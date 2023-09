Rekordmange ble smittet og innlagt i fjor – derfor kan det være positivt

Opp mot halvparten av den danske befolkningen bes nå forberede seg på at de kommer til å smittes av korona de kommende månedene.

Det sier pandemiforsker Viggo Andersen til Jyllands-Posten.

Moderat nivå

Så voldsomt tror ikke assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at situasjonen vil bli her hjemme.

– Jeg tror ikke like mange vil bli smittet nå inn mot jul, fordi smitten foreløpig ligger på et moderat nivå og fordi mange har fått immunitet gjennom sykdom det siste året, sier han til TV 2.

FØLGER MED: Smittesituasjonen i Norge er foreløpig under god kontroll. Men situasjonen kan forandre seg fort. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Men dersom den nye varianten BA.2.86 eller «pirola» som internasjonale forskere kaller den, viser seg å smitte mer effektivt enn andre varianter, da kan situasjonen endre seg.

– Da må nok et flertall innstille seg på å bli syke på nytt kommende vinter, sier Rostrup Nakstad.

Har du et tips? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på? Ta kontakt på helse@tv2.no

Rekordsmitte

I fjor ble rekordmange innlagt på norske sykehus med både influensa, korona og RS-virus.

Smittesituasjonen førte til en trippelepidemi, og norske sykehus ble satt på prøve. Ifølge FHI var tallet på innlagte betydelig høyere enn det man så før pandemien.

Rekordene som ble satt da, kan imidlertid slå ut positivt foran årets sesong.

FULLT: Da TV 2 besøkte intensivavdelingen på Bærum sykehus før jul i fjor, var alle sengene fulle. Foto: Mari Linge Five / TV2

– Trenden vil nok vise generelt økende smitte på den nordlige halvkule utover høsten, men det blir ikke nødvendigvis like store bølger som forrige vintersesong. Nå håper vi at befolkningsimmuniteten er noe bedre – både for covid-19 og influensa.

Ifølge Rostrup Nakstad er situasjonen på sykehusene nå relativt rolig.

– Ukestallene for slutten av august viste omtrent 200 innleggelser per uke med covid-19, men bare en tredjedel ble innlagt på grunn av covid-19. Det var svært få innleggelser på intensivavdeling fram til nå og bare 5-10 innleggelser per uke med influensa.

Klar vaksinebeskjed

Onsdag skrev TV 2 at FHI tydelig anbefaler alle over 65 år og personer i risikogrupper om å ta en oppfriskningsdose med koronavaksine.

Også Sverige og Danmark anbefaler denne gruppen å vaksinere seg.

– Siden vi ikke tester oss lenger, så vet vi ikke sikkert når vi eventuelt kan ha gjennomgått sykdom. Generelt mener vi at man bør ta vaksinen hvis det er et tilbud om det i kommunen, sa avdelingsdirektør Are Berg.

Den oppfordringen støtter Rostrup Nakstad.

– Det viktigste er å unngå at mange blir syke samtidig, og at de eldste og mest utsatte beskyttes.