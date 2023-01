– Rettsikkerheten til strømkunder er truet

For liten kapasitet gjør at Elklagenemnda ofte bruker over et år på kunders klagesaker mot strømselskapene. Det er selskapene selv som finansierer klageordningen.

Rekordmange strømkunder kontaktet i fjor Elklagenemnda med ulike klager og krav overfor strømselskapene.

I løpet av 2022 mottok nemnda klager fra over 1200 kunder. Det er en økning på over 100 prosent på to år.

– Forbrukernes rettssikkerhet blir ikke godt nok ivaretatt slik ordningen med Elklagenemnda fungerer i dag, mener direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

KLAGESTORM: Elklagenemnda behandler klager, og uttalelsene nemnda kommer med er rådgivende, men ofte retter strømselskapene seg etter vedtak. Foto: Ole Berg-Rusten

Strømselskapene finansierer

Det mange ikke vet er at det er strømselskapene selv som finansierer en klageordning som skal kikke selskapene i kortene og ivareta kundenes rettssikkerhet.

Elklagenemnda er underbemannet, og det er en viktig årsak til at ventetiden er uforsvarlig lang. Mange strømkunder får ikke sine klager behandlet innen rimelig tid, som er innen 90 dager etter at Elklagenemnda har mottatt nødvendig dokumentasjon fra begge parter.

– Betydelig forverret

– Elklagenemnda har ikke fungert godt nok over lang tid. Situasjonen er også blitt betydelig forverret med det høye klageantallet, sier Blyverket i Forbrukerrådet til TV 2.

Hun er bekymret for strømkunders rettigheter.

– Situasjonen i nemnda er med på å undergrave norske strømkunders rettigheter, samtidig som flere trolig lar være å klage på grunn av den lange behandlingstiden.

BEKYMRET: Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket mener dagens klageordning ikke er god nok og at den i stedet undergraver norske strømkunders rettigheter. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Hva tenker du må til for at man skal ivareta forbrukernes rettigheter på en tilstrekkelig forsvarlig og god måte?

– Saksbehandlingstiden må ned, slik at de som har rett også får rett innen rimelig tid.

– Tilfredsheten blant norske strømkunder er svært lav. Det hjelper heller ikke med en klagenemnd som ikke er i nærheten av å ta unna for klagene som kommer inn.

Til tross for at flere «enkle» saker løses veldig raskt, var likevel gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2021 hele åtte måneder. Kapasitetsproblemer i Elklagenemnda gjør at mange strømkunder må vente i over et år på at klagen skal bli behandlet.

– Strømbransjen er ansvarlig for at Elklagenemnda fungerer. Samtidig er det når alt kommer til alt myndighetens ansvar å se til at forbrukeres rettigheter faktisk blir ivaretatt.

– Dette har vi adressert overfor Barne- og likestillingsdepartementet og Elklagenemnda i høst, sier forbrukerdirektør Blyverket til TV 2.

– Undergraver ordningen

– Jeg er enig med Forbrukerrådet i at ventetiden nå er blitt så lang at det undergraver selve ordningen, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Til TV 2 sier Toppe at ventetiden rammer forbrukernes rettigheter, og at det er viktig at strømkunder har et effektivt tilbud til klagehåndtering som holder høy kvalitet.

– Elklagenemnda har det siste året fått betydelig flere klagesaker. Strømpriskrisen har trolig medvirket til dette, mener Toppe.

UNDERGRAVER ORDNINGEN: Familieminister Kjersti Toppe er kritisk til den lange saksbehandlingstiden, men vil ikke love mer penger og økte ressurser slik at en får denne redusert. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Toppe påpeker at driften av nemnda blir finansiert gjennom årsavgift fra energiselskapene.

– Regjeringen kan derfor ikke gå inn og styrke driften over statsbudsjettet, sier hun til TV 2.

– Må ta større ansvar

TV 2 har bedt Toppe svare på om hun mener det er ansvarlig og rettssikkerhetsmessig akseptabelt at det er strømselskapene som finansierer en ordning som åpenbart ikke fungerer godt nok i dag.

– Det er viktig at bransjen sørger for at Elklagenemnda har tilstrekkelig finansiering. Dette er et av flere spørsmål jeg ønsker å ta opp, svarer Toppe.

Statsråden sier hun forventer at Fornybar Norge, som administrerer nemnda, tar større ansvar, og vil nå invitere til et møte for å diskutere utfordringene.

– Det er til syvende og sist norske myndigheter som må tilse at dette fungerer, sier Toppe.

– Selvsagt uakseptabelt

Fornybar Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer strømselskapene. Overfor TV 2 har interesseorganisasjonen sagt at Fornybar Norge ikke aksepterer at medlemmer gjør lovbrudd.

– Hva tenker Fornybar Norge om at ordningen, som er finansiert av medlemmene, ikke klarer å håndtere klager innen rimelig tid?

FORNYBAR NORGE: Det er uakseptabelt at kunder må vente i over et år før sakene blir behandlet i nemnda, mener Ulf Møller i Fornybar Norge. Foto: Privat

– Det er selvsagt uakseptabelt at kundene ikke får svar på sine klager innen fristen på 90 dager. Enten må ressursene økes, eller saksbehandlingen effektiviseres og automatiseres, sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Fornybar Norge.

– Vil dere øke finansieringen for å sikre at saksbehandlingstiden reduseres?

– Nemnda finansieres av et årlig gebyr fra energiselskaper som er tilknyttet ordningen, som ikke bare er våre medlemmer, samt gebyr for hver sak/selskap som innklages. Uansett må gebyret kunne økes hvis det er behov for det, sier Møller til TV 2.

– Kapasitetsbegrensninger

Elklagenemnda registrerte i 2022 en kraftig klageøkning, og mener det er flere årsaker til lang saksbehandlingstid.

– Kapasitetsbegrensninger i sekretariatet og nemnda, samt sakenes kompleksitet og partenes behov for å kommentere hverandres påstander i flere omganger, forklarer Jasmin Abu Sagr, sekretariatsleder i Elklagenemnda til TV 2.

Forbrukertilsynet opplyser at kunder som har krav på å få tilbakebetalt penger fra strømselskapene skal henvende seg til Elklagemenda.

– Har dere kapasitet til å håndtere alle henvendelsene innen rimelig tid?

– Sekretariatet har økt bemanningen for å håndtere den økende saksinngangen og jobber kontinuerlig med forbedringstiltak for å effektivisere saksbehandlingen, sier Sagr.