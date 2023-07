Rekordmange overgripere soner fengselsstraff

KRAFTIG ØKNING: Mange sedelighetsdømte soner i Bergen fengsel som i flere år har hatt spesialkompetanse og programmer tilpasset innsatte som er dømt for sedelighetslovebrudd. Foto: Marit Hommedal

Siden 2013 har det vært en markant økning av innsatte som soner fengselsstraff for overgrep mot barn.

De siste ti årene har ingen annen lovbruddskategori økt mer enn sedelighet. I fengslet kalles de for «pedoer» eller «dritt».

De er unge studenter, trenere, arbeidsledige, familiemedlemmer, og besteforeldre.

Neste største gruppe

Av totalt 45 ulike lovbruddskategorier, utgjør sedelighetsdømte i dag 14,7 prosent av alle innsatte.

Det viser fersk statistikk som TV 2 har fått innsyn i fra Kriminalomsorgen.

Den eneste gruppen som er større i antall, er de som er dømt for narkotikalovbrudd.

Denne gruppen utgjør 18,8 prosent av alle innsatte i norske fengsler.

– Ikke uventet

– Dette er ikke uventet. Vi har sett en stigning over flere år og spesielt har vi sett en voldsom økning i nettkriminalitet, sier Leif Waage.

Han er spesialist i klinisk psykologi og har jobbet i mange år innenfor kriminalomsorgen.

Waage mener riksadvokatens og politiets prioriteringer har bidratt til økning i antall saker. Dessuten er straffene for sedelighetsforbrytelser skjerpet de siste årene, slik at flere soner lengre straffer.

– Forferdelig ting

TV 2 har truffet «Svein» som har sonet over åtte år i fengsel:

– Jeg har gjort forferdelige ting, erkjenner mannen i et lengre intervju med TV 2.

NETTOVERGREP: TV 2 har snakket med en av de mange som er dømt sedelighetsforbrytelser. Foto: Ane Hem / TV 2

Svein er dømt for seksuell omgang med barn under 14 år og for å ha lurt barn til å utføre seksuelle handlinger på nettet.

Svein mener man kan forhindre overgrep ved å gjøre noen viktige ting.

Bør få mer hjelp

– Når lengden på straffen øker, så må man også se på om det er mulig å gjøre mer av straffen i åpnere forhold. Vi vet at dette vil redusere tilbakefallsfaren, forklarer Waage.

I sosiale medier og kommentarfelt er det flere som tar til orde for skjerpet straff og at man må «låse inn» sedelighetsforbrytere.

– Konsekvensen av mer innelukking og en brå overgang fra et nedlukket til et åpent samfunn, gir økt risiko for tilbakefall. Straff er tid til positiv endring.

MOT TVANG: Leif Waage mener tvangsbehandling ikke vil gi positiv effekt, men heller forverre problemet. Foto: SIFER

Samfunnet må ikke sløse med straffen, men utnytte muligheten. Leif Waage, spesialist i klinisk psykologi.

Waage mener at tett oppfølging av den innsatte, bruk av gode programmer og mer åpen soning er viktig for å rehabilitere de innsatte og minimere faren for tilbakefall.

– Det er vanskelig å balansere dette hensynet opp mot de mange ofrene som er alvorlig og langvarig skadet. Offerperspektivet stiller krav til at vi anstrenger oss for å finne metoder som reduserer tilbakefall.

– Hva er konsekvensen av at innsatte som soner og sedelighetsdommer ikke får god nok oppfølging og hjelp?



– Øker du nivået på oppfølging og øker du nivået på de som får tilbud om programmer som vi vet virker, så reduserer du tilbakefallet, påpeker Waage.

Frykter økt tilbakefall

Waage er tidligere leder for Europarådets ekspertgruppe for utvikling av behandlingstiltak for seksuallovbruddsdømte.

Han mener at kriminalomsorgen sliter med å stille tilstrekkelig med ressurser til rådighet for denne gruppen.

– Og det at man ikke gjør det, gjør jo at tilbakefallet, for noen grupper, blir større enn nødvendig.

Ifølge Waage er tilbakefallet blant sedelighetsdømte på mellom 5 og 15 prosent.

Han mener Kriminalomsorgen må ta i bruk og utvikle teknologi som gir økt mulighet for egenkontroll og trygg straffegjennomføring. Han mener straffen må gjennomføres der den gir best effekt og trygghet for samfunnet.

– Gruppen med høyest tilbakefallsrisiko bør følges hyppig opp og sone med fotlenke når de løslates fra fengsel, mener Waage.

FOTLENKE: Noen sedelighetsdømte bør sone med fotlenke når de skal tilbakeføres til samfunnet. Det mener psykologspesialist Leif Waage. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Den personlige oppfølgingen må bli bedre. Og man bør styrke innholdsarbeidet i avdelinger med lavere sikkerhet og i friomsorgen, slik at manglende tilbud ikke hemmer effektiv straffegjennomføring.

Økning blant unge overgripere

– Økningen i antall innsatte for seksuallovbrudd skyldes primært økningen i straffeutmåling som ble innført i 2010, kombinert med en utvidelse av definisjonen av voldtekt og en økt prioritering av seksuallovbrudd.

Det fastslår forsker Ragnar Kristoffersen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS).



De fleste innsatte for seksuallovbrudd er i alderen 30–50 år, men det har vært en økning i antall unge også, forteller Kristoffersen.

ØKT STRAFFENIVÅ: Forsker Ragnar Kristoffersen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter synes noen ganger at sedelighetsdømte straffes urimelig hardt.

– Rundt 10 prosent er unge under 20 år. Disse er som oftest fengslet for nettovergrep, og mange av dem har fått svært lange straffer fordi i disse sakene regnes hvert nettovergrep som likeverdig kontaktvoldtekt. Det syns jeg og flere med meg er urimelig, sier Kristoffersen til TV 2.

Strengere straff enn drap

I en kronikk i Aftenposten i 2019 pekte Kristoffersen på at gjennomsnittsstraffen for nyinnsatte drapsmenn i fengsel var 10 år.

Han mener trenden er klar: i noen tilfeller dømmes seksuallovbrudd nå hardere enn drap.

– Begår du seksuallovbrudd, risikerer du i noen tilfeller langt flere år bak murene, uttalte Kristoffersen.



Hvis en overgriper får en fornærmet under 14 år til å begå seksuelle handlinger med seg selv, likestilles det med fysisk voldtekt.

I 2010 var gjennomsnittsstraffen for innsatte dømt for seksuallovbrudd cirka 600 dager. I løpet av fire år steg denne med over 50 prosent.

– Økt prioritering av slike saker og straffeskjerpelsene som kom i 2010 er hovedforklaringen til økningen, forklarer Kristoffersen.

Økt satsing

– Vest politidistrikt har siden oppstart av ny organisasjon i 2018 etter politireformen tilført og allokert betydelige ressurser inn mot dette saksfeltet. Dette er i tråd med Riksadvokaten og Politidirektoratets prioriteringer, forklarer Helge Stave, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Vest politidistrikt.

Politiinspektøren sier det er investert betydelig i IT-utstyr og kompetanse.

PRIORITERT SAKSFELT: Politiinspektør Helge Stave ved Vest politidistrikt forteller om flere tips og økt satsing, kompetanse og ressursbruk. Alt dette bidrar til at flere blir tatt og dømt for seksuallovbrudd. Foto: Marit Hommedal

– I Vest politidistrikt er antallet etterforskere som stort sett jobber med denne sakskategorien på heltid mer enn doblet siden mars 2018. Vi har også økt antallet politiadvokater innenfor sakskategorien.

Flere tipser

– Tipsinngangen til politiet vedrørende overgrep begått via sosiale medier og på nett har økt betydelig siste årene, forklarer Stave.

Samtidig har Kripos og politidistriktene stadig forbedret tipsbehandlingen og økt kompetanse innen sikring av digitale spor.



Stave erkjenner at det er press på ressurser, og politiet må foreta knallharde prioriteringer.

– Det største presset på ressurser hva gjelder overgrepssaker har vi nok i den avdelingen som driver med søk etter og sikring av digitale spor.

De tekniske mulighetene samt vår kompetanse stiger stadig og dermed oppklares også saker som tidligere var vanskelige å belyse.



– Det er i dag svært få, om enn noen, overgrepssaker som ikke krever sikring av digitale spor og bevis, sier Stave.