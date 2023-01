Reiselysten har skutt i været: – Fullbooket

Reiseselskapet Ving var klar over at det er stor reiselyst i befolkningen nå, og at nordmenn prioriterer å reise til tross for økonomisk utfordrende tider.

– Men jeg tror ikke at noen av oss hadde forutsett at 2023 skulle starte med et slikt nyttårsbrak.

Det sier Marie-Anne Zachrisson, landssjef i Ving Norge.

GRAN CANARIA: Stadig flere nordmenn ønsker seg hit i ferien. Foto: Arill Riise / TV 2

Ifølge Ving gikk sommersalget rett til værs den første uken i januar. Januar er fullbooket og i vinterferien er ni av ti reiser allerede utsolgt.

– Vi opplevde nærmest loddrette salgskurver de første dagene av det nye året, sier Zachrisson.

Økt med 83 prosent

Sammenlignet med normalåret 2019 har salget økt med 13 prosent. Ifølge Zachrisson er Mallorca, Kreta, Rhodos og Kypros fremdeles blant nordmenns favorittdestinasjoner.

Salget av reiser til middelhavsøya Mallorca har økt med hele 83 prosent sammenlignet med i fjor, skriver de i en pressemelding.

Men noen nye trender ser de også.

Formel 1-feberen har kommet til Norge, og reiselivsaktøren merker større pågang til blant annet Italia, Østerrike og Belgia.

– Jeg tror den norske sjåføren, Dennis Hauger, har bidratt til økt interesse for sporten, sammen med Netflix-serien «Drive to Survive». Det har gjort at Formel 1 har nådd ut til et mye bredere publikum, sier Svein Erik Bjørheim, sjef for Vings ruteflyavdeling.

REISEFEBER: Ving mener at den norske formel 2-sjåføren, Dennis Hauger, har bidratt til økt interesse for reiser i forbindelse med Formel 1-løp i Europa. Foto: Beate Oma Dahle

Ny gruppe

Bjørheim forteller at interessen for denne typen reiser har eksploderte etter pandemien.

– Allerede nå har vi solgt 50-60 prosent mer enn det vi endte på i fjor, og det ligger fremdeles en lang salgsperiode foran oss, sier Bjørheim.

Han påpeker at pandemien satte en stopper for interessen i fjor, men at de ikke har hatt tilsvarende pågang for denne typen reiser tidligere år.

Bjørheim forteller at det er særlig par som bestiller reiser til Formel 1-løp.

NT TREND: Interessen for pakkereiser i forbindelse med Formel 1 har eksplodert ifølge Svein Erik Bjørheim, sjef for Vings ruteflyavdeling. Foto: Ving

– Det er både kvinner og menn, sønner og døtre. Gruppen som ønsker denne typen tur er ikke så stereotypisk som mange kanskje skulle tro.

Søker mer enn noen gang

Terje Berge i Finn reise forteller at trafikken på sidene er høyere enn i 2019.

– Trafikken er fantastisk høy. Folk søker mer etter ferie enn de noen sinne har gjort, sier Berge.

HØYT TRYKK: Terje Berge, kommersiell direktør i Finn reise, forteller at trafikken er uvanlig høy. Foto: Finn Reise

Han forteller at mange booket ferie allerede i romjulen, og at bookingtallene derfor henger litt etter i januar.

– Til tross for at mange leter lenge etter de billigere alternativene er folk tidlig ute med bestillinger. Mange har booket påskeferie og flere er i gang med å planlegge sommerferien, sier Berge.

Ingen økning

Også Tui merker at feriebestillingene for sommeren begynner å renne inn. De ser derimot ikke en økning i antall bestillinger, sammenlignet med normalåret 2019.

– Vi ligger på omtrent de samme salgstallene som i 2019, sier presseansvarlig Laura Aaltonen.

Aaltonen sier at salgstallene likevel er gode, og at mange nordmenn er ivrige etter å komme seg utenlands.

– Selv om nordmenn har hatt en tendens til å booke reiser tett opp mot avreise, ser vi nå at bestillingene for sommeren allerede har begynt å renne inn.

Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Det har nok noe med at det er kaldt og mye dårlig vær hjemme. Da søker mange seg til sol og varmere strøk, sier Aaltonen.

Ifølge Aaltonen er Gran Canaria og Tenerife de mest solgte destinasjonene i vinterferien. I sommer er det Rhodos og Hellas som dominerer topplisten.

– Forskjellene kommer frem

Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea, tror det er flere grunner til at folk prioriterer reise, selv i økonomisk trangere tider.

– Vi har jo vært nærmest innestengt i to år uten mulighet til å reise, så når man først har muligheten og ting har åpnet opp, savner nok folk å reise og ha et sosialt liv, mener hun.

TRENGERE TIDER: Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, sier flere har endret reisevanene sine som følge av trangere tider.. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Selv om det er økende priser og rentene går opp, er det fortsatt en stor del av husholdningene i Norge som har god økonomi. I tider som dette ser vi tydelig hvem som har mulighet til å reise og hvem som ikke har det. Det er da forskjellene kommer frem, sier Incedursun.

Samtidig svarer fire av ti nordmenn at økende priser har påvirket deres ferievaner. Det viser en undersøkelse YouGov har gjort på vegne av Nordea

– Det kan for eksempel bety at man ikke reiser, at man går for billigere reiser eller ferierer hjemme. Mange har i hvert fall endret ferieplanene sine, forklarer Incedursun.