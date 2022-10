Remi (26) fikk valget om han ville leve eller dø

Det er nesten fem år siden 26-åringen fikk diagnosen. Han får nå hjelp til å puste, en øyestyrt maskin sier det Remi vil si, og det er flere år siden han fortsatt kunne gå.

LIVET I NATUREN: Familien har tilbrakt mange fine stunder på Tynset der de har hytte. Foto: Privat

– Remi er en gutt med masse livsglede. Han er veldig omsorgsfull, det har han alltid vært. Han har egentlig tatt vare på de svake hele livet, og er veldig glad i dyr, forteller moren Birgit Andersen og forteller videre om hvordan oppveksten til barna var:

– Vi levde vel livet veldig på hytta, da han ennå var frisk og kunne gå. Og da var det mye ute i skog og natur, fjellturer og fisking. Han og pappaen fisket mye sammen og drømmen til Remi var å ta storfisken – og så har han mye humor, forteller hun.

FELLES INTERESSER: De forteller at de ofte var på tur på fjellet, i skogen og de fisket sammen . Foto: Privat

– Et forbilde for oss andre

ALS er en sjelden nervesykdom som gjør at muskulaturen blir svekket litt etter litt. På disse snart fem årene merker Remi det godt på kroppen. Allikevel er han seg selv lik.

– For oss er han den samme gutten, selv om det utvendige har forandret seg, forteller faren hans, Tom Andersen.

– Jeg er utrolig imponert over hvordan Remi har taklet sykdommen. Jeg tror, siden han fikk diagnosen, at jeg kanskje har sett han gråte tre ganger. Humøret hans er på topp, han er ikke sint og han virker ikke deprimert. Så vi er fryktelig imponert, forteller moren.

– Han er ikke bitter?

– Nei, ikke bitter. Han er et forbilde for alle oss andre, som på en måte klager på de små tingene i livet. Mens Remi har jo valgt å leve videre, i og med at han fikk valget om at han ville ha respirator eller ikke. Og hadde han ikke valgt respirator, så hadde han ikke sittet her sammen med oss i dag.

Forteller om fantastiske venner og familie

Når Remi snakker skjer det via en datamaskin. Han dikterer det han vil si med øynene.

– Det er veldig fint å være meg. Jeg er kjempeheldig og har fantastiske venner, familie og fantastiske assistenter. Jeg har det kjempefint og får fantastisk hjelp fra Ringerike kommune, Drammen sykehus og Ecura – som gjør at jeg føler meg veldig trygg. Jeg har det bedre nå, enn det siste året før jeg fikk respirator, forteller han, via datamaskinen, til God morgen Norge.

Respiratoren fikk han operert inn i april i år. Før det var han veldig dårlig.

I tiden før han ble syk hadde han flyttet hjemmefra og startet på sitt eget voksenliv. Da livet ble snudd på hodet solgte foreldrene hans leiligheten i Bærum og kjøpte et hus i Hønefoss, tilrettelagt for sønnen, slik at han kunne bo sammen med dem igjen.

– Vi ble enige med Remi om at han ville bo med oss, for å ikke havne på en institusjon eller omsorgsbolig – som ikke er noe alternativ for en ung gutt, sier moren og fortsetter å fortelle om det nye livet;

– Det er jo veldig annerledes. Sakte, men sikkert har det blitt flere og flere i huset. Han har to assistenter døgnet rundt. Jeg syns det fungerer bra, men livet har blitt veldig, veldig annerledes. Jeg kaller det på en måte et seilas, så vi bare følger med – og jeg syns det fungerer bra.

Tok valget om å leve videre

Respiratoren puster for ham. Det var et valg han tok han selv. Uten den hadde han ikke kunnet leve videre.

– Det er mye som bidro til at jeg ville ha respirator. Så klart er gode venner og familie viktig. Det å ha noe å se frem til, som filmer og serier, er veldig viktig for meg. Men det viktigste for meg er Arsenal fotballklubb, hadde jeg ikke hatt Arsenal sine kamper å se frem til, så tror jeg ikke at jeg hadde valgt å ha respirator, forteller 26-åringen.

– Hva betyr mamma og pappa for deg?

– Mamma og pappa har vært utrolige viktige for meg. De har flyttet til hus som er egnet til rullestol, fra liten leilighet, så jeg kan få bo hjemme. Da jeg fikk korona var mamma oppe nesten 24 timer i døgnet i nesten en måned, fordi vi manglet assistenter til nettene. Så har lillesøster vært kjempeviktig når hun har vært hjemme i feriene og hjulpet til når vi ikke hadde assistenter hjemme, forteller Remi.

Den spesielle overraskelsen til foreldrene

Så til overraskelsen, for Remi ville nemlig gjøre noe helt spesielt for foreldrene sine. Og sammen med lillesøsteren Susanne og andre gode støttespillere har han stått på og planlagt en stor overraskelse til Tom og Berit. I sommer var det endelig tid for å avsløre hemmeligheten.

Se det rørende øyeblikket her:

Denne dagen i juli øste regnet ned. For foreldrene var det en overraskelse i seg selv at sønnen deres kom til hytta – stedet som betyr så mye for dem alle sammen.

– Det var sterkt, sier pappa Tom med tårer i øynene.

Hytta i Tynset er stedet de har tilbrakt mye tid sammen gjennom oppveksten til barna. Det er fortsatt et sted de elsker å være, de hadde bare ikke trodd at Remi noen gang skulle komme dit igjen.

– Det var veldig sterkt da han kom kjørende, for jeg hadde ikke trodd at Remi skulle komme på hytta mer. Vi ble veldig, veldig satt ut. Jeg tror kanskje det er et av de sterkeste øyeblikkene vi har opplevd. Og vi er vel ennå litt satt ut, forteller Birgit og utdyper hvorfor det var så sterkt for dem:

– Vi har feriert der siden barna var små. Hytta er liksom det som har vært stedet vårt og fristedet vårt. Og jeg trodde ikke at Remi kom til å komme dit igjen, men så kom han da. Han var der i fire timer og kjørte tur retur Hønefoss for å glede oss, og den turen var jo helt fantastisk, sier mammaen, som også er veldig rørt.

OPPVEKSTEN: På hytta på Tynset har familien tilbrakt masse tid sammen, helt siden barna var små. Foto: Privat

Sønnen deres har ordnet det slik at de skal få reise på en drømmeferie til Karibia i januar til neste år. Med hjelp fra lillesøsteren og gode venner, har de samlet inn penger for å sende Tom og Birgit på ferie.

– Hvorfor ville du gjøre dette for mammaen og pappaen din?

– Det er for alt de har gjort for meg, spesielt de siste to årene. Det er virkelig noe de fortjener. Endelig får de en uke som bare er for dem. Der de kan slappe av og ikke ha noe annet å tenke på, forteller Remi.