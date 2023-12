Regjeringens rikeste har en formue på 100 millioner

Når kan jeg søke i skattelistene?

Skattelistene offentliggjøres onsdag 6. desember klokken 05.00.

Hvordan kan jeg søke i skattelistene?

For å søke i skattelistene på skatteetaten.no må du logge deg inn via ID-porten. Det er bare siste års skattelister som er tilgjengelig på skatteetaten.no, dermed er det kun mulig å søke i skattelistene for siste inntektsår. Det er begrenset til 500 søk per måned.

Kan jeg søke anonymt?

Nei. Dagens ordning innebærer at du får vite hvem det er som har søkt på deg i skattelistene. Ved å klikke på en fane inne i søket får du en statistikk som viser hvem som har søkt på deg. Du får opp navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt. Det ble i 2014 også innført 16 års aldersgrense på søk i skattelistene.

Hvem søkes det mest på, og hvor i landet er folk mest nysgjerrig?

Skatteetaten lager ikke statistikk på dette, men ganske mange søker på seg selv i skattelistene.

Hvor mange søker i skattelistene?

Fra desember 2021 til desember 2022 har det vært 1,5 millioner søk i skattelistene, fordelt på 473 000 unike innlogginger. 200 000 brukere har sjekket hvem som har søkt på seg.

Kilde: Skatteetaten