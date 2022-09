Restauranter fortviler: – Kan ikke servere burger til 400 kroner

VANSKELIGE TIDER: Hos Vito's restaurant i Vollen i Asker frykter restaurantsjefen, Jan Klimicek, for fremtiden. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Høye strøm- og råvarekostnader gjør at mange, også restaurantbransjen, går inn i en uviss tid nå. Flere restauranter som TV 2 har snakket med den siste tiden, fortviler nå over de økte prisene.

– Dette er en skremmende situasjon, sier Jan Klimicek, restaurantsjef ved Vito's.

Restaurant på bryggekanten i Vollen i Asker har sett seg nødt øke prisene på menyen opp til 20 prosent. Om noen uker bytter de meny - og da blir det enda dyrere.

– Enkelte retter kan bli opp til ytterligere 20 prosent dyrere. Den eksakte endringen er ennå ikke avklart. Vi ønsker ikke å øke mer enn nødvendig, sier Klimicek til TV 2.

BURGER: Burger med lokale råvarer skulle pryde menyen i høst. Men denne retten blir for dyr, sier restauranteier hos Vito's. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Fjerner burger fra menyen

Indrefilet på menyen er nå oppe i 400 kroner, mens pizza vil komme opp i 250 kroner etter den neste planlagte prisøkningen. Spesielt kjøtt og sjømatretter vil øke i pris på restauranten.

– Det er en viss grense for hva gjestene er villige til å betale for å spise hos oss. For enkelte gjester er smertegrensen nådd, sier han.

Restaurantsjefen har tidligere uttalt til Budstikka at han ikke blir overrasket om en burger hos dem ender opp med å koste 400 kroner. Nå blir burgeren borte fra menyen.

– Burgeren vår som skulle produseres av lokale råvarer denne sesongen må vi dessverre ta bort fra menyen. Jeg kan rett og slett ikke selge burger for 400 kroner.

Han legger til:

– Økte priser gjør det dessverre at vi ikke lenger har mulighet for å støtte våre lokale og kortreiste produkter, sier han.

SKAPER HODEBRY: Hos Vito's restaurant i Vollen frykter restaurantsjefen for fremtiden. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

50 prosent økning i vinpriser

– Lønnskostnader er den store kostnadsdriveren, som økte mye etter pandemien. Nå som råvarepriser og strømpriser går opp, sier det seg selv at vi ikke kan ta hele kostnaden selv. Det må fordeles på kunder, sier Eirik Strøm Lillebø, kokk og medeier i Oslo-restaurantene Vaaghals, Gamle Rådhus og Code.

SMÅ ENDRINGER: Eirik Strøm Lillebø, kokk ved Code Restaurant i Bjørvika, sier de gjør små justeringer av gangen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Restaurantene har allerede tatt grep, og har økt prisene på menyen med ti prosent.

– Råvareprisene endrer seg daglig. Men vi prøver å ta små steg oftere, enn store steg av og til, sier han.

Lillebø sier til TV 2 at vinprisene har gått kraftig opp den siste tiden.

– Dette gjelder spesielt de såkalte brød- og smørviner, som vi selger mest av. Noen av disse vinene har økt med 50 prosent. Det er de faste gjestene som vil merke prisøkningen, sier han.

Restaurantsjefen forteller at gjestene og andre forbrukere må være forberedt på ytterligere prisøkning.

DYRERE: Code Restaurant i Bjørvika er kjent for å servere gode viner. De faste kundene vil merke at vinpriser har økt. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Det er rett og slett fremtiden. Vi er nødt til å øke prisen, ellers kan vi ikke gå rundt, sier han.

Julebordsesongen er en viktig tid for restaurantene. Hos Code har de allerede satt sammen julemenyen.

– Det blir ikke ytterligere prisøkning før etter jul. Men dersom det skjer endringer i innkjøpspris på vin, er vi nødt til å justere julemenyen, ellers taper vi penger, sier Lillebø.

TV 2 har også vært i kontakt med flere andre restauranter i hovedstaden som sier at de har økt prisene på menyen den siste tiden, og følger med på utviklingen videre.

– Restaurantene er bevisste

NHO Reiseliv gjennomførte nylig en medlemsundersøkelse der det kom fram at restaurantene rammes i stor grad av økte råvarepriser og strømpriser. Serveringsbransjen skilte seg ut med 44 prosent som fryktet for fremtiden.

– I deler av landet slår strømkostnadene voldsomt ut. Etter pandemien er alle ekstrareserver brukt opp. Serveringsbransjen har jobbet iherdig med å kutte kostnadene sine siste to år, så det er det ikke mye mer å kutte i andre kostnader.

Det sier kommunikasjonssjef Merete Habberstad i NHO Reiseliv. Hun sier at mange restauranter allerede har tatt grep.

– Når alt blir dyrere må jo restaurantene sørge for å få dekket sine kostnader, men det er jo grenser for hva en hovedrett kan koste, sier hun og fortsetter;

– Derfor passer restaurantene nøye på varekostnadene sine. Mange bygger om menyer og er bevisst på hvilke råvarer de bruker.

Frykter konkurser

Habberstad bekrefter at konsekvensene kan bli dramatiske for bransjen.

– Det er nok fare for noen konkurser eller nedleggelser. Det kan bli snakk om reduserte åpningstider eller nedbemanning, og vi ser at nyansettelser er noe man vegrer seg for, selv om man også ser at flere taper inntekt på grunn av mangel på personell.

Habberstad sier restaurantene i byene og i sentrale strøk klarer seg noe bedre.

– I byene er markedet generelt bedre, og enkelte melder om en svært god høstsesong. Distriktene har ikke like stort forretningsmarked, og i de regionene med høyest strømkostnader er det beinhardt for mange å få regnestykket til å gå opp.

– Mange er svært spente på hvordan nyåret blir når effekten av renteøkninger og strømpriser blir tydeligere for folks økonomi.

På Vito's restaurant i Vollen frykter restaurantsjefen for fremtiden.

– Prisene går stadig oppover, det blir mindre gjester og marginene forsvinner. Man blir bare sliten i hodet av å tenke på dette, sier Jan Klimicek.