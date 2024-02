Rekordstort cruiseskip la fra kai: – Grotesk eksempel

«Icon of the Seas» har lagt ut på sin jomfrutur. Det får flere til å reagere.

FN-sjef António Guterres sa i fjor sommer at uttrykket «global oppvarming» bør byttes ut med «global koking» for å understreke viktigheten av krisen vi nå står ovenfor.



– Det er en katastrofe for hele planeten, sa Guterres den gang.



En av klimaverstingene er cruiseskipsnæringen. Ifølge Time slipper et medium stort cruiseskip ut like mye drivhusgasser som 12.000 biler.

Denne helgen lå verdens største cruiseskip ut på sitt første seilas. Det får flere klimaforkjempere til å reagere.

– Grønnvasker

Det 365 meter lange skipet som eies av Royal Caribbean har fått navnet «Icon of the Seas».

TUT TUT: Flere samlet seg for å se på at «Icon of the Seas» dro ut fra havnen i Miami. Foto: Marco Bello / AFP

På sine egne nettsider skriver Royal Caribbean at det på 20 etasjer er fordelt sju badebasseng og mer enn 40 restauranter, barer og lounge. Om bord er også verdens største basseng på et skip og verdens største vannsklie på et skip.

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, er krystallklar i sin tale om hva han mener om cruiseturisme.

– Om du vil ødelegge miljøet mest mulig på ferien, så skal du reise med cruiseskip. Det er stort sett alltid mye mer klimafiendtlig å reise med et cruiseskip enn å bestille en pakkereise med fly og hotell, sier han.

LEDER: Frode Pleym er leder i Greenpeace Norge. Han mener vi ikke kan fortsette med cruiseturisme. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han mener at dersom vi skal nå klimamålene, kan vi ikke samtidig ha cruiseturisme.

– Cruiseindustrien bruker mye tid og penger på å grønnvaske sin egen næring. Men disse skipene er mega-forurensere. Klimaet tåler dem rett og slett ikke, sier han.

– Spinnvilt

Leder for «Framtiden i våre hender», Anja Bakken Riise, holder ikke tilbake i sin kritikk mot cruiseskip-næringen.

– For meg framstår dette nye skipet som enda et grotesk eksempel på at vi bruker planeten sine knappe ressurser og klimagassutslipp på luksus, enn at vi sikrer et grunnleggende behov for alle.

Som et eksempel trekker hun frem verdens største cruiseskipsoperatør, Carnival Corporations. I 2017 skapte selskapet ti ganger mer luftforurensning langs kysten av Europa, enn hva alle bilene i verdensdelen skapte til sammen, ifølge Transport and Environment.



TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Carnival Corporations uten hell.

ENGASJERT: Leder for «Framtiden i våre hender», Anja Bakken Riise. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Lederen mener dette er et overforbruk det ikke er plass til i verden fremover.

– Det er helt spinnvilt. Hele cruisenæringen er et behov som er skapt og som fører til økt etterspørsel. Er dette egentlig en form for turisme vi trenger?

Bakken Riise har troen på at det cruiseskipsnæringen kan bli mer bærekraftig, men ikke når det er snakk om skip på størrelse med «Icon of the Seas». Hun sier at de fleste selskaper og næringer har gjort tilpasninger for å bli mer miljøvennlig.

– Men det de her omtaler som bærekraftig er ikke min type bærekraft for å si det sånn. Før de kan vise en konkret plan for hvordan utslippene skal være i tråd med Parisavtalens klimamål, vil jeg ta deres grønne løfter med et stort beger salt.

– Mest lovende drivstoff

Det enorme skipet er ifølge Royal Caribbean 24 prosent mer effektiv enn det som er kravet for et morderne skip. Dette har de klart ved å skifte fra tradisjonelt maritimt drivstoff til flytende gass (LNG), ifølge BBC.



En talsperson fra Royal Carribean gruppen skriver i en epost til TV 2 at «Icon of the Seas» fremmer deres portefølje av drivstoffalternativer og introduserer nye avfalls- og energisystemer.

– LNG er en del av vår alternative drivstoffstrategi, sammen med biodrivstoff, metanol og andre energikilder som brenselceller og landstrøm.

– Da Icon ble designet for mer enn sju år siden, ble LNG betraktet som det mest lovende drivstoffet som er tilgjengelig i stor skala, og vi anser det som et overgangsdrivstoff som bidrar til å bygge fleksibilitet inn i skipsdesignet vårt, skriver talspersonen.

Royal Caribbean gruppen sier at LNG også vil gjøre det lettere for de å tilpasse seg ulike typer drivstoff etter hvert som markedet utvikler seg.

Ifølge BBC har Royal Caribbean et mål om å nå nullutslipp innen 2035.

Pleym i Greenpeace Norge sier at LNG reduserer utslippene av de helsefarlige stoffene svoveldioksid og nitrogenoksid, og at LNG sann sett er bedre for det lokale miljøet.

– Men LNG-motorene klarer ikke å forbrenne all gassen. De fører til utslipp av store mengder metan. Over en 20 års periode påvirker metan klimaet cirka 80 ganger sterkere enn CO 2 . Det gjør LNG til verre for klimaet enn tradisjonelle marine drivstoff



– Mest unødvendige

– Cruiseskip kan ikke gjøres klimavennlig, slår Håvard Haarstad fast.

Han er professor og senterleder ved Senter for klima og energiomstilling (CET) på Universitetet i Bergen.

Han forklarer at det er verre å reise med cruiseskip enn det er å fly. Det henger sammen med størrelsen på slike skip.

– Det er gigantiske skip som flytter på seg over store områder. Også er det fullt i luksus og med mannskap som følger med. På et fly har du gjerne bare et lite sete og et lite brett med mat, sier han.

HAR IKKE TROEN: Professor ved Universitetet i Bergen, Håvard Haarstad, tror ikke det vil være mulig å gjøre cruiseskip klimavennlig. Foto: Eivind Senneset / UiB

I tillegg tar cruiseskip mye energi. Selv om flere leverandører nå lager skip som går på flytende gass (LNG), mener Haarstad at vi er langt unna å gjøre cruiseskipene våre miljøvennlig. Han peker på at gass er et fossilt brensel, akkurat som tradisjonell maritim diesel.

– Det skal mye til for å kunne si at cruiseskip er klimavennlig. Det er kanskje den mest unødvendige måten å slippe ut klimagasser på.

Dette hjelper

Borgar Aamaas er seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Han forklarer at cruiseskipene i seg selv ikke slipper ut så mye klimagasser.

Kun 0,1 prosent av de globale klimagassutslippene stammer fra cruiseskip

– Selv om de totale utslippene er små sammenlignet med andre sektorer, er det per person eller per kilometer store utslipp sammenlignet med alternativene, forklarer han.

FORSKER: Borgar Aamaas er seniorforsker ved CICERO. Han Foto: Jo Straube

Aamaas understreker at han ikke vet de nøyaktige utslippene for «Icon of the Seas», men forklarer at utslippene fra en tur avhenger av blant annet hvor langt skipet seiler.

Også Aamaas peker på at det er en utfordring med at det blir noe metanlekkasje ved bruk av LNG som drivstoff.

– Her i Norge innfører vi landstrøm ved havner. Dette hjelper, men vi må finne mer klimavennlige alternativer under seilasen også.

Han har troen på at det vil komme grønne alternativer på sikt.

– Kanskje deler av seilasen kan bli elektrifisert, eller at man må gå over til hydrogen eller andre syntetiske drivstoff som er klimavennlige, avslutter han.