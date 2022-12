Reklamerte for luksusboliger i Sveits

SVEITSERSTIL: På annonsesidene i Dagens Næringsliv en desemberlørdag fant lesere to eiendommer i Sveits. Foto: Simen Hunding Strømme/TV 2.

Et sveitsisk eiendomsmeglerhus har sett sitt snitt til å lokke til seg norske rikinger.

Denne måneden har de nemlig kjøpt annonseplass i Dagens Næringsliv.

– Det har vært en betydelig tilstrømming av nordmenn til Sveits. Derfor, som en tjenesteleverandør for eiendom, ønsker vi å posisjonere oss i markedet og informere våre kunder om hva vi tilbyr, sier Timothy Dale, sjefmegler i eiendomsmeglerhuset Property One.

LUKSUS: En villa ved sjøen utenfor Zürich er nå til salgs. Annonsen finner du i norske DN. Foto: Faksimile / Dagens Næringsliv

«Bo ved sjøen»

Property One forvalter luksusboliger kun de rikeste av oss kan unne seg.

Lørdag 10. desember fant leserne to luksuriøse eiendomsannonser i Dagens Næringsliv.

Den ene annonsen fristet mulige norske kjøpere med en gedigen villa ved innsjøen Zürichsee. «Bo ved sjøen», sto det med lekre bokstaver. Prisen er ikke oppgitt.

SVEITS: Denne annonsen fant veien til DNs papiravis lørdag forrige uke. Kunne et kontorlandskap i 21. etasje i sveitsiske Zug friste, tro? Foto: Faksimile / Dagens Næringsliv

Den andre annonsen var for en leilighet, eller kontor, i 21. etasje. Her fristet meglerne med 388 kvadratmeter og utsikt over byen Zug.

Senere i desember kunne avisleserne finne enda flere luksuriøse leiligheter i «toppsegmentet».

ANNONSE: Denne boligannonsen dukket opp i DN 15. desember. Foto: Faksimile / Dagens Næringsliv.

Nyhetene har nådd Sveits

Timothy Dale forteller at saken om norske skatteflyktninger har fått oppmerksom i sveitsiske medier.

Blant annet i avisen Handelszeitung.

– Vi har tidligere fått muligheten til å hjelpe diverse norske familier med deres eiendomsjakt i Sveits, sier Dale.

Men dette er første gang de annonserer i en norsk avis.

– Smart

Tor W. Andreassen, professor i markedsføring er ikke overrasket over at de sveitsiske meglerne kjenner bråket rundt norske skatteflyktninger.

– Det er jo åpenbart at de har fått det med seg. Dette er en måte å vise seg fram på i en kontekst som får mye oppmerksomhet, sier han til TV 2.

EKSPERT: Professor Tor W. Andreassen ved NHH mener kjøp av annonser i en norsk avis var et smart grep. Foto: Norges Handelshøyskole

Han forklarer at sveitserne har en interesse av at norske rikinger flytter til landet deres.

– Alle land er avhengig av å få inn en type arbeidskraft med en type kapital som er godt for samfunnet, sier Andreassen.

Han mener annonsene i Dagens Næringsliv kan også være ment til å friste enda flere nordmenn til å melde flytting til Sveits.

– Det er smart å kunne fiske i en dam i Norge, hvor det er mennesker som er litt rastløse, og kan bli fristet til å flytte. De ser at alt er tilrettelagt, som en nydelig «mansion» eller kontorer i flotte omgivelser, sier Andreassen.

Fornøyd DN-redaktør

Sjefredaktør i Dagens Næringsliv, Janne Johannessen, ønsker flere sveitsiske boligannonser velkommen. Hun er glad for at Timothy Dale og kollegene har valgt deres avis.

Sjefredaktør Janne Johannessen i Dagens Næringsliv mener deres lesere er nysgjerrig på boliger, også i utlandet. Foto: Gunnar Lier/DN.

– Vi syns det er positivt at også utenlandske annonsører vurderer at DN er et såpass attraktivt annonsemedium.

Hun tror også leserne deres setter pris på å være oppdatert på hva som rører seg på det sveitsiske boligmarkedet.

– Vi har en veldig kjøpesterk lesergruppe som denne annonsøren åpenbart var ute etter, sier Johannessen.

Johannessen forteller at dette er langt første gang utenlandske aktører annonserer i avisen. Tidligere har også eiendommer i blant annet Sverige, Danmark og Frankrike vært på trykk.

Hun frykter ikke at annonsene bidrar til at enda flere norske milliardærer rømmer landet.

– De mange rike nordmennene som har flyttet til Sveits, eller vurderer det, har til felles at de er rimelig oppegående folk. De tar neppe en så stor beslutning på bakgrunn et par annonser i Dagens Næringsliv.

Annonsene kan se ut til å ha hatt en effekt.

– Generelt sett merker vi at norsk etterspørsel etter sveitsisk eiendomsmegling har økt, sier sjefmegler Timothy Dale.