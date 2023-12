Regjeringsutvalg splittet om abortgrense

14. desember overleverer det regjeringsoppnevnte abortutvalget sin utredning til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kari Sønderland er lederen av utvalget. Hun er jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet.

Sønderland kan i forkant av fremleggelsen komme med én spådom:

– Jeg tror vi kan få en ny abortdebatt.

Fakta om abortutvalget Abortutvalget er bedt om å gjennomgå dagens abortlov og vurdere alternativer til dagens abortnemnder. Utvalget skal foreslå et alternativ der dagens grense på 12. uker består, og ett der grensen for selvbestemmelse utvides. Det er i tillegg bedt om å gå gjennom reglene for fosterantallsreduksjon. Det er bedt om å vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Utvalget er også bedt om å vurdere organiseringen av dagens tilbud. Kilde: Abortutvalget.no

Kompromiss om nemnd

Sønderland vil ikke røpe innholdet i utvalgets utredning, men kan si noe nå som utvalget er ferdig med arbeidet sitt, etter å ha jobbet intensivt i halvannet år.

– Det har vært ulike synspunkter, men vi har hatt respekt for hverandre og hatt gode diskusjoner, sier Sønderland.

Tross gode diskusjoner er ikke utvalget enig om alt.

– Det blir dissens på selvbestemmelsestidspunktet – noe som vel ikke er overraskende, sier Sønderland til TV 2.

Det er ikke uvanlig at et utvalg ikke blir helt enig i et spørsmål. Da kan et mindretall ta såkalt dissens i spørsmålet for å markere sin uenighet.



Hun fremhever at fosterantallsreduksjon og grensen for selvbestemmelse har vært det vanskeligste for utvalget å ta stilling til, men hun vil ikke røpe hele konklusjonen nå.

LEDER: Kari Sønderland har leder Abortutvalget som legger fram sine forslag 14.desemeber. Foto: Privat

– Mens når det gjelder nemnder har vi vært enige.

Her fant utvalget et enstemmig kompromiss om hvordan det nye beslutningsorganet kan se ut.

– Belastende opplevelse



Diskusjonene i utvalget har i stor grad handlet om kvinners reproduktive rettigheter, som følge av menneskerettighetene, og fosterets rettsvern opp mot kvinnens rettigheter.

– Kvinners erfaringer i nemnd har vært en viktig del av arbeidet, og det er ikke tvil om at mange kvinner opplever det å møte nemnd som belastende, sier Sønderland.

Kunnskap utvalget har hentet inn viser at kvinnenes opplevelse er preget av et skjevt maktforhold mellom nemnden og kvinnen.

Mange opplever nemndens rolle som uklar, og at det er lite rom for informasjon og spørsmål fordi nemndens rolle er å si enten ja eller nei til søknaden.

Fakta om abort I Norge må alle som ønsker abort etter svangerskapsuke.12 få denne godkjent av en nemnd, som består av to leger. Det ble utført 590 nemndsbehandlede aborter i 2022. Det er 18 prosent flere enn i 2021. Av disse ble 99,3 prosent innvilget i primærnemnd og 0,7 prosent ble innvilget etter behandling i den sentrale klagenemnda. De fleste av de nemndbehandlede abortene ble utført før 18. svangerskapsuke. Kilde: FHI

I abortutvalgets utredning blir det offentliggjort ny forskning om hvordan kvinner opplever møte i abortnemnd.

Dette finnes det lite av fra før, men Sølvi Marie Risøy skrev en doktorgrad som tar for seg kvinners opplevelse med selektiv abort tilbake i 2010.

Samme år skrev førsteamanuensis Emerita, Eva Sommerseth, en doktorgrad om kvinners erfaringer etter uventede funn på rutineultralyd i uke 18.

I tillegg skrev Tilla Sollis en masteroppgave ved Universitetet i Oslo (UiO) i 2021 «Min kropp, mitt eller abortnemndas «valg»?

Det som finnes av forskning per nå tyder på at en majoritet opplever møtet med nemnda som en tilleggsbelastning i en allerede vond situasjon, mens et mindretall opplever nemnda som en støtte.

ILLUSTASJONSFOTO: Hvor grensen for selvbestemt abort skal gå er blant spørsmålene utvalget er bedt om å ta stilling til. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Utvalget har også vurdert mangfold og diskrimineringshensyn i arbeidet med å gjennomgå abortloven, forteller Sønderland.

– Men diskrimineringsbestemmelsene gjelder ikke direkte for et foster. Det må være en person for at de skal gjelde. Men et regelverk kan oppleves som stigmatiserende og krenkende av andre som har diagnosen. Dette er noe av det vi har diskutert, sier utvalgslederen.

NIPT-vedtak i 2020

I 2020 åpnet et stortingsflertall for å tilgjengeliggjøre NIPT (non invasiv prenatal test) i Norge. Dette er en blodprøve som kan gi informasjon om fosterets egenskaper, om det er friskt eller har sykdom eller utviklingsavvik.

Det har også vært drøftet om Stortingets vedtak legger logiske føringer for å skyve grensen for selvbestemt abort.



– Noen mener at NIPT-vedtaket gir grunnlag for å utvide grensen for selvbestemmelse fordi man ikke får svar på en slik test før etter 12-ukers grensen. Andre mener dette ikke nødvendigvis trengs å ses i sammenheng.

FERDIG: Etter halvannet år med jobb har nå abortutvalget konkludert. Foto: Abortuvalget.no

Nye retningslinjer

I arbeidet har utvalget snakket med alt fra Sex og samfunn, kvinnebevegelsen, kirkesamfunn, Amathea. I tillegg til forskningen på de abortsøkende har de innhentet kunnskap fra abortnemnder og klagenemnder. Det har også hentet informasjon fra andre nordiske land, men også land som Canada, samt WHO.

WHO kom i 2022 med nye retningslinjer for abort. Her fraråder de blant annet strenge abortlover og restriktiv tilgang, fordi dette ikke har vist å redusere antall aborter.

– For første gang ligger vi ganske godt etter det WHO anbefaler, har utvalgsmedlem Elham Baghestan, tidligere uttalt til Dagens Medisin.