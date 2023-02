Rema-Reitan: – Overskudd er ikke noe negativt

Handlekurven er blitt dyrere, men hvem er det som stikker av med pengene når prisene øker? Regjeringen har gått langt i å antyde at dagligvarebransjen er grådige og utnytter situasjonen nå midt i en krise. Næringsminister Jan Christian Vestre har uttalt flere ganger at han vil vite hvor pengene blir av. Lo-leder Peggy Hessen Følsvik kaller de som selger oss dagligvarer for matbaroner og ber dem legge regnestykket på bordet.

Utnytter situasjonen?

I Norge er det tre aktører, Reitan familien, Rimi-Hagen og Johansen familien bak Norges-gruppen, som har bygget opp noen av landets største formuer. Ingen av dem er lett å få i tale, men denne uken stilte Rema-sjef Ole Robert Reitan i «Ærlig talt» for å svare på anklagene.

– Når matprisene har økt såpass mye, er det fordi dere som selger oss maten har latt dere friste til å skru opp prisen litt ekstra for å tjene litt mer?

– Det må jeg si tydelig nei på. Vi har også voldsomme kostnadsøkninger på alle fronter, samtidig som innkjøpskostnadene våre har økt mer enn jeg kan huske de noensinne har gjort. Vi tjener mindre enn det vi har gjort historisk, fordi det er høy konkurranse og store kostnadsøkninger på alle fronter, svarer Ole Robert Reitan.

– Men du har fått med deg at det ikke bare er jeg som lurer på dette. Regjeringen vil ha svar på hvorfor matvareprisene har økt mer enn den generelle prisveksten. Næringsministeren vil vite hvor det blir av pengene?

Reitan svarer ikke på spørsmålet, men vil heller snakke om prisveksten i andre land og sammenligne det opp mot Norge. Han erkjenner at prisveksten har vært høyest i Norge.

Hvor pengene blir av unnlater han å svare på.

Matbaroner

– Selv ikke LO lederen tror dere har rent mel i posen. Hun kaller dere som selger oss dagligvarer for matbaroner og ber dere legge fram regnestykket på bordet?

– Og det har vi gjort mange mange ganger, til den ene landbruksministeren og matministeren etter den andre som har spurt om det. Det er bare å gå inn på Reitans nettside og lese reviderte regnskaper helt tilbake til 2000-tallet. Vi viser fram alt vi har hvert år. Sannheten er at vi har en vedtatt matpolitikk i Norge som det er bred enighet om blant politikere og velgere. Vi vil ha matproduksjon i hele landet og vil ha bosetning i hele landet. Prisen for det er at vi må betale litt mer for maten i Norge enn det vi gjør i andre land som ikke har et så bevisst forhold til det, svarer Remi-Reitan.

Han avviser at dagligvarebransjen utnytter dagens situasjon for egen profitt.

– Dere sier du. Det er våre leverandører som tilbyr oss de produktene vi selger i våre butikker. Det må du ta opp med andre, svarer Reitan.

Reagerer på splittende retorikk

Reitan reagerer på LO-lederen og politikere som han mener driver med en splittende og polariserende retorikk.

– Man bruker ordet profitt fordi det høres skummelt ut. Hvis man tror profitt er noe skummelt er det ikke det, sier Reitan.

Reitan-familien, Rimi-Hagen og Johansen familien har bygget opp noen av Norges største formuer.

– Det er ikke noe tvil om at det er lukrativt å selge oss vanlig folk melk og brød?

– Selvfølgelig er det lukrativt, det er det over hele verden, sier Reitan

– Kunne ikke dere da ha gitt oss litt billigere mat?

–Nei, fordi det er veldig små marginer sånn som det er. Vi har 42.000 ansatte som ønsker en trygg jobb i Reitan Retail. Det må jeg sørge for at vi tilbyr, en solid bedrift som går med overskudd.

Figurerer på listen over Norges rikeste

– Jeg tror dine kunder som ser på gjerne vil at du faktisk svarer på dette spørsmålet. Hvis de enorme formuene, din familie og andre matbaroner har bygget opp de siste ti årene. Hvis de verdiene hadde vært litt mindre, hvis dere hadde sittet på litt mindre penger. Kunne ikke det bidratt til litt billigere mat ut til oss kunder?

Reitan avviser det. Han fortsetter å snakke viktigheten av å bygge opp verdier i selskapet slik at de kan investere i ny teknologi og arbeidsplasser.

– Vi investerer. Formuen er ikke penger under puten, det er trøkker, frysedisker. Det går til effektivisering som gjør at det blir billigere mat, fortsetter Reitan.

– Du, faren din og broren din er alle inne på topp ti listen over Norges rikeste familier. 15, 7 mrd. i skattbare formue til sammen, og i virkeligheten er den formuen sannsynligvis mye høyere.

Er du helt avvisende til at noe av denne enorme formuen kunne vært brukt til litt billigere mat for oss som handler hos dere?

– Ja, for hvis vi skal drive en ulønnsom bedrift, hadde vi ikke vært i stand til å investere. Vi hadde vært mindre effektive og maten hadde blitt dyrere.

Tjente rått under koronaen

– Men ulønnsom bedrift, dere er inne på topp-ti-listen over landets rikeste. Dere kunne falt en, to eller tre plasser på den listen og det kunne bidratt til at vi andre fikk litt rimeligere mat?

Gjennom koronaårene forbedret Norges-gruppen og Reitan konsernet overskuddet med 4 milliarder kroner, det var en økning på 60 prosent.

Vi spør igjen om ikke Reitan da har råd til noen magrere år framover.

Hva Reitan da svarer ser du i videoen i saken.