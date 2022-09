– Regjeringen må handle nå!

KREVER HANDLING: Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) mener det er på høy tid at det brukes mer penger på strømsparetiltak. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Regjeringen bruker flere titalls milliarder på strømstøtte til nordmenn. Nå mener flere og flere at dette er en kortsiktig løsning som ikke løser problemene på lengre sikt.

For lite tyder på at energiprisene vil bli lave igjen på mange år fremover.

– Denne strømstøtten er nok viktig for forbrukerne, men den er et plaster på såret. Vi trenger ordentlige virkemidler som løser krisa, og det betyr massiv satsing på energisparing. Vi må hente frem tiltak som ble avviklet for noen år siden, som isolering av vegger og loft og skifte av gamle vinduer, sier finansbyråd i Oslo, Einar Wilhelmsen (MGD)

Lite støtte til private boliger

Det er ENOVA som gir støtte til prosjekter for energisparing og utvikling av grønn teknologi. Før ga de mye støtte til energitiltak i private boliger, men de har de siste årene fått kritikk for i stedet å støtte industribedrifter som utvikler ny, grønn teknologi.

Kun en minimal del av støtten de deler ut, går til nå bygninger og private boliger.

Dette er et resultat av politiske føringer fra regjeringen, gitt av Klima- og miljødepartementet.

– Nå må klima- og miljøminister Espen Barth Eide ta opp telefonen og ringe til ENOVA. Han må fortelle dem at de må endre støtteordningene og ha mer fokus på energisparing, øke støttenivået og innføre nye ordninger, krever Wilhelmsen.

LOVER GREP: Klima-og miljøminister Espen Barth-Eide (Ap). Foto: Annika Byrde / NTB

Lover storsatsing

Den ansvarlige statsråden går selv langt i å si at det er nettopp dette han vil gjøre. ENOVAS mandat ble gitt før energikrisen ga oss de skyhøye strømprisene.S

– Tenker du at tiden er moden for å se på disse støtteordningene på nytt?

– Ja, og ikke minst er tiden inne for å bruke mer ressurser på energieffektivisering, og det kommer vi til å gjøre, sier Espen Barth Eide.

– Snakker du da også om private hjem?

– Jeg snakker om både industri og private hjem. Nå skal ikke jeg lekke fra statsbudsjettet, men dette er høyt på agendaen, for å si det sånn. Fordi den billigste strømmen er den man ikke bruker, så det å ha en storsatsing på energieffektivisering det er utrolig viktig, sier Barth Eide.