«Rennes ned» av pasienter på jakt etter medisinen

KONTROVERSIELT: Bruken av diabetesmedisin for vektreduksjon blir mottatt med blandet respons blant norske leger. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Onsdag fortalte TV 2 at bruken av diabetesmedisinen Ozempic som slankebehandling har eksplodert i Norge.

I oktober i år ble det i snitt solgt 15.000 pakninger med medisinen på hvit resept. I april i fjor ble det i snitt solgt 2.000 pakninger.

Hvit resept betyr at pasientene selv må betale, og Legemiddelverket antar derfor at dette er personer som bruker det til slankebehandling.

Det er foreløpig ikke gjennomført kliniske studier på bruken av Ozempic for pasienter som sliter med fedme. Dermed er den ikke ikke godkjent.

Pasienter må derfor få skrevet ut medisinen av fastlegen «off label».

Dette innebærer at legen har et særskilt ansvar for å følge opp pasienten, både når det kommer til effekt av behandlingen og eventuelle bivirkninger.

– Flere ganger i uka

Marte Kvittum Tangen er leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Hun sier at å skrive ut medisiner «off label» ikke er veldig vanlig.

Men i det siste har en rekke leger gitt tilbakemelding om at de nærmest rennes ned av pasienter som kunne tenkt seg å prøve Ozempic.

– Mange får forespørsler flere ganger i uka fra pasienter som ønsker å prøve. Så dette er nok et behandlingsalternativ som har blitt veldig kjent for pasientene, sier hun.

STOR ETTERSPØRSEL: Leder i Norsk forening for allmennmedisin Marte Kvittum Tangen forteller om en enorm etterspørsel etter Ozempic. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Et spesielt ansvar

På et legekontor i Stavanger sitter fastlege Morten Munkvik. Han er en av dem som velger å gå mot strømmen, og som dermed gir Ozempic til sine pasienter.

TILBYR OZEMPIC: Fastlege Morten Munkvik tilbyr sine pasienter Ozempic. Foto: Privat

– Men jeg hadde aldri skrevet det ut med en gang. Man må prøve andre ting først, og vi kjenner veldig godt pasientene som ber om dette, sier Munkvik til TV 2.

Han understreker at leger står fritt til å skrive ut hva som helst «off label».

– Hvis nok ting klikker i riktig retning kan det godt være man skriver ut «off label», men det må ligge godt grunnlag og historikk bak. Det følger et spesielt ansvar fordi medisinen ikke er forhåndsgodkjent.

– Hvorfor gjør mange leger dette?

– Fordi man vet det er ganske trygt og man har mye data på det. Det er en trygg medisin å gi og ikke noe kontroversielt eller problematisk å skrive det ut, så lenge man følger dette opp.

– Veldig risikabelt

Daniel Sørli er lege og gründer av den private legetjenesten Dr. Dropin.

Han personlig ville ikke skrevet ut Ozempic til sine pasienter, og har også gitt tydelig råd til legene i bedriften om at de ikke gir ut medisiner som ikke er godkjent i Norge.

– Mange tror at Ozempic er en snarvei til noe mange har ønsket seg lenge. Men det kan være veldig risikabelt før man vet hvordan dette virker i et lengre perspektiv, sier Sørli til TV 2.

KRITISK: Daniel Sørli er kritisk til bruken av Ozempic til behandling av personer med overvekt. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Legen og gründeren erkjenner at bruken av «off label» er vanskelig. For noen pasientgrupper, eksempelvis personer med svært sjeldne kreftdiagnoser, kan det å tilby medisiner som ikke er godkjent være et godt alternativ.

– Men for en medisin som Ozempic er det langt mer kontroversielt, mener Sørli.

– Ekstra ansvar

Han mener det ikke alltid lønner seg å være førstemann ut.

– Det er en god grunn til at testing av nye medisiner går gjennom lange prosesser hvor man gradvis tester det på en større og større befolkning. Også har man grelle eksempler på at det har gått galt når man har tatt snarveier, sier legen.

Heller ikke Kvittum Tangen legger skjul på at hun syntes det er problematisk å skrive ut medisin som ikke er godkjent.

– Konsekvensene er at man påtår seg et ekstra ansvar når man skriver ut medisin som ikke er godkjent. Da må man være oppmerksom på om dette har effekt for pasienten, eller om den gir noen bivirkninger, sier hun.

ÉN GANG I UKA: Pasienter som går på Ozempic må stikke seg selv med en sprøyte én gang i uka. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Til tross for dette, mener foreningen at det burde eksistere som en mulighet for legene.

– Vi er avhengig av å ha en bred og stor verktøykasse, og pasienter er veldig ulike. Noen ganger er det erfaringsbasert kunnskap som ligger bak en forskrivning, og ikke det som er dokumentert i studier. Det er noe av det som er legekunsten, å behandle riktig til riktig pasient.

Mangelvare

På grunn av den eksplosive økningen av bruken både i Norge, og i andre deler av verden, er det meldt om kraftig mangelvare av medisinen.

Kvittum Tangen er derfor helt tydelig på hva hun mener fastleger må gjøre nå, dersom pasientene spør om Ozempic.

– Det bør absolutt begrenses for de som har indikasjon for det, og for pasienter som trenger behandling for diabetes type 2, og ikke har andre alternativer, sier hun og legger til:

– Vi ønsker ikke at Ozempic skal skrives ut på hvit resept.

Også fastlege Munkvik forteller at han mener det er problematisk at medisinen blir brukt opp av de som ikke trenger den på grunn av kronisk sykdom.

– Ville du skrevet det ut nå, med tanke på mangelen?

– Jeg tenker det er uheldig at det er mangel på god medisin. De som bruker dette for vektkontroll kan kanskje gå ned på dose for å holde ting i vedlike til mer medisin kommer, sier han og legger til:

– Det er kanskje også lurest å gi Ozempic til diabetikere. Det finnes alternativer overvektige kan få.