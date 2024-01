Rekordavkastning for Tangen: – Jeg tror ikke jeg er spesielt genial egentlig

GODE RESULTATER: Oljefondsjef Nicolai Tangen og nestsjef Trond Grande kan smile over Oljefondets avkastning i 2023. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Nicolai Tangen sikret rekordvekst for vår alles sparegris «Oljefondet» i året som gikk. Det vil han ikke selv ta æren for.

Til tross for fortsatt høy inflasjon, stigende renter og mer geopolitisk uro klarte Nicolai Tangen og Oljefondet å levere den sterkeste kroneavkastningen for fondet noensinne i 2023.

2222 milliarder kroner.

– Hva er det du har sagt for å motivere de ansatte det siste året?

– Vi forsøker å motivere de hver dag, men det er jo ikke så mye motivasjon de trenger, for det er skikkelig flinke folk som jobber og som skaper meravkastning i store deler av fondet, sier Tangen.

– Men er det noe du gjør, tror du, som gjør at dere klarer å oppnå dette?

– Nei, jeg tror ikke at jeg er spesielt genial egentlig. Jeg tror jeg leder en bedrift full av veldig flinke folk, så det er de som får til dette, sier en beskjeden oljefondssjef.

TANGEN: – Jeg tror ikke jeg er spesielt genial egentlig, sier Tangen etter et nytt rekordresultat for Oljefondet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Ikke sikker på inflasjonen

De siste månedene har flere økonomer fått tro på en «myk landing». Det vil si at inflasjonen kommer ned uten at arbeidsledigheten skyter i været.

Men oljefondssjefen og hans nestleder Trond Grande er mer avmålt til de tilsynelatende positive utsiktene.

– Det er mye man kan bekymre seg for. Vi er usikre på om inflasjonen faktisk kommer helt ned, sier Grande og legger til at det er flere geopolitiske «hotspots» som kan forstyrre verdensøkonomien.

– En veldig spent situasjon i Rødehavet akkurat nå. Hvordan kan det påvirke Oljefondets investeringer?

– En del transportkostnader blir høyere fordi skipene må seile lengre. Og så vet vi jo ikke hva som kommer til å skje her på sikt. Det er en av de store usikkerhetsfaktorene vi må se på, sier Tangen.

– Er dette et faresignal for at inflasjonen kan få en oppsving igjen?

– Det er en av de tingene vi ser på som kan være inflasjonsdrivende, sier Tangen.

Teknologiaksjer i været

Noe av fjorårets avkastning skyldes den svake kronen som har gitt fondet en valutafordel i året som gikk. Når det gjelder referanseindeksen, som er det fondet måler suksessen opp mot, presterte fondet litt svakere.

– I fjor ble det god avkastning, og da var det aksjeporteføljen, som er den største, som fikk et veldig godt år, særlig mot slutten av året, sier nestleder i Oljefondet Trond Grande.

RESULTATER: Tirsdag la Oljefondet frem nøkkeltallene for resultatet i 2023. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Mot slutten av året begynte troen på at rentene skulle nedover igjen virkelig å bite seg fast. Det fikk særlig teknologiaksjene til å stige kraftig i verdi.

Oljefondets største aksjeposter er nettopp i teknologiselskaper som Microsoft, Apple og Meta.