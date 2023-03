Regjeringen vil forby tobakksalg på nett

Det har vært knyttet stor spenning til hva regjeringen vil gjøre for å bedre folkehelsen.

LA FREM FORSLAG: Helseminister Ingvild Kjerkol la frem flere forslag for å begrense tobakksbruken i Norge. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Fredag legger regjeringen, ved helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), frem en ny folkehelsemelding.



– Jeg er stolt av det vi legger fram i folkehelsemeldinga, innleder Kjerkol pressekonferansen med.

Det er fire år siden forrige gang en slik folkehelsemelding ble lagt frem, og i forbindelse med arbeidet har regjeringen fått inn over 200 innspill.

Målet er å fremme bedre folkehelse og god livskvalitet i befolkningen.

Vil forby nettsalg av tobakksvarer

Et område hvor regjeringen fremmer flere konkrete forslag er tobakkspolitikken.

Målsettingen er at alle som er født i 2010 og senere skal være del av en tobakksfri generasjon.

For å hindre salg til mindreårige og få mer kontroll over hva som blir innført fra utlandet, vil regjeringen forby nettsalg av tobakksvarer og e-sigaretter.

STRAMMER INN: Regjeringen vil forby nettsalg av tobakksvarer. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

De vil også innføre forbud mot smakstilsetning i e-sigaretter.

Regjeringen vil også starte opp et nasjonalt rusforebyggende program for barn og unge.

Ingen sukkeravgift

Gjeninnføring av sukkeravgiften, som ble fjernet i 2021, har blitt foreslått fra flere hold. Dette velger regjeringen foreløpig ikke å gjøre.

Om kosthold sier regjeringen at de blant annet vil se nærmere på aldersgrense og andre mulige virkemidler for å avgrense bruken av energidrikker blant barn og unge.

De vil også vurdere tiltak for å verne barn bedre mot markedsføring av usunn mat og drikke.

Kreftforeningen har blant annet ønsket et forbud mot markedsføring av solarium. Regjeringen svarer at de vil legge frem en ny radonstrategi i 2023.

De vil også «vurdere tiltak for å forebygge hudkreft ved bruk av solarium».

– Kan ikke akseptere det

I intervju med TV 2 etter pressekonferansen sier Kjerkol at hun mener folkehelsen i Norge er god, men at forskjellene mellom hvor lenge, og hvor godt, folk lever er store.

– For denne regjeringa er det et mål å utjevne de sosiale helseforskjellene, sier Kjerkol.

– Vi kan ikke akseptere at noen av oss ikke har like gode utsikter til å leve gode og lange liv på grunn av hvordan vi vokser opp.

– Det har kommet 200 konkrete forslag til tiltak, men det er mye vurdering og utredning i meldinga. Hvorfor er dere ikke mer konkret?

– Vi er konkrete på en del, hvor vi innfører tiltak med en gang. Og så er det noen ting vi ønsker å utrede mer, blant annet utredning for å fremme et sunt kosthold, sier Kjerkol.

Sukkeravgiften er ikke nevnt i meldingen, til tross for at Helsedirektoratet mener den vil gi direkte effekt på folkehelsa.

– Skatte- og avgiftspolitikken er finansdepartementet sitt ansvar. Vi utreder nå hvordan vi kan få gode tiltak for å fremme godt kosthold, sier Kjerkol.

Dette har Kjerkol i påskeegget

I dagene inn mot påskeuka har det vært heftig priskrig i butikkene på de typiske påskevarene. Det bugner av tilbud på sjokolade og marsipan.

BILLIG: Det er for tiden full priskrig på påskegodt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Hva synes du om det, Kjerkol?

– Jeg synes man skal gå på ski, være aktiv og kose seg i påsken. Da kan man også spise litt sjokolade. Og så skal vi jobbe for at det også skal finnes sunne, gode alternativer, og at de er lett å velge.

I sitt eget påskeegg sier Kjerkol at hun har «litt sukker», men også sunne alternativer.

– Jeg vil ikke være noen tante Sofie for påskeeggene til folk flest. Jeg vil oppfordre folk til å kose seg i påsken, ta vare på hverandre, gå på ski og være aktive, sier hun.

Mange forslag

Over 200 forslag har blitt fremmet til helse- og omsorgsdepartementet i arbeidet med folkehelsemeldingen.

Dyrere godteri, forbud mot alkoholsalg på Taxfree, og strengere aldersgrense på kjøp av røyk, er blant forslagene som har kommet inn.

Det har også vært foreslått markedsføringsforbud for solarium, samt at seksuell helse likestilles med fysisk og psykisk helse.