Rekker ikke å svare alle: – Skremmende

Hjelpetelefonen hos Kirkens SOS opplever så stor pågang at de frivillige bare rekker å besvare under halvparten av henvendelsene.

Fredag forsøkte over 800 personer å få en prat med en av de frivillige på Kirkens SOS' hjelpetelefon. Under 250 kom gjennom.

– Ensomhet er nærmest blitt en pandemi - en pandemi vi ikke har greid å finne en vaksine mot, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Kirkens SOS.

– Skremmende

Omkring 15 prosent av dem som ringer, strever med selvmordstanker.

Heimdal mener koronapandemien var starten på en trend. Mange av dem som slet mentalt under nedstengninger og restriksjoner, har ikke klart å å komme seg opp igjen etterpå.

– Det er blant 30-, 40-, 50- og 60-åringene vi ser størst økning av henvendelser. Det er skremmende, sier Heimdal.



Han var invitert til KrFs landskonferanse denne helgen for å fortelle om situasjonen.

Heimdal ser ingen enkel løsning, men har forventninger til at både politikere, enkeltpersoner og samfunnet for øvrig tar et ekstra tak for psykisk helse.

Flere frivillige

– Vi trenger flere frivillige på hjelpetelefonen. Vi trenger et samfunn som berdre ivaretar de som faller utenfor, og vi trenger økte ressurser og politikere som spiller på lag, sier Heimdal.

HØY BESKYTTER: Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette Marit ble høy beskytter for Kirkens SOS i 2023. På tirsdag kommer hun på besøk til organisasjonen, for å får innblikk i hva mange enkeltmennesker sliter med. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Men han har også en appell til alle i Norge uansett stilling og status og ressurser.

– Hver og en av oss må bli flinkere til å se folk rundt oss, og være mer støttende overfor medmennesker, sier Heimdal.

Høy beskytter

I fjor ble kronprinsesse Mette Marit høy beskytter for Kirkens SOS og tirsdag denne uken skal hun besøke hjelpesenteret i Oslo. Her vil kronprinsessen få høre mer om hva hverdagsmennesker i Norge sliter med, og Hennes Kongelige Høyhet vil også få være bisitter under noen av de samtalene som foregår skriftlig.

LIVSNØDVENDIG: Krf-leder Olaug Bollestad ber om økte ressurser til Kirkens SOS. Foto: Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Vi er utrolig takknemlig og heldige som har fått en kongelig som høy beskytter. Kronprinsessen er også urolig for hva som foregår i samfunnet for tiden. Vi setter stor pris på at hun kommer på besøk og viser sin støtte, sier Lasse Heimdal til TV 2.

KrF-leder Olaug Bollestad er også alarmert av det Kirkens SOS forteller.

– Det er fortvilt at hjelpetelefonene ikke har kapasitet til å ta imot alle som ringer. Hvis vi skal få ned selvmordstallene er dette arbeidet livsviktig, og det må vi politikere prioritere, sier Bollestad.



Her kan du få hjelp:

På myndighetenes helseportal Helse Norge kan personer som ønsker å prate med noen om sine psykiske plager finne flere tilbud. Blant andre:

Kirkens SOS: Tlf 22 4000 40, døgnåpen tjeneste for alle målgrupper. Telefon, SOS-melding og SOS-chat

Mental Helse: Tlf 116 123, døgnåpen tjeneste for alle målgrupper

Mental Helse Ungdom: Chat-tjeneste for unge voksne mellom 18 og 36 år. https://mentalhelseungdom.no/fa-hjelp/

Ungdomstelefonen: Tlf 400 00 777. For ungdom som har lyst til å så svar på spørsmål om sex og seksualitet.

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS): Tlf 948 17 818

Bipolarlinjen: Tlf 21 99 65 00

Blå kors: Tlf 800 800 40 Hjelpetelefon for folk som sliter med spillavhengighet.

RUSinfo: Tlf: 915 08 588 For spørsmål om avhengighet og rustiltak.

Amathea: Tlf 906 59 060 For spørsmål om abort og graviditet.

Det er finnes også andre hjelpetelefoner for pårørende og andre grupper.