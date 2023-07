Reiser to måneder til sjøs i flamingo

– Det startet med at jeg tullet med en venn om at jeg skulle reise til sjøs i en oppblåsbar flamingo, men så endte det med at det ikke var så dumt likevel, sier John Hobberstad til TV 2.



Han forteller at han alltid har vært glad i å pushe grenser for hva som er mulig.

SOSIALE MEDIER: Han lever av sosiale medier og freelance innholdsproduksjon. Denne turen skal også dokumenteres. Foto: Nicholas Thon

– Jeg vil gjøre noe ingen har gjort før, og som får folk til å reagere, sier Hobberstad.

Har blandede følelser til avreise

– Jeg tenker i hodet mitt at det skal gå knirkefritt, men det kommer selvfølgelig utfordringer under veis.



Venner skal være med i kortere etapper, og Habberstad er åpen for at fremmede også kan bli med på en dagsetappe.

– Det er alltid gøy å treffe folk og snakke litt.

I tillegg til venner har han med den firbente turkompisen sin, Kayla.

– Hun er med på alt og er god på å tilpasse seg. Hun var skeptisk til flamingoen i starten, men er mer trygg nå.



Han tror det kommer til å gå fint å ha med hunden.

– Vi skal for det meste gå i land og sove i telt, da får hun utløp for behovene sine. Hun er glad i å sløve i sola, som hun kommer til å få mulighet til når vi er på sjøen.

Turen skal naturligvis dokumenteres, og turen har blitt annonsert på sosiale medier. Hobberstad ønsker å vise alt på godt og vondt.



– Det blir nok både oppturer, nedturer, latter og gråt.



– Folk er redd jeg skal havne i Nordsjøen

Responsen på påfunnet i sosiale medier har i hovedsak vært positiv, men det har også blitt rettet kritikk mot sikkerheten hans på turen.

– De som ikke har fulgt meg lenge, og kan mye om sjøen, er kritiske. Folk sier det er idiotisk, at jeg ikke burde gjøre det og at jeg leker med mitt og andre sitt liv, forteller Hobberstad.



MOTBEVISE: Kritiske kommentarer har motivert Hobberstad til å vise at de tar feil. Foto: Nicholas Thon

Til tross for at han tenker «Det ordner seg for snille gutter», har han gjort noen tiltak for å gjøre turen så trygg som mulig.

– Jeg holder meg innaskjærs så mye som mulig, og fire kilometer av turen tar jeg på land for å unngå utrygge partier.



I tillegg har han nød-GPS, redningsvest og elektrisk motor som kan brukes ved nødstilfelle.

MOTOR: På onsdag fikk Hobberstad motoren, og når den er ferdig montert vil den se slik ut. Foto: Privat

I tilfelle det går hull i badedyret, skal han også ha to supbrett, og en flåte under.

– Det er jo bare en oppblåsbar leke, så det kan jo være skummelt.

Forsinket avreise

Turen skal gå fra Ålesund til Trondheim, og han har satt av 60 dager til prosjektet.

Avreisen er denne uken, en måned senere enn den opprinnelige planen. Det var nemlig en del utfordringer. Bilen streiket etter en jobb i Oslo, og dette førte til flere problemer.

– Jeg bor i bilen min, og den måtte på verksted flere ganger. Dette gjorde at jeg ikke kom meg noen plass, og heller ikke kunne jobbe med flamingoen.