentet frem en karambit-kniv og en teleskopbatong.

Kevin Simensen har erkjent at han hadde dette i lomma da hendelsen fant sted, men hevder at politiet ikke var klar over dette.

VÅPEN: En kniv og en batong ble vis frem i retten. Foto: Tom Rune Orset / TV2

Ifølge TV 2s opplysninger har ikke politimannen forklart i avhør at han var klar over at Simensen bar våpen. Videoen viser heller ikke at Simensen bærer kniv, men Elden mener den viser noe annet:

– Jeg ber retten følge nøye med når videoen skal spilles av senere, sa han.

Stram tidsplan

Buskerud tingrett har satt av tre dager til rettssaken, som begynner i Kongsberg på onsdag.

– Denne saken har vært veldig ensidig fremstilt i media, og vår klient ser fram til å legge fram sin side av saken i retten, uttalte tiltaltes forsvarer Heidi Reisvang til TV 2 i forkant av at retten ble satt.



På vitnelisten står det totalt 17 navn, og tingretten kommer til å få knapt med tid dersom de skal rekke gjennom hele tidsplanen før prosedyrene på fredag.

Det er Spesialenheten for politisaker, ved aktor Marit Oliver Storeng, som fører saken i retten for påtalemyndigheten.