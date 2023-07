Rettsmedisinere slår alarm: – Alvorlig krise

OBDUKSJONER: Lang ventetid på obduksjoner, fører til at politiet og pårørende må vente lenger for å få vite hva som har skjedd. Foto: Tom Rune Orset / TV2

I kjølerommene på Oslo universitetssykehus (OUS) er det nå blitt vanlig at kropper som skal til obduksjon blir liggende i en uke, noen ganger opp mot to uker.

– Hovedproblemet er at det kan føre til manglende domfellelser eller straffeutmåling på sviktende grunnlag, forteller Ida Kathrine Gravensteen.

Hun er lege ved avdelingen for rettsmedisinske fag ved OUS.

Gravensteen beskriver et miljø som er preget av ressursknapphet, underbemanning og manglende satsing gjennom en årrekke.

LITE FOLK: Ida Kathrine Gravensteen forteller at flere nyansatte leger slutter etter et par år. Hun har også selv vurdert å finne seg en annen jobb. Foto: Tom Rune Orset / TV2

– Jeg tenker at man høster som man sår. Så jeg tror dessverre at rettsskandaler vil komme.



Rettsmedisinere i Norge håpet på bedre tider da Helsedirektoratet i 2020 anbefalte å opprette en spesialitet i rettsmedisin.



Men i år bestemte Helse- og omsorgsdepartementet at arbeidet med en ny spesialitet skulle avsluttes. Fagmiljøet har enda ikke fått en begrunnelse.



– Det var et ganske stort slag i trynet, sier en fortvilet Gravensteen.



Rettsmedisinere i Bergen, Stavanger og Tromsø deler hennes bekymring og forteller om for lite folk på jobb, frivillig arbeid og lav rekruttering.



– Vi er inne i en alvorlig krise, sier leder i Norsk Rettsmedisinsk Forening, Lars Uhlin-Hansen.

Les svaret til Helse- og omsorgsdepartementet lenger ned i saken.

Fulle kjølerom

På grunn av en økt arbeidsmengde har ledelsen ved OUS bedt Riksadvokaten om hjelp til å redusere antall obduksjoner.



UNDERBEMANNET: Antall obduksjonsoppdrag har økt med om lag 40%. Ledelsen ved OUS forklarer til Riksadvokaten at bemanningen og lokalene ikke holder tritt med et økende oppdragsbehov. Foto: Skjermdump

Assisterende avdelingsleder for rettsmedisinske fag, Liliana Bachs er ikke fornøyd med utviklingen og skulle ønske at de fikk gjort obduksjoner så fort som mulig.

VENTETID: Liliana Bachs er misfornøyd med utviklingen. Foto: Ole Thomas Halvosen/TV2

– I enkelte tilfeller kan kropper som skal til obduksjon bli liggende i opptil to uker. Som regel får vi dem unna i løpet 2–4 dager, forklarer Bachs og legger til:

– Vi er bevisste på at politiet og pårørende venter, så vi er på ingen måte fornøyde med det.



Gravensteen sier til TV 2 at hun og kollegaene er overarbeidet og at de ofte stiller opp på grunn av dårlig samvittighet.

– Jeg har jobbet i helger mer eller mindre frivillig for å ta unna den store saksmengden som vi har. Rett og slett for at vi ikke skal bukke under, forteller hun.



– Rettsmedisin må legges ned



I Oslo er det 14 heltidsstillinger ved seksjon hvor Gravensteen jobber. Kun syv er i praksis besatt.

STILLER ALLTID OPP: Professor i rettsmedisin ved Universitet i Bergen, Peer Kåre Lilleng utfører flere hundre obduksjoner i året. I tillegg stiller han alltid opp når politiet ringer og trenger bistand på ulike åsteder. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

I Bergen er Peer Kåre Lilleng den eneste rettsmedisineren på jobb. Sammen med obduksjonstekniker Marius Bjering Dirdal må de ta unna omkring 350 obduksjoner i året.



– Dette tilsvarer en tredjedel av det som er i Oslo. Så det sier seg selv at arbeidssituasjonen er helt uholdbar, forteller Lilleng.



– Har dere nok folk til å utføre obduksjoner og rapporter?

– Nei, det har vi ikke. Derfor er arbeidsdagene på ti til tolv timer. Fritid er fraværende og ferie går sjelden opp. Hvis jeg blir syk, så må rettsmedisin her bare legges ned.

BERGEN: Peer Kåre Lilleng og Marius Bjering Dirdal tar unna rundt 350 obduksjoner i året. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

I tillegg til å utføre obduksjoner, så har Lilleng ansvar for å gjøre kliniske undersøkelser av skadde og fornærmede. Samtidig har han undervisningsansvar.

– Jeg møter i alle rettssaker som sakkyndig og jeg har ansvaret for eksamen og eksamensretting for medisinstudenter i faget, forklarer han.

Vil ha en spesialisering

Det var et samlet fagmiljø som ble skuffet da de fikk beskjed om at det ikke blir opprettet en spesialitet i rettsmedisin likevel. Noe fagmiljøet har etterspurt i nærmere 30 år.

KRISE: Lars Uhlin-Hansen, beskriver situasjonen som en alvorlig krise. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Det er viktig for rekruttering til faget og for å sikre riktig kompetanse på de som utfører rettsmedisinsk arbeid, sier Lars Uhlin-Hansen.



Lederen i Norsk Rettsmedisinsk Forening forteller at det er to årsaker til at fagmiljøet nå opplever mangel på bemanning og kapasitet.

– Det er få leger som søker seg til faget. De fleste leger ønsker å få en egen spesialitet, og så lenge det ikke er en spesialitet i rettsmedisin, er det få som finner det faget attraktivt, sier Uhlin-Hansen og fortsetter:



– Rettsmedisin er ikke direkte å anse som helsearbeid og blir derfor nedprioritert i helseforetakene.

For Lilleng var avgjørelsen om å stoppe arbeidet med en ny spesialitet en katastrofe.

– Helse- og omsorgsdepartementet fraskriver seg ansvaret. De har neppe innsett problemene vi står overfor, sier han.

KATASTROFE: Avgjørelsen om å stoppe arbeidet med en ny spesialitet var katastrofe for Lilleng. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Slik svarer departementet

TV 2 har gjentatte ganger prøvd å få Helse- og omsorgsdepartementet til å svare på hvorfor arbeidet med en spesialitet i rettsmedisin ble avsluttet.

Departementet svarer ikke konkret på spørsmålene som blir stilt, men kommer med et skriftlig svar på e-post fra statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Truls Vasvik.

– Departementet ser på behovet for å styrke kompetansen innen rettsmedisin. Vi får innspill fra mange ulike fagmiljøer hvor det er utfordringer med rekruttering og kapasitet, og som også ønsker en egen spesialitet. Vi vil komme tilbake til et helhetlig opplegg for spesialistgodkjenning i Nasjonal helse- og samarbeidsplan. Den vil vi legge fram mot slutten av året.