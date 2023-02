Rekordmange blir svindlet på nettet

SVINDELKURS: Kjersti Toft valgte å melde seg på for å bli tryggere på nett. Foto: Mathias Kleiveland

– Jeg har ikke vokst opp med datamaskin, og jeg er veldig usikker.

Toft har Facebook, men tør ikke å bruke tjenesten. Hun meldte seg på svindelkurs i Øygarden kommune, fordi hun vet at svindel foregår og føler seg utrygg.

– Alle kan utgi seg for å være noen andre, og du kan bli brukt på feil måter.

Svindlerne har forspranget

Hun føler at hennes aldersgruppe trekker seg tilbake i bruken av teknologiske hjelpemidler fordi de ikke har nok kunnskap.

– Svindlerne ligger jo foran hele tiden, og får et godt forsprang. For at vi skal bruke nettet mer, må vi bli tryggere.

Toft synes svindelkurset er utrolig viktig for at også hennes aldersgruppe tør å ta mer del i samfunnet.

KURSDELTAKER: Kjersti Toft ønsker flere tilbud for å gjøre folk tryggere på nett. Foto: Mathias Kleiveland

Stor økning

Politiet legger også merke til økningen av svindelsaker, og sier det er en trend som fortsetter å øke.

– Fra 2021 til 2022 har Vest politidistrikt fått 44 prosent flere anmeldelser innenfor bedrageri, sier seksjonsleder i seksjon for etterforskning av økonomi, miljø og arbeidskriminalitet, Marthe Gaugstad Birkeland.

SKRYTER AV KOMMUNEN: Seksjonsleder i Politiet, Marthe Gaugstad Birkeland, skryter av tiltakene Øygarden kommune har gjort mot svindel. Foto: Bjornar Moronning

Hun forteller at det er spesielt nettsvindel som har vært den største økningen.

Også nasjonalt har antall svindelsaker økt, og folk i alle aldre er utsatt, men spesielt eldre.

– Sammenlignet med siste normalår, som var 2019, har det vært en betydelig økning på landsbasis. Så dette er en trend på nasjonalt nivå, sier Birkeland.

Dette er de beste tipsene mot svindel Undersøk avsenders e-postadresse eller telefonnummer før man går videre med tilsendte instrukser.



Bruk tiden til din fordel, og ta selv kontakt med bedrifter via offisielle e-postadresser eller telefonnummer som mottatt melding hevder at de representerer. Spør dem om dette er riktig.



Bruk to-trinnsautentisering der det er mulig.



Ikke oppgi personlig informasjon, sensitive opplysninger, bank-ID, personnummer, visakortnumre, passord, sikkerhetskoder eller midlertidige koder som kommer på SMS. Selv ikke til politiet, og spesielt ikke til vedkommende man ikke kan verifisere. Offentlige myndigheter, politi og banker vil aldri be deg oppgi slike opplysninger.



Hold deg orientert om hvilke svindler som pågår.



Høres det for godt ut til å være sant, så er det gjerne det. Kilder: Kim Kristiansen, kursleder fra Harddisk og seksjonsleder i seksjon for etterforskning av økonomi, miljø og arbeidskriminalitet i Politiet, Marthe Gaugstad Birkeland.

– Et gigantisk samfunnsproblem

Kim Kristiansen er kursholder for svindelkurset, og kan ikke få påpekt nok hvor viktig det er å ha kunnskap om svindel.

– Dette er et gigantisk samfunnsproblem, som egentlig alle burde vært bedre opplyst om.

Han mener flere kommuner bør ta mer ansvar for å utdanne sine borgere så godt som mulig.

– Digitale plattformer brukes mye, og det finnes utallige måter å bli svindlet på. Det er egentlig dødsviktig, sier Kristiansen.

SVINDELKURS: Kursholder Kim Kristiansen fra Harddisk viser hva ulike typer svindel kan være. Foto: Mathias Kleiveland

Et ønske fra de eldre

Arrangørene for kurset håper flere kan la seg inspirere til å øke innbyggernes kunnskaper om svindel.

– Det noe med livskvalitet og trygghet å gjøre. Når alt i dag blir digitalisert, blir jeg så redd for utenforskapet, sier styreleder i organisasjonen Treff+, Berit Anita Knudtsen Larsen.

Unni Sørensen, rådgiver i Øygarden kommune, forteller at tilbudet var et ønske fra de eldre.

STOLT: Berit Anita Knudtsen Larsen sier kurset i Øygarden er et samarbeid mellom kommunen og Treff+, som er en organisasjonen for eldre. Foto: Mathias Kleiveland

Vanskelig å henge med

Kjersti Toft synes det har vært vanskelig å følge den teknologiske utviklingen, og håper å bli tryggere etter kurset.

– Det er litt skremmende. Alt skal foregå på nett og mobil. Viktigheten av det skjønner jeg, men jeg har ikke klart å følge med.

For henne har kurset vært viktig.

– Jeg vil bli tryggere, og kanskje tørre å bruke for eksempel sosiale medier i større grad, sier hun.