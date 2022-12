Regjeringen letter på utlånsforskriften: – Jeg jubler akkurat nå

– Jeg jubler akkurat nå. De skal ha all ros for å ha hørt på oss aktører.

Slik reagerer Privatmegler-sjef og styreleder i Eiendom Norge, Grethe Meier, på nyheten om at regjeringen vil lette på utlånsforskriften.

Regjeringen foreslår fredag at bankene nå skal ta høyde for en renteøkning på tre prosentpoeng, når de vurderer kundenes betjeningsevne.

Kravet lå tidligere på fem prosentpoeng.

JUBLER: Privatmegleren-sjef Grethe Meier mener forslaget fra regjeringen er positivt for boligmarkedet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Positivt for markedet

– Dette er en gledens dag for boligselgere, boligkjøpere, og boligeiere, sier Meier.

For boligeierne mener Meier dette nå vil redusere noe av usikkerheten rundt boligens verdi.

– Dette er positivt for boligmarkedet, det er det ingen tvil om. Men man skal fortsatt være edruelig på at norsk økonomi og forbruksmuligheter er redusert med de høye prisene på strøm, drivstoff og mat, sier Meier.

Hun venter fremdeles en moderat boligprisutvikling neste år, men tror at endringen vil virke positivt.

SSB venter at boligprisene vil falle med åtte prosent neste år. Det viser ferske prognoser for norsk økonomi.

De har lyttet

– Jeg føler vi har blitt lyttet til av Finansdepartementet. Renteøkningen vil utvilsomt gi reduserte priser i en periode og dempe boligbyggingen, men vi slipper å ha en utlånsforskrift som forsterker nedgangen i boligpriser og boligbyggingen, sier Eiendom Norge-sjef, Henning Lauridsen.

LYTTET: Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, mener regjeringen har lyttet til deres innspill. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Foruten lettelsen i rentekrav, vil regjeringen videreføre de andre kravene i utlånsforskriften. Det vil si at låntakere fremdeles kan få lån opp til fem ganger inntekt, egenkapitalkrav på 15 prosent, samt fleksibilitetskvoten på ti prosent (åtte prosent i Oslo).

– Men kan ikke dette føre til økt gjeldsvekst?

– Det er ikke noe problem i dagens situasjon, fordi høy rente i dag reduserer til at folk får låne mindre, for det andre for bankene et forbud å gi ut lån til folk som ikke kan betjene det på nyåret. Så gjeldsveksten kommer til å bevege seg nedover uansett, sier Lauridsen.