Regjeringen snur – lover 2,6 milliarder til Nammo

Fredag morgen trappet både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) opp på trappene til Nammo i Raufoss.

– Det er helt nødvendig å øke våpenproduksjonen. Nammo er viktig for oss her i Norge, men også for Europa, sier Gram.

– Regjeringen har sett etter løsninger på to ting. Gi det norske forsvaret moderne artilleriammunisjon og øke kapasiteten for våpenindustrien i Norge.

Nå vil regjeringen inngå en kontrakt med Nammo med en prislapp på 2,6 milliarder kroner. Dette er Nammos største kontrakt, noen sinne.

ARBEIDSPLASSER: Nammo ansatte over 100 under pandemien. Den nye kontrakten vil gjøre at de skal ansatte enda flere. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Et kullsvart bakteppe

– Vi er svært fornøyd. Dette gir oss grunnlag for langsiktige investeringer, økt kapasitet og at vi kan levere raskere både til Forsvaret og til våre allierte, sier konserndirektør i Nammo, Morten Brandtzæg til TV 2.

Han understreker at dette er et formidabelt beløp, og vil også sikre nye arbeidsplasser til Raufoss.

– Det er et kullsvart bakteppe for dette... Men det er vår plikt å hjelpe til. Dette er bra for Nammo, men best for Norge, sier han.

Nammo er et av Europas største leverandører av ammunisjon, men selskapet har ikke vært rigget for krig i Europa.

Både det norske forsvaret og en rekke Nato-land har ytret at de trenger å fylle lagrene, og erstatte donert ammunisjon til Ukraina.

KAPASITET: For å kunne øke produksjonen har den norske produsenten av våpen, Nammo, bedt regjeringen om et tilskudd. De fikk de ikke. Foto: Nammo

Skal opp i Stortinget

Regjeringens svært stort innkjøp av artilleriammunisjon har en prosjektramme på 2,6 milliarder kroner, inkludert moms.

Avtalen skal opp i Stortinget for endelig godkjenning, og det gjenstår noen detaljer i kontrakten mellom staten og Nammo.

Fikk nei av regjeringen

I høst ba våpenprodusenten Nammo om 650 millioner kroner for å utvide kapasiteten. Selskapet mente dette kunne hjelpe dem til å halvere leveringstiden på ammunisjon og våpen.

Det sa regjeringa nei til.

Nå har pipa fått en annen låt.

IKKE ET PIP: Mandag besøkte Vedum fregatten KNM "Roald Amundsen" på Haakonsvern. Da han fikk spørsmål om hvorfor ikke regjeringen hadde møtte Nammos rop om hjelp, hadde han ingen gode svar. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Inngår kontrakt

TV 2 kjenner til at det har vært samtaler mellom Nammo og regjeringen i lengre tid, etter at Nammo ikke fikk tilskuddene de ba om i statsbudsjettet for 2023.

– Hvorfor har dette tatt så lang tid?

– Vi har vært opptatt av å sikre det norske forsvaret ny og moderne ammunisjon, og samtidig bygge industri. Dette kombinerer Forsvarets behov - tryggheten for meg og deg - og samtidig er en fornuftig bruk av offentlige midler, sier finansminister Vedum.

SKUTT I VÆRET: Etterspørselen på artilleriammunisjon er nå ti ganger så høy som ved et normalår, sa Morten Brandtzæg, Nammos konsernsjef, til TV 2 på en våpenmesse i USA i oktober. Foto: Thorstein Korsvold/Nammo

Årsrapporten til Nammo viser at de til enhver tid har inne bestillinger for over 14 milliarder kroner. Dette er varer som ennå ikke er levert.

Selv har Nammo brukt to milliarder for å øke produksjonskapasiteten.

– Denne kontrakten trygger oss i at vi kommer i mål med det vi har lagt ut for, sier Brandtzæg.

Får støtte

– Her fortjener regjeringen skryt. Dette er veldig gode nyheter, både for Norges beredskap og for Ukrainas mulighet til å forsvare seg selv mot en brutal angrepskrig fra Russland.

Det sier venstre-leder Guri Melby, som sier regjeringen vil få Venstres støtte.

Også Høyre er positive til regjeringens kontrakt.

– Høyre har i flere måneder etterlyst at regjeringen må støtte Nammo så de kan øke produksjonen av ammunisjon. Det er derfor bra at dette kommer nå, selv om det har tatt lang tid, sier forsvarspolitisk talsperson i Høyre, Hårek Elvenes.