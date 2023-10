Rekordtidlig i gang: – Sommerfugler i magen

Store deler av landet våknet til snøfall og hvitkledde veier den siste mandagen i oktober.

Er du en av dem som lengter etter å komme seg ut med ski på beina, er også været tidligere i oktober godt nytt.

Flere steder i landet er man nemlig godt i gang med å produsere egen snø allerede.

Alpinanlegget på Geilo går mot rekordtidlig åpning, ifølge daglig leder Kevin Eikrehagen i SkiGeilo.

– Det var en kuldeperiode for 14 dager siden, med 7–8 minus på natta. Da var vi offensive, og dro i gang systemet, sier Eikrehagen til TV 2.

– Det gjorde kanskje at vi fikk et lite forsprang.

NY REKORD: Aldri før har alpinanlegget på Geilo kunnet åpne like tidlig som i år, ifølge daglig leder Kevin Eikrehagen i SkiGeilo. Arkivfoto: Simen Askjer / TV 2

Rekordtidlig åpning

Eikrehagen forteller at den første løypa på Geilo vil åpne allerede førstkommende lørdag – en uke tidligere enn vanlig.

Dette er en 1,4 kilometer lang konkurranseløype som innledningsvis åpnes bare for treningsgrupper, men det er likevel godt nytt for den gjennomsnittlige skikjører.

– I den løypa står størsteparten av vårt flyttbare produksjonsutstyr nå. Så når den er ferdig, får vi satt i gang de mer familievennlige løypene, sier Eikrehagen.

JOBBER PÅ: Snøkanonene på Geilo jobber på spreng mandag. Foto: Privat

Han håper å kunne åpne opp for sesongkortinnehavere i konkurranseløypa fra neste helg, og deretter for «hvermannsen».

– Hvis været blir som det skal fremover, har jeg forhåpninger om at vi kan åpne et ganske stort produkt fra 25. november.

– Sommerfugler i magen

Eikrehagen forteller om en spent stemning, både personlig og i hele Geilo.

– Nå slipes de siste utleieskia, og vi faller inn i vertskapsrytmen når vi får de første gjestene i hus, sier Eikrehagen.

– Det er dette vi jobber for de andre sju månedene i året, så det er litt sommerfugler i magen.

Han krysser fingrene for en sesong lik fjorårets, med nok snø, fint vintervær, og en god påske og ettersesong.

Tre uker tidligere enn vanlig

Også i Ringkollen på Ringerike har man satt i gang snøkanonene rekordtidlig i år.

Pelle Gangeskar er blant de frivillige som står for preparering av bakken, og forteller at snøproduksjonen er i gang tre uker tidligere enn vanlig.

– Vi begynte å gjøre klart på torsdag, fordi det var meldt kuldegrader fra torsdag kveld. Hvis vi får to uker med kulde nå, så er vi klare for å trykke på startknappen til heisen, sier Gangeskar til TV 2.

Aldri før har de startet snøproduksjonen i oktober.

Gangeskar har tidligere fortalt om det samme til Ringerikes Blad.

FØRSTE GANG: Det er første gang snøkanonene i Ringkollen går i oktober. Foto: Pelle Gangeskar

– Mange som gleder seg

Etter planen skal bakken i Ringkollen åpne i desember, men Gangeskar utelukker ikke tidligere åpning.

– Vi åpner når det er praktisk mulig. Nå får vi litt hjelp fra oven også, forteller han.

– Vi prøver å satse på skipark, og har veldig mange som gleder seg.

I Kvitfjell er det også håp om tidlig sesongstart. Der jobbes det med å åpne Familieheisen 3. november.

Håp om langrennsføre



Om du er mer ivrig på langrenn enn alpint, må du nok smøre deg med tålmodighet litt til, i alle fall hvis du bor i lavlandet.



Men det finnes gode nyheter for langrennsløperne også.

– Vi er helt i skyene over at det snør. Det synes vi er helt fantastisk, og det betyr at den kalde, fine tiden er her, sier kommunikasjonssjef Trine Rom Giving i Skiforeningen.

Hun forteller at løypekjørere i Oslomarka og omegn er ute med scooter og matte for å pakke snøen, og gjøre den klar for løypekjøring senere.

FORBEREDER: Løypekjørerne er i gang med å forberede løypene. Bildet er fra lysløypa i Sørmarka mandag. Foto: Skiforeningen

Om værgudene spiller på lag, kan det bli mulig å teste skiene allerede til helgen, om du ikke er så kresen på føret.

– Jeg tror de som har lyst til å prøve seg på ski kan få gjort det, også i vårt område. Det vil komme mer snø og kuldegrader, men det er fortsatt et tynt snølag, sier Giving.

Hun råder skigåere til å sjekke Skiforeningens føremelding, samt å laste ned iMarka-appen.