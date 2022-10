Regnskapsføreren: «Han må dessverre skylde seg selv»

PARTNERE: Per A. Flod og John Carew har samarbeidet i årevis. Førstnevnte har vært både fotballagent og advokat for John Carew. I 2018 ble Carew rådet til å ikke følge rådene han fikk fra Flod. Foto: Heiko Junge / NTB

I 2018 sender skatteadvokat Antonio Holstad en e-post til Carews regnskapsfører, Jon Arild Syversen:

«Da er jeg off.

Synd for Carew, for Flod skjønner åpenbart ikke sakens alvor.

Hvis etaten får info om formue og inntekt utland - og det er bare et tidsspørsmål - så kommer det til å bli tungt for John.

Bare å se på hvordan Nerdrum ble behandlet.»

TILTALT: John Carew er tiltalt for grovt skattesvik. Han erkjenner dette, men nekter straffskyld for deler av tiltalen fordi han mener det ikke var med vilje. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Vil bøtelegge

Tirsdag startet rettssaken mot John Carew der Økokrim mener han har begått grovt skattesvik over seks år.

John Carew erkjenner straffskyld for de tre inntektsårene 2014 til 2016, der Økokrim mener at han handlet grovt uaktsomt. Han nekter derimot straffskyld for forsettlig å ha unndratt skatt de tre påfølgende årene.

Carew mener altså at han aldri har unndratt skatt med viten og vilje.

Under sitt innledningsforedrag la statsadvokat Marianne Bender frem en rekke eposter som viser at Per Flod, Carew og Skatteetaten diskuterte skattereglene, og helt konkret 183 dagers-regelen, over flere år.

Statsadvokaten avsluttet sitt innledningsforedrag med å varsle at hun kommer til å legge ned påstand om at John Carew ilegges en bot, og ikke fengselsstraff.

Oppga ulike opplysninger

Selv om Carew står tiltalt for skattesvik fra 2014-2019, vises det til korrespondanse helt tilbake til 2010, da Carew ennå spilte profesjonell fotball i England.

I e-postene fra 2010 kommer det frem at Flod og Carew diskuterer og regner på hvor mange dager han oppholdt seg i Norge det året.

LANG KARRIERE: John Carew (43) flyttet til Storbritannia i 2000, og bodde i mange år utenlands som profesjonell fotballspiller. Foto: Ian Kington

Statsadvokaten trekker også frem at Carew i 2014 rapporterte riktig antall dager til skatterådgiveren sin i Storbritannia, mens han samtidig rapporterte om feil antall dager til Per A. Flod

Eksempelvis var Carew i Norge i hele desember i 2014, mens han kun opplyste om seks av dagene til Flod, som igjen rapporterte til Skatteetaten.

Økokrim mener at kommunikasjonen fra 2010 tydeliggjør at John Carew burde ha visst bedre, og at han åpenbart var klar over gjeldende regelverk.

Et sentralt tema i retten er om John Carew har vært skattepliktig til Storbritannia eller Norge. Personer som oppholder seg i Norge i flere enn 183 dager hvert inntektsår, skal skatte til Norge.

Dernest må retten ta stilling til om John Carew var klar over disse reglene, og om han bevisst omgikk regelverket.

«Ikke særlig smart»

I en e-post i 2015 kritiserte Flod Skatteetaten for å mistenkeliggjøre Carew. «Det er jo ikke ulovlig å flytte ut av landet», skrev Flod til Skatteetaten den gangen.

Flod var i 2015 rasende på skatteetaten fordi de hadde overvåket Carew og hans kontobevegelser. Flod skriver i en e-post at det «minner om tider og stater vi ikke vil sammenligne oss med.»

AKTOR: Statsadvokat Marianne Bender fører Økokrims sak for Oslo tingrett. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Han ber om at Skatteetaten begrunner kontrollen Carew har vært satt under.

Samtidig sender Flod en e-post til Carew der han skriver at han burde brukt et utenlandsk bankkort i Norge.

«Skatteetaten vil skattlegge alt du eier og har i Norge (...) Dette kan bety mange millioner i restskatt. De sier de ser at du har brukt bankkortet ditt i Norge. Jeg trodde du hadde brukt et utenlandsk kredittkort. Men du har brukt et norsk bankkort? Det var i så fall ikke særlig smart. Du burde i så fall ha tatt ut kontanter.»

«Per sitt ord stod over loven»

I 2018 hyret John Carew en skatteadvokat Antonio Holstad og regnskapsfører Jon Arild Syversen. Begge to er innkalt som vitner i rettssaken.

2. juni 2021, samme dag som økokrim aksjonerte og tok beslag i flere av Carews eiendeler, sendte Syversen en e-post til Holstad.

I e-posten skriver han at han ikke forstår hvorfor Økokrim også aksjonerte mot hans egne kontorer, men sier at det må handle om å finne bevis for at Carew har oppholdt seg i Norge.

«Hadde John og Per hørt på oss i forrige runde så hadde han unngått dette, og det kommer jeg til å si til ham. Men som du erfarte så stod Per sitt ord over loven, så han fulgte de anbefalingene i stedet for våre.

Jeg har mast på ham om dette fra dag 1 hos oss, så han må dessverre skylde seg selv, eller Per A. Flod.» skriver Syversen.

Holstad svarer på e-posten med å påpeke at han forutså dette allerede i 2018:

«Synd at Carew valgte å stole på Flod som åpenbart ikke har peiling på skatterett.» skriver Holstad.