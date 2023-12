Regjeringen om KI-juks: – Krevende

Kunnskapsdepartementet erkjenner at KI-juks er et problem for lærerne, og at det ennå ikke fins gode nok verktøy til å stoppe dette.

– Vi ser at løsninger som ChatGPT kan brukes konstruktivt og kreativt av elevene i opplæringen, men det også kan misbrukes, skriver ekspedisjonssjef Kjersti Flåten i Kunnskapsdepartementet til TV 2.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av en større sak TV 2 publiserte i starten av desember, der nesten syv av ti lærere oppga at de er bekymret for juks med KI og ChatGPT i norske skoler.

Nå er verktøyet så kraftig, at man bokstavelig talt kan mate oppgaver rett inn i programmet, og få velformulerte resultater på få sekunder.

– Det er kjempefristende og samtidig skummelt, sa en av elevene TV 2 snakket med i reportasjen.



Under kan du se hvordan KI-verktøyet ChatGPT kan gi umiddelbare svar på typiske skoleoppgaver:

– Mottatt flere robot-svar

Det er definitivt mange lærere som også frykter dette verktøyet.

I en spørreundersøkelse har TV 2 spurt lærere ved 41 norske videregående skoler over hele landet hva de tenker om KI-bruk i skolen.

Målet var blant annet å finne ut hvor bekymret de var for juks, hvor vanskelig dette er å avsløre, om de mener myndighetene bør regulere KI-bruk, og om verktøy som ChatGPT kan brukes konstruktivt i skolen.

Hele 68,2 prosent av de 107 lærerne som svarte, skriver at de er litt eller veldig bekymret for at elever ved norske skoler skal bruke KI til å jukse.

Her er noen av uttalelsene fra lærerne i undersøkelsen:

Jeg har mottatt flere «robot-svar». Man kan se på språket at det ikke er levert av eleven Lærer nr. 1

Det å stadig tenke på at tekster som skal vurderes muligens ikke er elevens egen tekst gjør at arbeidsbelastningen som norsklærer enda tyngre. Lærer nr. 2

Elevene bruker ChatGPT ukritisk i skolen. De sjekker ikke opp i reelle kilder, og læreren må bruke mye tid på å gå igjennom besvarelsen med eleven. Lærer nr. 3

Ønsker regler

Flåten jobber i avdelingen for barnehage og grunnskole i Kunnskapsdepartementet, og sier KI gir nye muligheter, men at det også utfordrer skolehverdagen med usikkerhet rundt rettferdig vurdering og elevenes digitale sikkerhet og personvern.

– Det kan være tidkrevende for lærerne å håndtere mistenkt juks, eller å tilpasse vurderingsformene til en ny arbeidshverdag med KI.

I undersøkelsen er et flertall av de 107 lærerne klare på at de vil ha tydeligere regler for KI-bruk i skolen.

Jobber med tiltak

På spørsmål til Kunnskapsdepartementet om myndighetene vil prioritere regulering av KI-bruken, svarer Flåten at det jobbes med flere tiltak.

– Vi har prioritert å utvikle god veiledning til skoler og lærere. Denne vil naturligvis oppdateres jevnlig framover. Utdanningsdirektoratet har utviklet webinar og kompetansepakke om KI rettet mot lærere. Her kan lærere få et godt innblikk i, og mulighet til å drøfte flere problemstillinger knyttet til KI.

– De kan også se hvordan andre skoler og lærere har funnet gode løsninger for sine elever i møtet med KI.

– Finnes ikke

Selv om lærerne i dag har noen digitale verktøy som kan avsløre hvor mange prosent sannsynlig det er at eleven har brukt KI, er tilbakemeldingen at dette ikke gir godt nok bevis for å anklage elever for juks.

Ifølge Flåten mangler skolene bedre løsninger i dag.

– Som for andre digitale læremidler reguleres bruk av KI i skolen gjennom et omfattende sett av lover og forskrifter. Per i dag finnes det ikke noen gode teknologiske løsninger som med sikkerhet kan avsløre om elevene har brukt generativ KI til å besvare oppgaver.

Vet om juks

Da TV 2 intervjuet elever ved Langhaugen vgs. om KI-juks i skolen, var Simen Eckhoff Færden (18) og Johannes Godø Botnen (18) i likhet med lærerne klare på at det bør komme reguleringer.

– Hvis man ikke klarer å begrense dette, så vil elevene konkurrere om karakterer på ulikt grunnlag, sa Færden.

AVANSERT: Videregående-elevene Johannes Godø Botnen (18) og Simen Eckhoff Færden (18) tror lærerne ikke er klar over hvor avansert ChatGPT har blitt. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Ja, man føler jo hele tiden på kampen. Jo bedre medelevene gjør det på skolen, jo høyere blir kravene for gode karakterer. Hvis mange bruker ChatGPT til ting de ikke skal, så blir det lettere for den enkelte elev å ty til det, sa Botnen.

De bekreftet at de har hørt om elever som har brukt KI til å jukse, da ved å få ChatGPT til å skrive hele oppgaven for dem.

– Nesten alle jeg har snakket med har prøvd ChatGPT, men de bruker det forskjellig. Noen bruker den til korreksjon og innhenting av informasjon, mens noen får den til å skrive hele oppgaven for dem. Jeg tror likevel ikke det er denne typen bruk som er mest utbredt, sa Færden.