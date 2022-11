Regjeringen sier nei til økt trygd til de fattigste før jul

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen erkjenner at det er en krevende tid for mange i Norge nå, og det rammer dem som har minst hardest. Men det er ikke aktuelt å øke trygden.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen sier hun forstår at det er mange som syntes situasjonen nå er vanskelig fordi økonomien har endret seg for veldig mange mennesker. Foto: Alf Simensen / NTB

– Vår viktigste oppgave er å sørge for at folk har jobb og økonomi til å komme seg gjennom krisen, og at forskjellene ikke øker. Vi kan ikke løse dette bare ved å bruke mer penger. Det vil være negativt for folks økonomi, fordi renten vil øke mer enn nødvendig. Vi er nødt til å ha offensiv omfordeling og målrettede tiltak for de mest utsatte i samfunnet. Det gjør regjeringen nå, sier Persen til Dagsavisen.

Regjeringen har blant annet gitt 20 millioner kroner til frivillige organisasjoner for å avhjelpe situasjonen.

– Vi har en lang tradisjon i Norge der frivillige organisasjoner gjør en veldig viktig jobb, sier Persen.

Matsentralen er blant de som har fått økt tilskudd.

Arbeidsministeren poengterer at de ulike statlige ytelsene justeres hvert år i takt med lønns- og prisvekst.

– Det vil også skje til våren. I år justerte vi de veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp ekstraordinært på grunn av økte levekostnader, og de er foreslått oppjustert i statsbudsjettet.

På spørsmål om det er aktuelt å heve minstesatsene, svarer statsråden at de ikke har foreslått det i statsbudsjettet.

– Men det er en situasjon som kan endre seg. Og jeg kommer med en stortingsmelding til våren der vi skal følge opp evalueringen til pensjonsutvalget, og der er blant annet minstesatser et tema, sier Persen.