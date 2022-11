Rekordmange nordmenn satser på vedfyring

En undersøkelse viser at 340.000 norske boliger har fått ny vedovn de siste to årene. En av fem nordmenn har vedfyring som hovedoppvarming.

Økte strømpriser og ønske om bedre beredskap gir rekordsalg av vedovner, skriver Nationen.

– En av fem nordmenn har vedfyring som hovedoppvarmingskilde. I perioder med høye strømpriser og kalde temperaturer fyrer halvparten av den norske befolkningen daglig med ved, sier daglig leder i bransjeforeningen Norsk Varme, Brede Børud, til Nationen.

I undersøkelsen, som Norstat har gjort på vegne av bransjeforeningen, kommer det fram at ni av ti nordmenn som har et ildsted, bruker det. 74 prosent av alle norske hjem har et ildsted.

– Vedfyring eksisterer ikke bare for oppvarming og kosens skyld, det er også et viktig beredskapstiltak i Norge, understreker Børud, og viser til at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) peker på vedfyring som en av de mest nødvendige oppvarmingsmulighetene.

– Hvis strømmen går, er det også kun vedfyring som kan holde oss varme over flere dager.