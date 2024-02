Rektor innførte mobilhotell på skolen – effekten er stor

– Resultatet har ikke overrasket meg, forteller rektor Trond Botnen ved Fyllingsdalen videregående skole.

I august møtte TV 2 rektoren da han innførte «mobilhotell» på skolen – en hylle der elevene må levere fra seg telefonene sine.

Optimistisk fortalte rektor den gangen:

– Elevene var nok litt skeptiske i starten, men om et halvt år er jeg sikker på at alle vil si at dette var lurt, sa Botnen.



OPTIMIST: Rektor Trond Botnen innførte mobilhotell i august - og er svært fornøyd. Foto: Eva C. Frimanslund / TV 2

Så, et halvt år senere, har TV 2 tatt kontakt igjen for å høre om nettopp effekten av mobilhotellet.

– Foreldrene og lærerne har digget det. Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra foreldre som setter pris på det. At vi våger – og tør å ta standpunkt.

Ikke tilfeller av aksjehandel

Rektor melder om bedre karakterer, høyere konsentrasjon, mindre ordensforstyrrelser – og færre mobbesaker.

– Også har vi ikke tilfeller av aksjehandel og Candy Crush lenger.



Elevene Kasper Walle Birkeland, Elise Gjetø Kristoffersen, Leon Ellingsen Brudvik og Ingvill Gamst Glittenberg kommer ut fra kjemitimen.



Alle uten mobiltelefoner.

UT PÅ GANGEN: Rektor Trond Botnen sammen med elevene Ingvill Gamst Glittenberg, Leon Ellingsen Brudvik, Elise Gjetø Kristoffersen og Kasper Walle Birkeland. Foto: Eva C. Frimanslund / TV 2

TV 2 ber rektor om å forlate plassen, slik at elevene kan svare på hva de tenker om mobilforbud – uten rektor til stede.

Men elevene virker fornøyde.

– Flere har fokus på det som skjer på tavlen. Færre er fokusert på telefonen og blir distrahert, forteller Elise Gjetø Kristoffersen.

– I starten var det litt kjipt, men etter hvert gikk det greit. Jeg tenker det er en god idé slik at man kan være mer fokusert og delta mer, sier Kasper Walle Birkeland.

Flere rektorer skeptiske

Rektor Botnen har lenge etterlyst nasjonale retningslinjer for mobilbruk på alle skoler.

Nå får han ønsket sitt oppfylt.

På Fyllingsdalen er det 22 prosent færre som stryker etter mobilforbudet ble innført, ifølge rektor. Foto: Eva C. Frimanslund / TV 2

I februar kommer nemlig regjeringen med en anbefaling om mobilfrie skoler på grunnskolen.

– Siden jeg ble kunnskapsminister, så jeg behovet for en nasjonal anbefaling knyttet til mobilbruk i den norske skolen, sier Kari Nessa Nordtun (Ap).

POSITIV: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har stor tro på mobilfrie skoler. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

– Anbefalingen skal basere seg på forskning og kunnskap – og ikke minst dialog med de ulike organisasjonene innenfor skolesektoren, sier hun.



TV 2 har i den anledning spurt rektorer på videregående skoler om hva de tenker – selv om anbefalingen hovedsakelig vil gjelde grunnskolen.

Totalt 130 rektorer på videregående skoler har svart.

Undersøkelsen viser at 21 prosent er negative til en slik anbefaling, mens 28 prosent er positive.

Hele 46 prosent av rektorene stiller seg nøytral eller er skeptisk til en slik anbefaling.

MOBILFRITT: Slik ser mobilhotellene ut på Fyllingsdalen videregående skole. Foto: Eva C. Frimanslund / TV 2

– Dette er foreløpig kun en anbefaling, så blir det opptil hver enkelte skole. Vi må veie fordeler opp mot ulempe, sier Nessa Nordtun.

Begrunnelsene som går igjen er juridiske spørsmål rundt ansvar og hvordan man løser en slik problemstilling med voksne elever over 18 år.

Kan være lovstridig

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen mener det er lovstridig å samle inn mobiltelefoner uten lovhjemmel.

– Det er lovstridig av den enkle grunn at det er elever som eier telefonene. Man kan kanskje forby å bruke det på skolen, men man kan ikke samle inn uten å ha lovhjemmel.



REAGERER: Jusprofessor mener mobilforbud på skoler kan være ulovlig. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Marthinussen presiserer at i Norge må man ha lovhjemmel for å ta fra noen ting de eier, men at det blir enda mer problematisk dersom et mobilforbud også gjelder friminuttene.

– Skal man i tillegg gripe inn i ungdommenes hverdag, må man ha en god grunn til det. Det er problematisk å gripe inn i fritiden på skolen med forbud.

– Sett jussen til side

Rektor Botnen er ikke i tvil om mobilforbud, men forklarer at det juridiske spørsmålet har vært et dilemma – også på deres skole.

– Men vi fant ut at vi setter jussen til side, så får vi heller ta det opp dersom det blir et problem, forteller han.

MOBILBRUK: Rektor selv med telefonen. Foto: Eva C. Frimanslund / TV 2

– Vi kan ikke la jussen styre hvordan vi skal oppføre oss inne i klasserommet når det gjelder mobiltelefonen.

– Hva elevdemokratiet da?

– Noen ting vet de voksne best. Da trenger man ikke alltid begrunne eller argumentere. Noen ganger må man bare si: «Sånn er det. Så vil dere skjønne om et halvt år at dette var fornuftig»



– Og der er vi nå.