Reiselysten? Én gruppe må passe ekstra på

Rekordmange nordmenn er lei kulde, ruskevær og snø. Nå vil vi legge fra oss snøskuffa og komme oss til sol og varme.

– Etterspørselen har gjort et ekstra kraftig hopp denne vinteren, sier kommunikasjonssjef i TUI, Anne Mørk-Løwegreen.

Ny favoritt

Hun forteller at det er Kanariøyene som fremdeles er populære blant nordmenn, men at republikken Kapp Verde har blitt mer og mer populær. Faktisk er dette reisemålet det mest populære etter Gran Canaria, Tenerife og Lanzarote.

Men, obs obs, Kapp Verde utenfor Senegals kyst ligger utenfor EØS-området, og da er det viktig å være på vakt om du er sykmeldt og ønsker å reise.

HAR BLITT POPULÆRT: Kapp Verde er en nyoppdagelse for mange nordmenn. Men er du sykemeldt, er det andre hensyn å ta. Foto: Star Tour

– Hva gjør dere om reiselystne spør om reglene for reising om man er sykmeldt?

– Da vil vi nok be de ta kontakt med Nav. Det er de som er eksperter på det området, sier Mørk-Løwegreen.

Kan søke om sykepenger

Det er nemlig avgjørende om du skal reise innenfor EØS-området eller utenfor. Land som Spania (inkludert Kanariøyene), Portugal, Frankrike og Italia er innenfor EØS, mens reisemål som Karibia, Mexico, Marokko, Dubai, Thailand og Kapp Verde er utenfor.

– Hvis du skal reise til et land innenfor EØS, trenger du ikke å søke Nav på forhånd. Hvis du reiser utenfor EØS, har du i utgangspunktet ikke rett til sykepenger, sier seksjonssjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav), Bente Thori-Aamot.

Men du kan søke Nav om å få beholde sykepengene i inntil fire uker.

– Da må du søke før du reiser for å være sikker på at du beholder sykepengene under reisen, sier Thori-Aamot.

Kan miste sykepengene

Hun understreker også at det kan være viktig å ta en prat med arbeidsgiveren din om du har tenkt å reise i sykmeldingsperioden.

Hvis det er noe som tilsier at du burde være i hjemlandet, som møter med Nav, helsebehandling eller en oppfølging på arbeidsplassen, kan det være smart å utsette reisen.

STRENGE REGLER: Bente Thori-Aamot i NAV sier man være obs på reglementet før man reiser til utlandet.

Dersom du ikke følger reglene, kan du risikere at sykepengene stanses. Og det vil kunne føre til problemer når du kommer hjem.

– Da risikerer du at sykepengene beregnes på nytt og på et lavere grunnlag, eller at du mister retten til sykepenger, advarer Thori-Aamodt i Nav.

Les om reglene for reise og sykepenger her.

For det er stadig flere nordmenn som nå når vi reiser igjen, vil reise langt og gjerne over en lengre periode. Fly har vært fulle til Mexico i vinter, men også til eksotiske mål som Dubai og Punta Cana i Den dominikanske republikk.

– Ja, det er de som nå er litt mer eventyrlystne og vil reise litt lenger, sier Mørk-Løwengreen i TUI.