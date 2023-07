Rettssaken er i gang: – Jeg er overrasket

En norsk mann (56) er i dag i retten tiltalt etter at hans kjæreste ble funnet i fryseren etter å ha ligget der i fem år. At han nå nekter straffskyld, overrasker forsvareren.

Mannen (56) som i dag er på tiltalebenken i Värmlands tingsrätt, sitter allerede i rettssalen da publikum og pressen slippes inn tirsdag morgen.

Han har på seg en grønn t-skjorte og ser opplagt ut. Han lener seg tilbake i stolen, med armene i kors. Blikket veksler mellom dommeren og påtalemyndigheten. Han ser i liten grad bak på publikum.

Når retten settes tirsdag morgen, er det tre punkter han er tiltalt for.

Grov likskjending

Bedrageri

Dokumentforfalskning

Nekter straffskyld

– Jeg vil ikke kommentere før han får forklare seg i retten. Han har tidligere erkjent straffskyld, men nekter for det nå. Hvorfor han har bestemt deg for det, må han forklare selv. Jeg ble selv overrasket over det, sier forsvareren hans, advokat Stefan Liliebäck.



I RETTEN: Advokat Stefan Liliebäck forsvarer den tiltalte nordmannen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Nå hevder han at han ikke har lagt kvinnen i frysen, så det blir faktisk spennende å høre hva han har å si, sier Liliebäck til TV 2 i en pause i retten.



Han har tidligere erkjent likskjending. Mandag ombestemte han seg imidlertid. Nå nekter han straffskyld.

Drapssiktelsen mot mannen ble frafalt allerede i juni. Obduksjonsrapporten kan ikke fastslå dødsårsaken til kvinnen som hadde ligget i fryseren i fem år da hun ble funnet.

Dermed kan ikke påtalemyndigheten utelukke at kvinnen ikke døde av naturlige årsaker 12. januar 2018.

KAOS: Slik så det ut hjemme hos nordmannen da politiet reiste dit for å lete etter samboeren hans. Hun lå i fryseren til høyre i bildet. Foto: Åklagarmyndigheten

I retten blir det klart at han nekter straffskyld på alle punkter. Han erkjenner likevel å ha benyttet kontoen til avdøde, som var hans mangeårige kjæreste.

Brukte fryseren som normalt

Det er påtalemyndigheten som fører saken de første timene av rettssaken tirsdag.

Påtaleansvarlig Linda Karlsson går gjennom tiltalepunktene, før hun leser opp tidslinjen fra bror til tiltalte finner kvinnen, og tar kontakt med politiet.

– Politiet undersøker huset og finner avdøde i fryseren, sier Karlsson.

AKTOR: Kammeråklagare Linda Karlsson leder saken mot nordmannen. Foto: Simen Askjer / TV 2

I fryseren finner de også matvarer fra både før og etter dødstidpunktet. Påtalemyndigheten mener han har brukt fryseren som normalt. Det ligger en pakke med både pølser og pasta under avdøde som utgår på dato flere år senere enn dødstidspunktet.

«Uklar» rettsmedisinsk undersøkelse



I arbeidet med å få den avdøde kvinnen ut av fryseren, må politiet bruke verktøy. Hun har et brunt tøystykke over seg, men er også delvis frosset fast i fryseren, kommer det frem i retten.

– Oppbevaringen av kvinnen har medført skader på avdøde. Både frostskader og skader på halsen, sier påtalemyndigheten.

I den rettsmedisinske undersøkelsen kommer det frem at det har vært vanskelig å avgjøre om skader på avdødes kropp, kommer som følge av nedfrysningen eller vold.

Sakkyndige har landet på fryseskader.

Dødsårsaken kan hverken avgjøres å være naturlig eller påført. Den rettsmedisinske vurderingen konkluderes som «uklar.»