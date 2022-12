Regjeringen med nytt Nav-tiltak – blir enklere å be om sosialhjelp

TAR GREP: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen åpner for at det kan utøves skjønn i hver enkelt sak de behandler. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa / NTB

Regjeringen må gjøre det lettere å få innvilget sosialstønad, også kjent som nødhjelp, sa opposisjonen.

Nå garanterer Arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen at regjeringen vil sende ut en veileder til til alle landets Nav-kontorer.

– Nav-ansatte har gjennom lovverket muligheten til å utøve skjønn i hver enkelt sak de behandler. Deres mulighet til å utøve skjønnsmessige vurderinger skal nå underbygges av en ny veileder tilpasset dagens situasjon, sier Persen til TV 2.

På spørsmål om hvilke punkter som spesifikt vil være til fordel for Navs klienter er hun mer ordknapp.

Senker ikke listen

I dag er det opp til hver enkelt kommune å vurdere søkers krav på sosialstønad. Et av kriteriene de skal vurdere er om søker er for bemidlet til å motta sosialhjelp.

Om Nav-kontoret beslutter at søker er for bemidlet, kan søker få beskjed om å kvitte seg med verdier, som bil eller hus, og å bruke opp oppsparte midler.

Sosialtjenesteloven slår fast at personer som er bemidlet ikke har krav på tjenesten.

Siden tjenesten er kommunal er det opp til hver enkelt kommune i Norge å vurdere hvor vidt søkere er for bemidlet til å få søknaden innvilget.

Slår det kommunale Nav-kontoret fast at søker er for bemidlet, kan vedkommende bli bedt om å selge verdier for å få søknaden innvilget.

– Vil regjeringen, gjennom veilederen, be kommunene om å senke terskelen for å tildele sosialstønad?

– Det er ikke nødvendigvis slik at listen alltid senkes. Men terskelen til å be om hjelp må være lav, svarer Persen.

– Sosialhjelp skal dekke et forsvarlig livsopphold. Det er det siste sikkerhetsnettet vi har. For regjeringen blir det viktig å underbygge det handlingsrommet Nav-veilederne har. Det skal ligge skjønnsmessige vurderinger til grunn i hver enkelt sak, som skal være til brukernes fordel.

Feil medisin

– Veilederen vi nå innfører vil ikke være lik den forrige veilederen, som ble benyttet under pandemien, sier Persen.

Og legger til:

– Den handlet om å få folk til å la være å oppsøke Nav og å standardisere behandlingene. For denne regjeringen er det veldig viktig at de som har behov for økonomisk støtte, eller annen hjelp, tar kontakt med Nav.

Den nye veiledren utarbeides av arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med arbeids- og inkluderingsdepartementet, og vil etter planen være klar og implementeres mot slutten av neste uke.

Ifølge Persen er de på bakgrunn av kunnskapsinnhetning fra de ulike kommunene at regjeringen nå fremmer en veileder til Nav.

Jævlig viktig for folk

Rødts Mimir Kristiansson omtaler regjeringens løfte om en ny veileder for «veldig godt nytt».

– Det viser at regjeringen gir opp på det som har vært et prestigeprosjekt for dem, nemlig å vise at det ikke skal være lett å oppsøke hjelp.

Nå må veileder og penger være på plass før jul, mener Rødts stortingsrepresentant.

– Det er jævlig viktig. Julen er viktig for folk og det krever at staten er på plass å ordner opp tidlig. Vi må bistå folk!

Ekstreme krav

Samtidig er han tydelig på at veilederen må være konsekvent overfor de kommunale Nav-kontorene.

– Kravet om at folk må kvitte seg med eiendommer, som hus og bil, må avvikles. Nav-kontorenes ekstreme krav om innsyn i folks privatøkonomi må modereres.

– Og vi må kunne gi sosialstønad i mer enn en- to ganger om gangen før klientene må søke på nytt.

Arbeids- og sosialminister Persen har fått spørsmål om hvor vidt de vil avvikle kommunenes mulighet til å be folk om å kvitte seg med verdier; om Navs mulighet til å be om innsyn i søkernes privatøkonomi skal modereres.

Persen viser tilbake til svare om at kontorene skal kunne utvise skjønn i hvert enkelt tilfelle.

Slående rapport

890.000 husholdninger er «utsatte», 280.000 husholdninger beskrives som «sliterne», og 130.000 norske husholdninger er «ille ute».

Beskrivelsene stammer fra den nå mye diskuterte SIFO-rapporten, som påpeker at husholdningene sin økonomiske trygghet er dårligere stilt nå, enn under pandemien.

Over en av ti nordmenn lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt, ifølge SSB. Spesielt utsatt er uføretrygdede: Omtrent en av fire personer som bor i en husholdning der hovedinntektstakeren er uføretrygdet, har inntekt under lavinntektsgrensen .

Det tilsvarer 77.800 personer.

Matkøene hos de frivillige organisasjonene er beviselig større. Dette har blant annet VG, NRK og også TV 2 skrevet om.

På NRKs debatten var Arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap) har tydelig: Regjeringen kan ikke kaste ut en lengre livrem enn de allerede gjør, de vil ikke øke satsene til de som har minst per nå. På grunn av inflasjon.