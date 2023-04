Arbeiderpartiet gikk i 2021 til valg på å innføre en «sosialdemokratisk rusreform», etter at de stemte nei til Solberg-regjeringens forslag om rusreform.

Arbeidet har tatt tid, selv om regjeringen lovet å legge frem et resultat i 2023.

– Forebygging- og behandlingsreformen på rusfeltet skal etter planen legges fram som en stortingsmelding tidlig i 2024, bekrefter statssekretær Ellen Rønning-Arnesen til TV 2.

Ifølge regjeringens nettsider har planen vært å bli ferdig med arbeidet i 2023.

Regjeringen vil endre dagens ruspolitikk og skal gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform. Arbeidet med reformen starter nå og skal munne ut i en stortingsmelding i løpet av 2023. Regjeringen.no 27.04.23

KRITISK: Leder i Venstre Guri Melby mener regjeringens arbeid med alternativ rusreform har tatt for lang tid. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Uakseptabel somling

Venstre kjempet for å få på plass en rusreform i 2021. Partileder Guri Melby kritiserte regjeringen allerede i fjor sommer for å bruke for lang tid på sin alternative reform.

Nå reagerer hun kraftig på en ytterligere utsettelse.

– Først stemte regjeringen ned vårt forslag til rusreform, så lovet de at de skulle komme med sin egen. Den blir forsinket gang på gang. Nå ser vi nok en gang at rusavhengige som trenger hjelp, blir glemt av regjeringen, skriver Melby i en SMS til TV 2.

Hun mener rusavhengige som trenger hjelp, blir glemt av regjeringen.

– Mens regjeringen somler er det mennesker som hver dag får dårligere helsehjelp. Det er helt uakseptabelt, mener Melby.

– Helt rett tidspunkt

Helse- og omsorgsdepartementet forklarer at arbeidet med den alternative rusreformen er godt i gang. Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen vil ikke si at reformen er utsatt.

– Det handler om rekkefølgen på arbeidet vårt. I år legger vi frem fem stortingsmeldinger, så vi tenker det er fint at Stortinget får litt arbeidsoppgaver også i 2024, sier hun.



RETT TIDSPUNKT: Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, mener den alternative rusreformen vil komme på riktig tidspunkt. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Helse- og omsorgsministeren har satt i gang en rekke store prosjekter i år, blant annet Helsepersonellkommisjonen og en stor satsing på fastlegeordningen (...). Vår forebyggings- og behandlingsreform kommer tidlig i 2024, og det er helt rett tidspunkt. Her henger alt tett sammen, forteller Rønning-Arnesen.

Venter utålmodig

Også SV-nestleder, Marian Hussein, reagerer på tiden regjeringen har brukt på reformen.

– Det er tydelig at rusreform rett og slett ikke er en viktig prioritering for denne regjeringen, sier hun.

VENTER: Nestleder i SV, Marian Hussein mener det nødvendig å raskt få ruspolitikken i en annen retning. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Hussein mener det haster å få på plass et alternativ til dagens ruspolitikk.

– Solbergregjeringens rusreform ble kraftig utvannet da Arbeiderpartiet valgte feil linje. Nå er det kritisk nødvendig å få flyttet norsk ruspolitikk i riktig retning, sier hun og legger til:

– Støres regjering har vært høyt på banen med en behandlingsreform, og den venter vi stadig mer utålmodig på.

Glad for engasjement

Statssekretær Rønning-Arnesen kjenner seg ikke igjen i Husseins påstander om at regjeringen nedprioriterer arbeidet med rusreformen.

– Regjeringen somler ikke med dette arbeidet. Det skjer mye på rusfeltet, så det er viktig for oss å samle trådene i en god reform som kommer fra regjeringen tidlig i 2024.

Hun tar likevel kritikken fra SV og Venstre som er positivt tegn.

– At de er utålmodige på denne stortingsmeldingen er jo bare kjempebra, for det betyr jo at det er bredt engasjement for feltet. Det betyr at Stortinget er klare for å behandle meldingen så snart den kommer, sier Rønning-Arnesen.