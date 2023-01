Rekordhelg for skisenter: – Mange har nok ikke kjøpt nytt utstyr

Prisene på det meste har økt kraftig den siste tiden. Fra og med 1. februar er det varslet at matprisene blir enda dyrere.

Flere forteller at de nå må prioritere knallhardt for å ha råd til å betale strømregninger og kunne handle inn mat.

Til tross for dette opplevde flere skianlegg mange besøkende i helgen. På Eikedalen Skisenter satte de rekord for antall besøkende så langt i sesongen, men de har også hatt en økning på ett spesielt tilbud.

– En helt super helg

Daglig leder ved Eikedalen Skisenter, Fredrik Tjønum, sier til TV 2 at de i helgen satte rekord for antall besøkende så langt i sesongen.

– På fredag hadde vi rundt 800 besøkende, på lørdag hadde vi 2100 og på søndag hadde vi nesten 1700 besøkende. Det har vært en helt super helg, sier Tjønum.

Han forteller at det er spesielt én tjeneste som de besøkende har brukt penger på denne helgen.

HAFJELL: Mange har fått på seg skiene i helgen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det er mange flere som leier ski og utstyr når de er hos oss. Søndag var det nesten 15 prosent av kundene våre som leide skiutstyr fra oss. Så de som jobber der hadde en travel dag.

– Det er spesielt mange barn og unge som leier ski av oss. Så det er tydelig at det er mange som har vokst ut av utstyret sitt og som ikke har kjøpt nytt, sier Tjønum.

Økning av kredittkort

I tillegg til å se en økning i de som vil leie skiutstyr hos Eikedalen Skisenter, er det også en endring i betalingsvanene til de besøkende.

– Vi ser at det er flere som betaler med kredittkort og som benytter flere av betalingsordningene våre, sier Tjønum.

Spare- og forbrukerøkonom i Storebrand, Cecile Tvetenstrand, forteller at hun på generelt grunnlag oppfordrer folk til å bruke kredittkort fornuftig.

– Jeg håper at de som nå bruker kredittkort tenker seg godt om, bruker det fornuftig og betaler regningen med en gang den kommer.

– Rammer ulikt

Tvetenstrand tror at flere nå prioriterer å bruke penger på ting og aktiviteter som er viktig for dem.

– At folk tar seg råd til å stå på ski nå viser jo først og fremst at prisøkningen rammer veldig ulikt. Noen blir truffet veldig hardt, men de fleste klarer seg fint. Men mange må nok gjøre harde prioriteringer.

FORNUFTIG: Cecilie Tvetenstrand håper at de som bruker kredittkort vil bruke det fornuftig Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun forteller at det er flere som nå kutter ned på ting i hverdagen, som kafébesøk, for å kunne dra til alpinanlegget med familien.

– Vi har blitt flinkere til å prioritere det som er viktig for oss, sier Tvetenstrand.

Selv med økende priser på veldig mange varer mener økonomen at det er mange som vil ha råd til å prioritere det de vil. Hun påpeker blant annet at når man får boliglån fra banken, så regner de med at man skal ha råd til en ganske stor renteøkning.

– Men det krever likevel et knallhardt budsjett, sier hun.

– Prioriterer skiferien høyt

Også i Hemsedal og Trysil har det vært en stor økning i antall besøkende. Ifølge PR- og kommunikasjonssjef i SkiStar, Petra Hallebrant, har Hemsedal hatt en dobling i antall besøkende sammenlignet med fjoråret.

SKI: Petra Hallebrant er PR- og kommunikasjonssjef i SkiStar. Foto: SkiStar

Selv om det er en enorm økning i antall besøkende, ser de ikke en endring i folks bruk av deres serveringssteder.

– Det virker som at folk unner seg gode opplevelser når man er på skiferie og folk prioriterer skiferien høyt.

– Jeg tror skiferie er noe folk fortsatt unner seg, ikke minst etter pandemien. Og ser viktigheten av å ta vare på seg selv, satser på helsen sin og trivsel utendørs sammen med venner og familie.

Motsatt trend

På Geilo bruker kundene pengene sine annerledes enn hos Eikedalen. Det skriver salg- og bookingsjef i SkiGeilo, Unni Nymoen, i en e-post til TV 2.

Også på Geilo har det vært flere gjester enn normalt. Pågangen har i tillegg vært over prognosene de har hatt.

– Vi har en stor økning i matservering og afterski. Det er ellers noe nedgang på utstyr og skiservice, skriver Nymoen.

Økning av én ting

Også i Hafjell og på Kvitfjell har det vært en god helg for skisentrene. Odd Stensrud er daglig leder for Alpinco, som drifter de to anleggene.

Ifølge Stensrud har det totalt i helgen vært 10.000 besøkende på Hafjell og 5000 totalt i helgen på Kvitfjell.

– Hos oss ser vi en økning i antall besøkende fra sesongstart.

HEMSEDAL: Flere benytter seg av landets mange skisentre. Foto: Halvard Alvik / NTB

– Jeg tror økningen kan ha en sammenheng med at det har kommet veldig mye snø. Vi har ikke målt så mye snø, så tidlig på vinteren. Også har det vært en av de første virkelige finværshelgene i år. Vi ser at det har en positiv effekt på trafikken i anleggene.

I nærheten av Hafjell og Kvitfjell er det den siste tiden blitt bygd mange hytter, ifølge Stensrud. Det fører til at flere vil benytte seg av anleggene deres.

– Vi ser ikke en endring i hva folk bruker pengene sine på hos oss. Vi har hatt en økning i antall sesongkort som blir solgt, noe som er en god indikator på skiinteressen.