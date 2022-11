Reineiere i Nord-Norge frykter sjakalen

Den Europeiske sjakalen har utvidet sitt habitat de siste årene. I 2010 var Tyrkia et kjerneområde for bestanden, men denne sjakalen leter etter mat i Tel Aviv under pandemien i 2020. Foto: JACK GUEZ / AP / Scanpix

Representanter fra reindriftsnæringen mener de har nok med ørn, jerv, gaupe, ulv og bjørn og ønsker ikke at sjakalen skal etablere seg i Troms og Finnmark.

Den første observasjonen av en sjakal i Norge ble gjort i Lakselv i Finnmark i 2019. Året etter ble en sjakal sett i Kåfjord i Troms. Statens naturoppsyn (SNO) mener det dreier seg om to dyr, etter at senere observasjoner er gjort samtidig begge steder.

Denne sjakalen har slått seg til ro i en park i Tel aviv, mens de europeiske sjakalene som gjør sitt inntog i Norge er mer kamerasky. Har du et bilde? Foto: JACK GUEZ / AP / NTB

– Det skal også være gjort en observasjon i Skjervøy, men denne er ikke bekreftet, sier seniorrådgiver Thomas Johansen i SNO Troms til Nordlys.

– En uønsket art

Rovdyret kan bli en ytterligere trussel mot reinflokkene, mener leder i Troms reindriftssamers fylkeslag, Per Mathis Oskal.

– Vi frykter at sjakalen skal få fotfeste, at den skal bli det femte store rovdyret i Troms og et nytt problem for reindriften, sier Oskal, som mener dyrene bør tas ut.

– Det er en uønsket art her nord. Den kan også bli en trussel mot fjellreven som man ønsker å beskytte, mener Oskal.

Kan ikke skytes

Thomas Johansen i SNO sier gullsjakalen ikke kan skytes, og at det i tilfelle vil regnes som straffbar miljøkriminalitet.

– Sjakalen er ikke regnet som en fremmed art. Den har ikke blitt satt ut eller flyttet. Den har kommet selv, og da har den lov å komme hit, sier han.

Sjakalen har spredd seg. Er det grunn til å være bekymret for reinsdyr? Illustrasjonsfoto. Foto: Håkon Mosvold, Scanpix

Sjakalen, en slags liten ulv eller stor rev, har sin opprinnelse fra strøk som Balkan, Tyrkia, Myanmar og Thailand. Bestanden har plutselig eksplodert, og økte med 886 prosent på 15 år, skriver Dagens Næringsliv som publiserte en større reportasje om sjakalens utbredelse i slutten av oktober.

Sjakalen er nå påvist i alle land på det europeiske fastlandet, unntatt Spania, Portugal, Belgia og Sverige.