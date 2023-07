Rekordmange trenger hjelp i sommerferien

NYTT SENTER: Røde Kors åpnet et nytt familiesenter på Veitvet i starten av juni. Pågangen har vært stor fra dag én. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Med maling, tegning, spill og lek det ingen tvil om at både barn og voksne koser seg på Røde Kors sitt nyåpnede familiesenteret på Veitvet i Oslo.

– Det er veldig hyggelig. Man får møte nye mennesker og lære nye ting, sier 11 år gamle Attiya.



Sammen med broren Abu har hun benyttet seg av tilbudet til Røde Kors flere ganger denne sommeren. I dag skal de på kino.

– Jeg har fått flere nye venner, sier Abu mens han smiler til søsteren.



SOSIAL ARENA: Familiesenteret skal være en sosial arena for alle typer familier. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

I år skal Røde Kors arrangere ferieaktiviteter for 20.000 barn og unge. Det er ny rekord.

– Vi opplever at behovet er veldig stort, sier Nora Strøm Christensen, koordinator på familiesenteret.



Må si nei

Det er krevende økonomiske tider for mange. Det siste året har vært preget av flere rentehevinger, økte matvarepriser og dyr strøm.

Tall fra Røde Kors viser at fire av ti opplever at de har fått dårligere økonomi det siste halvåret. For mange betyr det at pengene ikke strekker til når sommerferien skal planlegges.

– Det virker som at gapet mellom de som har veldig mye og de som har lite blir enda større. I sommerferien blir det veldig synlig, noe som er både sårt og uheldig, sier Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, enhetsleder for Humanitære program i Røde Kors.

ØKNING: Alisøy-Gjerløw har sett en økning i antall familier som tar kontakt. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

For å gi flest mulig et godt ferietilbud, arrangerer Røde Kors en rekke aktiviteter, utflukter og ferieopphold over hele landet.

– Alle har rett på gode ferieminner, sier Alisøy-Gjerløw.

Samtidig merker organisasjonen at de ikke har mulighet til å hjelpe alle som trenger det.

– Det er selvfølgelig ikke en god følelse å måtte si nei, sier Alisøy-Gjerløw.



– Skjærer i hjertet

Også hos Blå Kors har de i år fått rekordmange søknader til sine ferieaktiviteter.

– Vi mottar titalls av henvendelser daglig fra familier som ønsker et tilbud, sier Synnøve Roland, virksomhetsleder i Blå Kors ferier.



TAKKNEMLIG: Synnøve Roland forteller at deltakerne på deres arrangementer er takknemlige for at de får et ferietilbud. Foto: Blå Kors

Denne sommeren vil rundt 1000 personer motta et ferietilbud i regi av Blå Kors ferier. Samtidig har over 3000 personer fått avslag.

– Det er en vond følelse. Det skjærer like mye i hjertet hver gang en familie får et avslag om sitt ønske om ferie, sier Roland.



I 2021 opplevde Blå Kors enorm pågang fra familier som fikk det vanskelig under pandemien. Siden det har etterspørselen bare økt ytterligere.

– Flere og flere forteller om en hverdag som tidligere gikk rundt, men nå er det ikke mer å gå på, sier Roland.



FERIE: Blå Kors arrangerer ferieturer med et fullspekket program med aktiviteter, sosiale treffpunkt og måltider. Foto: Yngve Ask / Blå Kors

Bekymret for barnefamilier

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er bekymret for situasjonen til barnefamiliene som nå sliter.



– Den dyre tiden vi er inne i nå får konsekvenser for mange familier. Nå som ferien står for tur blir det mer synlig hvem som har minst, sier Toppe til TV 2.

BILLIGE ALTERNATIV: Barne- og familieministeren understreker billige feriealternativ også kan være gøy for barna. Foto: Martin Leigland / TV 2

Hun mener Røde Kors og Blå Kors gjør en viktig jobb.

– At det er lange ventelister sier noe om at behovet er stort, men det er også slik at det kan være andre tilbud disse familiene kan nyte godt av, sier Toppe.

– Hva gjør regjeringen for å hjelpe de familiene som ikke har råd til ferie?

– Som regjering har vi ansvar for å legge til rette for at kommunene kan tilby aktiviteter til barn og unge. Det gjør vi blant annet gjennom gode tilskuddsordninger, sier Toppe.

– Elsker å være her

Både Røde Kors og Blå Kors får svært gode tilbakemeldinger fra de som deltar på ferieaktivitetene.

ENJOY EVERY MOMENT: Det var maling og tegning på familiesenteret. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Tilbakemeldingene vi får er at gjestene lever lenge på de gode minnene, og flere møtes igjen etter ferien, sier Synnøve Roland i Blå Kors.



På familiesenteret på Veitvet er foreldrene takknemlige for å ha et samlingssted og arrangerte aktiviteter i ferien.

– Vi elsker å være her. Det føles som en familie, sier Linah Esther Osiime.



Hun har dratt på senteret med sine to barn og fem tantebarn.

– Ofte kan det være vanskelig å vite hva man skal gjøre med barna. Hvis man finner på noe selv er man litt alene, men her har vi et fellesskap, sier Osiime.

Familiesenteret skal arrangere flere aktiviteter i uken hele sommeren.

– De fleste aktiviteter fylles opp med en gang, sier koordinator Nora Strøm Christensen.