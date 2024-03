Rektor etter trippeldrap: – Hun gikk glad og lykkelig hjem på fredag

REKTOR: Kjell Arne Haavaldsen er rektor ved skolen der drepte Ingunn Slaatten (53) jobbet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det var Ingunn Slaatten (53) og hennes to barn Sander Slaatten (22) og Signe Slaatten (18) som ble skutt i sitt eget hjem på Torpo.



Sør-Øst politidistrikt frigjør navnene tirsdag i samråd med de pårørende.

Ingunns ektemann, den 59 år gamle mannen som er far til de to voksne barna, er siktet for tre drap.

FAMILIE: Datter Signe Slaatten (18), mor Ingunn Slaatten (53) og sønn Sander Slaatten (22) ble drept. Politiet tror de ble skutt mens de sov natt til lørdag. Foto: Privat

Politiet mener han skjøt familien sin mens de lå og sov, før han tok sitt eget liv.

Igjen sitter et rystet lokalsamfunn i sorg.

Vil huske ett spesielt minne

– Ingunn var en dyktig lærer og en veldig god kollega. Hun var blid og skapte god stemning og kom ofte med veldig gode historier, sier Kjell Arne Haavaldsen, konstituert rektor ved Torpo Skule.

Haavaldsen er rektor ved skolen Ingunn Slaatten var lærer ved.

– Det er en utfordring for kolleger som mister en kollega som har vært lærer her i drøyt 20 år. Det er veldig mange som har jobbet sammen med Ingunn i veldig mange år.

Etter påskeferien er elevene tilbake på skolebenken. Der må de fortsette skolehverdagen uten læreren sin.

Skolen forbereder seg på mange spørsmål fra nysgjerrige barn.

– Elever trenger å vite sannheten, men sannheten kan være veldig vanskelig og grusom. Vi må ikke prøve å lure dem ved å fortelle noe som ikke er sant, men vi må også avpasse etter alder. De største kan vi kanskje fortelle litt mer enn de yngste, også må vi ikke være redde for å si at vi ikke vet alt og ikke kan svare på alt.

ÅPENHET: – Elever trenger å vite sannheten, men sannheten kan være veldig vanskelig og grusom, sier Kjell Arne Haavaldsen, konstituert rektor på Torpo Skule. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

For å forberede seg på den nye hverdagen har skolen kalt inn prest, helsesykepleiere og en psykiatrisk sykepleier som skal være tilgjengelige ved skolestart.

– Vi planlegger to lukkede minnestunder. En til personale hvor de skal minnes Ingunn, og en for elever, foreldre og tilsatte. Da vil disse hjelperne være med.

– Hvordan vil du huske Ingunn?

– Jeg vil huske henne som blid og hyggelig. Og siste fredag før påske hadde vi skidag og Ingunn gikk glad og lykkelig hjem etter skidagen. Det er et veldig godt minne som har brent seg fast i meg.

– Uforståelig og uvirkelig

Datteren i familien, Signe Slaatten (18), var elev i tredje klasse på Gol videregåande skule.

– Hun var en solid, pliktoppfyllende elev som var til stede hele tiden. Hun viste stor interesse for skolen, og var en del av en tett og nær vennegjeng på skolen, sier rektor ved skolen, Anita Ulsaker.

Ulsaker beskriver henne som en omsorgsfull person.

BYGDA: Bygda Torpo i Ål har omtrent 400 innbyggere. Familien på fire ble funnet døde i sitt eget hjem på lørdag. Foto: Erik Edland / TV 2

Rektoren sier drapet vil prege skolen i lang tid.

– Vi er ikke så stor skole. Vi vil veldig godt merke at det er en elev som ikke kommer på skolen etter påske. Det her preger så klart hele klassen, elevgruppen, de ansatte. Det vil vi nok kjenne på lang tid fremover.

– Vi syns dette er ganske uforståelig og uvirkelig og tenker veldig på de nære og de pårørende.

– Vi er lamslåtte

Storebror Sander (22) jobbet som lastebilsjåfør. Han beskrives som en enestående arbeidstaker.

Mandag skulle han fylt 23 år.

– Han var alltid blid og alltid i godt humør. Veldig empatisk og stor omsorg for dem rundt seg. En humørspreder av rang, forteller Frode Aaslid, driftsjef i Sundbrei og Sander Slaattens personalleder.

– Det er veldig tragisk og vi er veldig lamslåtte egentlig, men vi må fortsette å ta vare på de ansatte. Vi er ikke mer enn 30 her og sjåførene våre hadde god omgang med hverandre.

Helge Hartz er oppnevnt som bistandsadvokat til de etterlatte. De ønsker tirsdag ikke å gi noen kommentar i saken.