Regjeringen vil merke KI-generert innhold: – Det er en fare

Den splitter nye digitaliseringsministeren Karianne Tung (Ap) vil ta grep for å sikre at kunstig intelligens ikke sliter på folks tillit. – Vi må kunne stole på det vi ser, sier hun.

– Når kunstig intelligens blir brukt til å bevisst lure oss, så går det utover tilliten til teknologien. Det kan ikke vi ha noe av, sier Karianne Tung til TV 2.

Den ferske digitaliserings- og forvaltningsministeren understreker at kunstig intelligens byr på mange muligheter, men at det også er viktig å være oppmerksom på utfordringene.

– Vi ser stadig flere tilfeller hvor bilder og videoer er laget av kunstig intelligens, og det er bilder av ikke-virkelige personer og hendelser.

– Derfor mener jeg det er viktig og riktig å vurdere å merke den type innhold sånn at vi kan stole på det vi ser, sier Tung.

Sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte hun denne uken havlaboratoriet «Oceanlab» ved OsloMet, som benytter kunstig intelligens til å undersøke havet.

UTÅLMODIG: Rektor Christen Krogh ved OsloMet skulle gjerne sett at regjeringen satset mer på rekruttering og utdanning innen kunstig intelligens. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Har lest nok

Statsministeren sammenligner forslaget om KI-merking med reklame i mediene.

– Vi ser jo forskjellen når vi leser en avis, eller ser TV, om det er reklame eller ikke. Eller om det er en annonse eller en reportasje. Og det tror jeg vi liker å vite forskjellen på, sier Støre.

Kunstig intelligens har blitt brukt til å fabrikkere falske bilder og lydklipp, og til å spre feilinformasjon om mennesker og hendelser.

– Er du redd for at ditt ansikt og din stemme skal bli misbrukt?

– Jeg er ikke en veldig fryktsom person. Men jeg har lest nok til at jeg skjønner at det er en fare, fastslår Støre.

– Går veldig fort

Støre forteller at det har gjort inntrykk på han når eiere av ledende tech-selskaper sier at vi må «stoppe helt opp».

– Jeg lurer litt på hva som egentlig er hensikten med det, men det er også et uttrykk for at dette går veldig fort, sier han.

Statsministeren mener det må ses på som en appell til politiske myndigheter om at det er behov for fornuftige reguleringer.

– Ikke for å sette ned bommen og si stopp, men vi må gjøre ting på en klok og ansvarlig måte.

I GANG: 39-åringen fra Trøndelag er godt i gang med jobben som ny digitaliseringsminister. Foto: Martin Leigland / TV 2

Uklart hvor grensen skal gå

Tung kan ennå ikke si nøyaktig hva slags KI-innhold som bør merkes, eller akkurat hvor skillet bør gå.

Hun er imidlertid opptatt av at man må finne en god balanse mellom det som er muligheter og det som er utfordringer.

– Det skillet må vi gjøre på en fornuftig måte, men det er viktig at vi skal kunne stole på det vi ser, enten det er snakk om personer eller hendelser, sier Tung.

Støre minner om at regjeringen i september besluttet å bevilge én milliard til forskning på kunstig intelligens.

– Og det er jo alt fra den spisse teknologiske enden, men også over på disse spørsmålene. Hvordan berøres samfunnet? Hvordan berøres tilliten? Hvilke etiske dilemmaer åpnes? spør han.

Karianne Tung og Jonas Gahr Støre besøker havlaboratoriet «Oceanlab» ved OsloMet. Selve laboratoriet er plassert inntil Oslofjorden på Filipstad i Oslo sentrum. Foto: Martin Leigland / TV 2

Ny statsrådspost

Da statsministeren for knapt to uker siden presenterte en rekke nye statsråder på Slottsplassen, var det første gang Støre presenterte en egen digitaliseringsminister.

I de to årene han har styrt landet har digitaliseringsansvaret ligget under Kommunal- og disktriksdepartementet.

Dette er til tross for at tidligere statsminister Erna Solberg (H) hadde en egen digitaliseringsminister i sin regjering.

– Hvorfor tok det to år før du fikk din egen digitaliseringsminister?

– Jeg synes det var interessante grep Erna Solberg tok, og det var noe jeg mente var riktig. Vi har jo hatt det vi også i Kommunaldepartementet, og det er flinke folk som jobber der.

– Er det en erkjennelse på at denne statsrådsposten burde vært med fra start?

– Nei, altså, jeg har sett behovet for dette. Også må vi tenke oss grundig gjennom hvordan vi gjør det, og nå deler vi opp et stort departement og lager et eget, sier Støre.

Mener satsingen burde kommet tidligere

Rektor ved OsloMet, Christen Krogh, er positiv til at regjeringen nå satser tyngre på digitalisering. Likevel er han ikke helt fornøyd.

SENT: OsloMet-rektor Christen Krogh er glad for at regjeringen nå øker fokuset på digitalisering, men mener det fortsatt er forbedringspotensial. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Jeg kunne gjerne sett at dette hadde kommet noe tidligere, jeg kunne gjerne sett at den KI-milliarden hadde kommet noe tidligere, og jeg kunne gjerne sett at vi hadde jobbet enda mer systematisk med rekruttering, sier han.

– Det vil si utdannelse av kandidater som kan dette, tilføyer Krogh.