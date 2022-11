Rekordbøter til landets største forlag

Landets mest kjente forlag tatt for ulovlig samarbeid.

Konkurransetilsynet har ilagt fire av landets største bokforlag gigantbøter på til sammen 545 millioner kroner.

Ifølge tilsynet har forlagene samarbeidet ulovlig ved å dele bokpriser og annen konkurransesensitiv informasjon.

Gyldendal må betale 252,1 milloner, Cappelen Damm 131,4 millioner, Vigmostad & Bjørke 92,6 millioner og Aschehoug 64,6 millioner kroner.

I tillegg må selskapet Bokbasen betale 4,1 millioner kroner,

Og det er nettopp Bokbasen som er kjernen i saken. De fire forlagene har alle eierandeler i selskapet, som drifter en bok-database med informasjon om det norske bokmarkedet.

Konkurransetilsynet slår fast at forlagene har brukt denne databasen til å utveksle informasjon, noe som har gjort det mulig å koordinere bokpriser, utvalget av bøker og tidspunkt for utgivelse.

– Fundamentalt uenige



«Vi er fundamentalt uenige i tilsynets vurdering og vil forfølge saken videre. Bokbasen gir alle offentlig og lik tilgang på informasjon om alle bokutgivelser, og er helt vesentlig for å gi befolkningen et bredt tilbud av litteratur. Den er ikke innrettet for å utveksle konkurransesensitiv informasjon, har ikke egnet seg til dette og har ikke vært brukt til dette, skriverTørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal i en børsmelding.

Begynte med razzia

Konkurransetilsynet har fulgt det norske bokmarkedet nøye i flere år. For fire år siden ble de samme forlagene ilagt bøter for kollektiv boikott av distributøren Interpress.

Mindre enn ett år senere, mens tre av de fire forlagene ennå ikke hadde vedtatt sine gebyrer, slo Konkurransetilsynet til igjen. I januar 2018 ble det gjennomført en koordinert razzia i mot de samme forlagene.

Beslagene og påfølgende avhør og analyse ledet frem til et varsel om nye bøter i september 2020. Det er dette varselet Konkurransetilsynet nå bekrefter ved å sende vedtak om de nye, mye større bøtene til forlagene.

Skyhøy temperatur

Underveis har temperaturen vært høy i bokbransjen. Kort tid etter at bøtene ble varslet i 2020 anklaget to professorer Konkurranstilsynet for å undergrave det norske bokmarkedet av "konkurranseideolgiske hensyn".

Klassekampen spurte på lederplass om Konkurransetilsynet var "på korstog mot bokbransjen".

AVTALER PRISER: Gjennom Bokavtalen kan forlagene og bokhandlerne sette faste priser på bøker. Foto: Ole Berg-Rusten

Bokbransjen nyter godt av et unntak fra Konkurranseloven der forlag og bokhandlere kan avtale faste priser for å sikre norsk språk og kultur. Dette skjer gjennom den såkalte Bokavtalen.

Mange i bransjen har latt seg provosere av at Konkurransetilsynet prinsipielt er i mot avtalen, selv om det er politikerne som har siste ord i saken.

Konkurransetilsynet på sin side påpeker at Bokavtalen bare gjelder mellom forlag og bokhandlere, ikke konkurranse mellom forlagene.

INGEN KONSPIRASJON: Gjermund Nese i Konkurransetilsynet har avvist at de er på korstog mot bokbransjen. Foto: Konkurransetilsynet

– Vi må derfor skuffe alle konspirasjonsteoretikere som tror at Konkurransetilsynet består av hevngjerrige korstogsfarere som velger seg sine saker etter eget forgodtbefinnende, skrev avdelingsleder Gjermund Nese i en kronikk i oktober i fjor.

Kan anke

Dagens vedtak fra Konkurransetilsynet kan ankes videre i rettssystemet, til konkurranseklagenemnda.

Sist de samme fire forlagene fikk bøter valgte Vigmostad & Bjørke å akseptere boten.

De tre andre anket videre, med noe reduserte bøter som resultat i lagmannsretten. Aschehoug ga seg der og betalte boten. Gyldendal og Cappelen anket videre til Høyesterett - der de tapte.

Til sammen endte forlagene med å betale bøter for 21 millioner kroner.

Nå må de samme forlagene ta stilling til om de vil kjempe mot de nye, mye større bøtene.

Den sju år lange krigen med tilsynet er neppe over i dag.