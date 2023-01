– Regjeringen trekker prisene opp

Utleieprisene i storbyene hadde rekordstor økning i fjor. Utleiemegleren mener regjeringen gjør for lite for å stoppe prisveksten.

SAVNER HANDLEKRAFT: Geir Skogheim, administrerende direktør i Utleiemegleren, savner at regjeringen gjør mer for å holde utleieprisene nede. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det har aldri vært så sterk prisvekst i utleiemarkedet i fjerde kvartal som i fjor. Utleieprisene steg med 7,5 prosent samlet i 2022.

– Økningen skyldes hovedsakelig inflasjonen (prisveksten). Da stiger renten, som gjør det mindre lønnsomt å leie ut. Det igjen resulterer til færre utleieboliger, som presser prisene opp, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, til TV 2.

FORVENTET: Prisveksten i leiemarkedet var ikke noen overraskelse for Geir Skogheim i Utleiemegleren. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Geir Skogheim, administrerende direktør i Utleiemegleren, er ikke overrasket over prisveksten.

– Vi har sett dette komme. Da vi så at det ble færre sekundærboliger på markedet, så var vi bekymret for det. Slik sett er vi glade for at egenkapitalskravet for sekundærboliger i Oslo reduseres.

Tidligere har man måttet ha 40 prosent i egenkapital for å kunne kjøpe en sekundærbolig i Oslo. Fra 1. januar i år ble særkravet fjernet, og man trenger nå kun 15 prosent egenkapital, på lik linje med resten av landet.

– Jeg håper det vil føre til at flere små og mellomstore investorer kommer tilbake til og kjøper i Oslo.

Savner mer handlekraft

Selv om han er positiv til endringen, vil han se mer handlekraft fra politikerne. Skogheim mener de må se på beskatningen av sekundærboliger.

Formuesverdien av sekundærboliger (typiske utleieboliger) økes fra 95 prosent av markedsverdien i 2022 til 100 prosent av markedsverdien i 2023. Man må altså betale mer i skatt for disse boligene i år.

ØKTE PRISER: Leieprisene i Norge steg med 7,5 prosent i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Regjeringen driver med en politikk som presser prisene opp. De som eier sekundærboliger blir ofte sett på som rike og som har råd til å bli skattlagt og ha alle disse utgiftene. Men de må også betale alle andre økte utgifter, i tillegg til å bli høyt beskattet.

– Men er man ikke rik dersom man har mulighet til å kjøpe en sekundærbolig for å leie ut?

– Det kan man jo si selvfølgelig, de har jo penger til det. Men hva er å være rik? Er det galt å ha jobbet og tjent nok til å investere i en sekundærbolig? Bolig har vært noe som man kan investere i nettopp for å tjene det lille ekstra, sier Skogheim.

SMÅ OG STORE SKAL MED: Geir Skogheim er redd for et lite variert marked om bare de store utleieselskapene får sjansen på markedet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Skogheim mener utleiemarkedet har behov for flere små og mellomstore investorer.

– De store utleierne er ofte mer kyniske og vil presse prisene oppover. De små og mellomstore har gjerne andre verdier enn å ta mest mulig husleie, sier Skogheim.

Utelukker skatteendring

TV 2 har kontaktet finansdepartementet for et kommentar, som henviser videre til Per Martin Sandtrøen, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av finanskomiteen.

Han sier til TV 2 at det ikke vil være aktuelt å redusere skatten for sekundærbolig.

– Den skatten har vi for å ta vare på velferdsstaten. Vi ønsker en politikk som skal gi mindre sosiale forskjeller, og denne skatten er noe som bidrar til å finansiere fellesskapet i Norge. Det er helt lov å eie flere boliger, men da skal du også bidra med å betale skatt.

VELFERDSSTATEN NORGE: Per Martin Sandtrøen (Sp) mener skatten på sekundærboliger er et viktig bidrag til statskassen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Sandtrøen peker på at det viktigste de gjør nå, er å føre en poltikk som hindrer at prisene og renta øker for mye.

Han sier at det nå vil bli mindre lønnsomt å kjøpe sekundærbolig, og da vil etterspørselen gå ned. Det kan komme en annen gruppe til gode.

– Etterspørselen etter å kjøpe flere boliger vil gå ned. Det vil gjøre det lettere for de som ikke har kjøpt seg bolig å komme inn på boligmarkedet, sier Sandtrøen.