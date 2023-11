Rekordhøy forbruksgjeld – krever endring

Norsk Gjeldsinformasjon tror det ligger store mørketall på forbruksgjeld skjult i rammelån. Nå krever de at regjeringen endrer loven slik at all gjeld blir registrert.

For tredje måned på rad øker den norske forbruksgjelden dramatisk. På et år har den vokst med 6,3 prosent og ligger nå på rekordhøye 159,7 mrd.

Det bekymrer Svein Ove Karstensen, som leder Norsk Gjeldsinformasjon.

– Økningen i forbrukslån skyldes sannsynligvis at mange refinansierer dyr kredittkortgjeld, og at en del ikke lenger har sparepenger de kan benytte. Og nå skal vi inn i en periode der både forbruk og kredittgjeld øker. Det gir rom for bekymring, sier han til TV 2.

BEKYMRET: Svein Ove Karstensen, leder i Norsk Gjeldsinformasjon, frykter at forbruksgjelden er høyrere en det som blir registrert. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Store mørketall

Norsk Gjeldsinformasjon registrerer all usikret gjeld. Det vil si gjeld hvor det ikke foreligger noen pantesikkerhet i for eksempel bil eller bolig.

Men fordi sikret gjeld ikke registreres, frykter de at det reelle tallet på forbruk er mye høyere.

– Mange har kreditt sikret mot bolig, såkalte rammelån. Vi tror at mange er fristet til å bruke deler av denne kreditten til å betale for julegaver eller feriereiser. Og nå som vi ser at den usikrede forbruksgjelden øker, er det naturlig at dette også gjelder for rammelån, forklarer Kartensen.

Krever forskriftsendring

Norsk Gjeldsinformasjon mener at all gjeld bør registreres.

– Dersom boliggjeld og billån også blir tatt med, vil dette gjøre det lettere for finansforetak å kredittvurdere kundene sine. Men det vil også hjelpe kundene selv, sier Karstensen,

– Dette vil gi en mye bedre oversikt som gjør det lettere for folk å holde kontroll på gjelden sin. Dermed vil det også være med på å motvirke gjeldsproblemer for husholdningene. Det krever bare en forskriftsendring fra departementet.

Vanskelig personvernhensyn

Det er Barne -og familiedepartementet som har ansvar for forbrukersaker. Departementet har allerede utredet et forslag om å innlemme pantesikret gjeld i Gjeldsinformasjonsloven. Nå ligger forslaget på Kjersti Toppes bord for politisk behandling,

– Det har tatt litt mer tid enn det vi trodde. Problemet er at vi har fått motforestillinger med tanke på personvern.

TILTAK: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) tror et samlet gjeldsregister vil hjelpe forbrukerne å holde kontroll på økonomien sin. Foto: Tuva Schøyen Grue / TV 2

Statsråden tror det vil hjelpe forbrukere å få en samlet oversikt over gjelden sin.

– Ja, det er derfor vi ønsker å få dette på plass, men som sagt må vi ta hensyn til hvor trygt det er å samle så mye personlig informasjon i ett register. Men vi jobber med det, og håper å få gjort et vedtak på dette i løpet av nær fremtid.