Regjeringen vil bruke 1308 milliarder de neste 12 årene

HAR LEKKET: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) slapp nyheten om penger til ny dobbeltsporet jernbane i Østfold allerede sist uke. Foto: Lage Ask / TV2

Nasjonal transportplan (NTP) er en plan for transport både for vei, jernbane, sjø og luft i Norge. Planen gjelder for tolv år av gangen og revideres normalt hvert fjerde år.



Den ferske NTP, som kom et år tidligere enn normalt, gjelder for årene 2025-2036. Der kommer det frem at regjeringen vil bruke 1308 milliarder kroner de neste tolv årene.

Ikke råd til alt

– Fremover blir det større behov for penger andre steder, særlig ligger det på Forsvarets område, men også på helse og omsorg. Så selv om vi fortsatt skal bruke mye penger på samferdsel, så er det ikke rom for absolutt alt vi ønsker oss og som hadde vært nyttig og bra, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) .

LEGGER FREM NTP: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) presenterer stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025–2036 i Marmorhallen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi må derfor prioritere prosjekter som gir oss mest for pengene, legger han til.

Som en konsekvens av dette, er flere store prosjekter kuttet. Dette gjelder blant annet prosjektene Hordfast og Møreaksen på E39. Disse ville til sammen ha kostet om lag 52 milliarder kroner.

En ny E18 forbi Sandvika er også tatt ut av planen. Den legges i stedet inn i en «utviklingsportefølje», selv om arbeidet allerede er i gang på etappe én av E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta.

I tillegg er Bybanen til Åsane i Bergen kuttet. Det samme er ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss.

Nestleder Dag Inge Ulstein i KrF reagerer kraftig og mener at regjeringen prioriterer sine egne valgdistrikter.

– Men hva skjer med midler til å utvikle kollektiv, vei og bybane i og rundt Vestlandets hovedstad? Der verdiene virkelig blir skapt! Regionen vi er så avhengig av for den internasjonale konkurransekrafta. Nei, her svikter regjeringen fullstendig, sier han.



100 milliarder i bompenger

«Det overordnede målet for transportpolitikken er et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i hele landet i 2050», heter det i planen.

Planen søker også å ta høyde for at Norge får en befolkningsvekst fra 5,4 millioner til 6,1 millioner innbyggere frem mot 2060.

Nasjonal transportplan viser også at regjeringen planlegger å hente hundre milliarder kroner til finansieringen gjennom bompenger.

– Det er noe lavere enn i tidligere transportplaner, sier Nygård.

Samferdselsministeren understreker i pressebriefingen også at NTP har som mål at ingen skal omkomme i transportsektoren. Derfor vil regjeringen stramme inn mobilforbudet og forby varslingstjenester som hindrer politikontroller på veiene.

Lekket på forhånd

Som vanlig var mange detaljer fra NTP lekket i forkant.

Blant annet ble det sist fredag kjent at regjeringen vil bruke 39 milliarder kroner på ny E16 og jernbane på den rasutsatte strekningen mellom Arna og Stanghelle i Vestland.

– Dette var veldig gode nyheter. Det var veldig konkret, og det betyr veldig mye for oss. Det var viktig å få en avklaring om at dette nå blir prioritert, sa Vaksdal-ordfører Hege Eide Vik (Sp) til TV 2.

Av andre store prosjekter er dobbeltspor på jernbanen mellom Råde og Fredrikstad til 23 milliarder, og ny E16 mellom Skaret og Hønefoss.

Regjeringen vil imidlertid ikke gi penger til Ringeriksbanen på samme strekning. Det kan ikke regjeringen gjøre uten videre, ifølge Mona Fagerås i Regjeringens budsjettpartner SV.

– Regjeringen har tydeligvis glemt at vi har en avtale og ønsker å splitte opp prosjektet. Det er et sabla rot, sa Fagerås til NTB.