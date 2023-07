Anna Wiers fra Helle i Vestland elsker å stå med fiskestangen i Dalevassdraget. Hun har ikke tall på hvor mange timer hun har brukt langs elvebredden.

– Når du har en hobby er det så gøy å stå og kaste at jeg kunne stått her i mange timer.



Hun får lite gehør for interessen sin blant medelevene som tar landbruk på Voss videregående skole.

– De er ikke så interessert, smiler hun.

REKORDFANGST: Anna Wiers (17) sin laks er fryst, før en replika kommer opp på veggen til Dale Jakt og Fiskarlag, Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Sammen med sin to år eldre søster Veronika har Wiers vokst opp med en far som forsker på laksen.

Fredet i elven

I Dale Jakt og Fiskarlag har en dugnadsgjeng på rundt 250 klart å kultivere en laksestamme som gir håp for fremtiden etter at utslipp, lakselus og rømming fra lakseoppdrett truet bestanden.

Fortsatt er villaksen fredet i Daleelven, men Anna fikk napp i fjorden da hun dorget på trygg avstand mer enn 100 meter fra elveutløpet.

Dale 20230719: Anna Wiers (17) i Dale i Vestland drar opp en 15 kg laks i Dale. Reporter: Siren Henschien. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

– Jeg kjente et nøkk og begynte å sveive opp. Tok opp stangen, måtte jobbe litt, ble sliten, sveivet inn når den liksom slapper av.

Intens halvtime

Hun forteller entusiastisk hvordan hun vekslet mellom å slippe ut og sveive inn, for guten gikk langt ut den neste halvtimen.

– Da så vi fisken på siden. Den var skikkelig stor, og svømte rundt, frem og tilbake før vi fikk den opp i hoven.

STOLT: Tore Wiers gleder seg over at villaksen er tilbake i Daleelva. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

En stolt far hjalp henne med å løfte hoven over ripa.

– Da jeg så det blikket, så hvordan hun kjører den og trøtter laksen ut og gjør alt riktig! Det er en sann glede! Sier Tore Wiers til TV 2.

JUBEL: Anna Wiers (17) sin første fisk i år var den største laksen på 24 år på Dale. Foto: Trine Simmenes

For 17-åringen selv, var fangsten over all forventning:

– Det var så gøy, når det er den første fisken i år i tillegg!

Inspirerende

Norges Jeger- og Fiskerforbund sender de varmeste gratulasjoner til 17-åringen og gleder seg over at flere unge interesserer seg for sportsfiske.

OPTIMISTISK: Espen Farstad tror laksen går sent opp i elva. Foto: Norges Jeger- og Fiskerforbund.

– Det er flere som skjønner at laksefiske ikke er kaksefiske. Det miljøet som er blant sportsfiskere, det er gøy at flere unge oppdager det.



Med gode forhold, men foreløpig laber fangst landet over, tror Farstad forklaringen er at laksen går senere opp i elven.

En dansk sportsfisker som enda ikke har hatt fiskelykken med seg, krysser fingrene og gratulerer Anna:

– Dette glemmer du aldri!