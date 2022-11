– Regjeringen hjelper menneskesmuglerne

BRUSSEL (TV 2): Norge har tilbudt seg å ta imot tjue migranter fra den norskeide båten Ocean Viking. Det mener Frp er å hjelpe menneskesmuglere og velferdsmigranter. – Dette skjer på bekostning av reelle krigsflyktninger, for eksempel fra Ukraina, sier innvandringspolitisk talsperson, Erlend Wiborg.

Kritiserer at båt-migranter får komme til Norge:

– Utenriksminister Anniken Huitfeldt har gitt beskjed til Frankrike at Norge vil ta imot tjue migranter, som fikk lov til å gå i land etter en diplomatisk krise mellom flere land. Det var totalt 234 migranter ombord. 44 av dem , alle mindreårige enslige, har nå rømt fra mottaket i Frankrike.

– Regjeringen har besluttet at Norge skal tilby relokalisering fra skipet Ocean Viking, bekreftet statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet til TV 2 fredag.

Det var til slutt Frankrike som lot den norsk-eide båten Ocean Viking legge til havn sist uke. Etter at fire land hadde nektet å ta imot båten; Italia, Hellas, Kypros og Malta. Båten driftes av organisasjonen SOS Méditerranée.

– Ødelegger asylsystemet

– Regjeringen fremstår her som menneskesmuglernes forlengende arm. Menneskesmuglerne har først fått hjelp av skipet Ocean Viking til å transportere illegale asylanter, for så å få hjelp av den norske regjeringen til nå å hente de til Norge, sier FrPs innvandringspolitiske talsperson, Erlend Wiborg.

Han mener dette er uakseptabelt og ødelegger asylsystemet.

Norge avviser at vi har noe ansvar for migrantene fordi båten er norsk. Regeringen viser til en ekstraordinær humanitær situasjon som begrunnelse for å ta imot asylsøkerne og flyktningene fra Ocean Viking.

REDDER: Båten Ocean Viking er leid ut til den franske organisasjonen SOS Mediterranée. Den redder migranter på flukt i Middelhavet. Foto: Flavio Gasperini

– Regjeringen fører en politikk som hjelper menneskesmuglere og velferdsmigranter, dette går på bekostning av reelle krigsflyktninger fra f.eks Ukraina sier Wiborg.

Wiborg understreker at mennesker som er i havsnød skal få hjelp, men de skal da transporteres til nærmeste trygge havn.

– I dette tilfellet er det havnen de dro fra, ikke til Norge som ligger "kvarte jordkloden" vekk derfra, ifølge Wiborg.

Flyktningbølge

I hele 2022 har det kommet tilsammen 275 000 flyktninger og migranter til Europa. Dette er tall som er på høyde med flyktningbølgen i 2015-2016. Torsdag i neste uke skal EU ha et ekstraordinært møte for sine justis- og innenriksministere for å diskutere både innvandring og situasjonen som oppstod rundt Ocean Viking.

– De aller fleste av de som reiser er ikke flyktninger, men i stor grad velferdsmigranter som illegalt prøver å snike seg inn i Norge og Europa, nå med regjeringens hjelp.

RØMTE: 44 av migrantene som kom iland fra Ocean Viking har nå reist fra asylmottaket de var innlosjert på i Frankrike. De er alle enslige mindreårige. Foto: Anne Chaon

– Det regjeringen nå gjør vil bidra til at enda flere illegale asylanter vil betale kyniske menneskesmuglere enorme summer for å bli fraktet til Europa, spesielt nå som de vet at den norske regjeringen aktivt hjelper menneskesmuglerne her, sier Wiborg.

Han viser til at over 20 000 har druknet på den farlige ferden over Middelhavet og frykter dette vil fortsette med regjeringens politikk.

– Norge har ikke et ansvar etter menneskerettskonvensjonene eller havretten for personer som tas om bord i private norskflaggede skip i Middelhavet, skriver Vad Petersson i en e-post til TV 2.

Han understreker at grunnen til at Norge vil ta imot tjue migranter fra Ocean Viking, er den ekstraordinære humanitære situasjonen.